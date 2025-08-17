Мои заказы

Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Нячанге на русском языке, цены от $54. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Групповое сафари на квадроциклах
На квадроциклах
4 часа
33 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Групповое сафари на квадроциклах в Нячанге
Приключение для любителей активного отдыха: манговые и рисовые плантации, эвкалиптовые рощи и горные речки на квадроциклах под присмотром инструкторов
Начало: У вашего отеля
«Сама поездка на квадроцикле занимает 1,5–2 часа»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
Завтра в 13:30
9 сен в 13:30
$54 за человека
Экстремальный тур на квадроциклах по лесу Конг - адреналин и природа
На квадроциклах
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Экстремальный тур на квадроциклах по лесу Конг - адреналин и природа
Начало: Трансфер от места проживания
«Обучение и безопасность Получите подробные инструкции по управлению квадроциклом и навыки езды от команды Kong Forest»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$55 за человека
Приключение на квадроциклах: по живописным маршрутам Нячанга
На квадроциклах
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 2 чел.
Приключение на квадроциклах: по живописным маршрутам Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
«Перед началом маршрута опытный инструктор проведёт обучение управлению квадроциклом, чтобы каждый участник чувствовал себя уверенно и безопасно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$85.92 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    17 августа 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Отличное сафари! Как описывали выше, квадрики слегка "ушатаны", но это не помешало получить массу позитивных эмоций. Сами ребята красавцы. Составленный маршрут, сквозь плантации бананов и манго, спуски и подъемы, форсирование реки, море эмоций. Спасибо, нам все понравилось! Будет возможность повторим:)
  • S
    Svetlana
    13 августа 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Всем привет! В отпуске большинство людей любит расслабится и отдастся в руки пляжному релаксу и наслаждению морем. Но есть и
    читать дальше

    те, кто любит активный отдых, либо хотят внести в свой релакс чуточку драйва и эмоций. Если вы из таких же активных, как и я, то Welcome на данный тур, останетесь в восторге от видов природы по всему маршруту, ответственному отношению команды инструкторов к вашей безопасности и в полной мере ощутите все прелести езды по глиняной грязи, кустам, горнам спускам и подъемам, серпантинам, и конечно штурмовании реки на квадрике. Только внимательно слушайте инструкторов и их рекомендации, ведь трасса в 30 км достаточно сложная и драйвовая. Отмечу, что инструктора - профессионалы своего дела, ну и интересные собеседники тоже в перерывах между заездами. Вообщем, окунитесь в мир экстрима Вьетнама с данной компанией, останетесь довольны точно!

    Всем привет! В отпуске большинство людей любит расслабится и отдастся в руки пляжному релаксу и наслаждению
  • Д
    Дарья
    10 августа 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Это была самая офигительная трасса по которой мы катались 🤩!!! (Были в Египте, в Турции и в Доминикане) Столько крутых
    читать дальше

    подъемов, катания по настоящей грязи, разлетающейся во все стороны🐷 и даже переправа через реку!!! Мы в вострге!!! Ребята большие молодцы!!! Группа у нас была довольно проблемная, но они справились 💪😁!!! За что им отдельный респект и человеческое спасибо!!! 😅
    Пара нюансов:
    - над видео надо, конечно, поработать
    - самая бесполезная наша покупка - это повязка на лицо -она только мешала (хорошо,что не купили чехол для телефона, просто сложили в сумку кроссбоди из плащевки -этого вполне хватило)

    Это была самая офигительная трасса по которой мы катались 🤩!!! (Были в Египте, в Турции иЭто была самая офигительная трасса по которой мы катались 🤩!!! (Были в Египте, в Турции иЭто была самая офигительная трасса по которой мы катались 🤩!!! (Были в Египте, в Турции иЭто была самая офигительная трасса по которой мы катались 🤩!!! (Были в Египте, в Турции иЭто была самая офигительная трасса по которой мы катались 🤩!!! (Были в Египте, в Турции и
  • Н
    Никита
    9 августа 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Ребята профессионалы, все подробно рассказали и показали.
    Маршрут интересный, подходит для новичков, если хотите что-то посложнее, лучше собрать свою группу. Думаю организаторы смогут предложить вам интересный маршрут подходящий вашему уровню. За техникой следят. Мне покатушка понравилась, было весело) Спасибо вам!
  • М
    Мария
    7 августа 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Всем привет, инструкторы молодые, очень симпатичные парни. Все понятно и просто объяснили, контролировали на всем пути.
  • Г
    Геннадий
    2 августа 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Отличный и невероятно крутой трип!!! Супер великолепная организация!! Отрывное приключение!!! Одно из самых запоминающихся событий отпуска или даже всех отпусков.
    читать дальше

    Мы ездили втроём и снами ещё одна пара молодых людей. То есть группы собираются не большие (это огромный плюс). Жена отдельно на одиночном квадроцикле, а мы с дочкой (15 лет) на двухместном!! Квадрики в нормальном состоянии. Попадаешь сразу в дело. Ребята на стоянке всё подробно объяснили, рассказали и показали. Проблем с ездой не было ни у кого!!! Локация невероятно красивая, живописная и реальная. Никто ни кого ни куда не гонит, не ставит каких-то тупых запретов. Наше путешествие длилось примерно 2 часа, это было очень круто!!! Наслаждались каждой секундой поездки!!! Очень здорово что есть такие ребята, которые предоставляют такую возможность кайфануть по взрослому!!!! Огромное спасибо Вам и желаем Процветания и Благополучия!!!

    Отличный и невероятно крутой трип!!! Супер великолепная организация!! Отрывное приключение!!! Одно из самых запоминающихся событий отпускаОтличный и невероятно крутой трип!!! Супер великолепная организация!! Отрывное приключение!!! Одно из самых запоминающихся событий отпускаОтличный и невероятно крутой трип!!! Супер великолепная организация!! Отрывное приключение!!! Одно из самых запоминающихся событий отпускаОтличный и невероятно крутой трип!!! Супер великолепная организация!! Отрывное приключение!!! Одно из самых запоминающихся событий отпуска
  • О
    Оксана
    2 августа 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    30.07.25 был тур на квадрациклах. Всё на высшем уровне,забрали, довезли, все под контролем. Ребята умницы
  • Л
    Любовь
    27 июля 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Отличная прогулка! Спасибо огромное Кириллу и Илье! Маршрут интересный, красивый и достаточно экстремальный, чтобы испытать те эмоции, ради которых и берешь этот тур. Время пролетело незаметно, хоть и катались часа 3. Рекомендую, останутся исключительно положительные эмоции.
  • Д
    Даниил
    23 июля 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Кросс был отличный. Грамотный инструктор, красивый пейзаж, вполне неплохие квадроциклы. Но, лично мне, не хватало скорости. А так все ок.
  • К
    Константин
    19 июля 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Поездка организована очень хорошо. Трасса 24 километра. Круговая. Будет и бездорожье, и грязь, и лужи, и ровнины, и дорога общего
    читать дальше

    пользования и переправа через реку. В общем, каждый сможет для себя найти что-то свое.
    Квадрики, конечно, немного уставшие, но с таким графиком и условиями эксплуатации можно понять и просить:)
    Роман и Игорь классные открытые ребята, всегда помогут и подскажут, поэтому даже тот, кто будет в первый раз, особо проблем не испытает.
    Обязательно с собой верхнюю одежду с закрытыми рукавами и что-то типа банданы на шею. У кого есть - здорово подойдет балаклава. Обязательно с собой защитный крем не ниже 50. Обязательно с собой очки. Пыльный участок довольно продолжительный. Если у вас этого всего нет, можно на месте приобрести у ребят за символическую плату.
    Однозначно рекомендую!

  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Получили классные эмоции, с разных сторон. Очень живописный маршрут, ухабы в одном направлении для адреналина и ровная дорога обратно. Красивые плантации манго встретились по пути. Однозначно рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    8 июля 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Впечатления на высшем уровне! Огромное спасибо инструктору Илье за инструктаж и маршрут. Благодаря ему управлять квадроциклом становится совсем не страшно.
    читать дальше

    Виды, которые открываются по маршруту - завораживают, главное сильно не отвлекаться, а то и про управление забыть можно. Этот маршрут не простой, но и не сложный: есть и крутые повороты, и ямы, и даже водные преграды. Но если следовать инструкциям - всё обязательно получится. Если интересно посмотреть на заповедный Вьетнам - берите этот вариант, не пожалеете.

    Впечатления на высшем уровне! Огромное спасибо инструктору Илье за инструктаж и маршрут. Благодаря ему управлять квадроциклом
  • О
    Оксана
    20 июня 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Это было эпично, волнительно, красиво! Маршрут очень насыщенный, много разных «преград», лужи, кочки, спуски, подъемы, переезд через реку. И все с красивыми видами. Точно подойдет для тех, кто любит что-то адреналиновое и необычное.
  • А
    Александр
    20 июня 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Поездка очень понравилась! Ребята инструкторы молодцы, всё объяснили и рассказали грамотно. Маршрут проходит по красивым и интересным тестам. В общем всё отлично! Советую
  • Е
    Екатерина
    11 июня 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Отличный, интересный маршрут: камни, реки, лужи, грязь, асфальт, подъëмы и спуски. Всë на одном дыхании, адреналин зашкаливает. Остановка для купания
    читать дальше

    и отдыха.
    Очень грамотный инструктаж, такой, что и новичок справится, если будет точно следовать указаниям.
    Продолжительность маршрута 24/25 км, это примерно 1,5-2 часа.
    Спасибо за сафари!

  • К
    Кристина
    10 июня 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Благодарю Кирилла и команду за качественную экскурсию и веселое времяпрепровождение! Все очень понравилось, приедем к вам еще и друзьям вас смело порекомендуем!
  • Е
    Елена
    5 июня 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Нам очень понравилось, инструкторы работают отлично, все объясняют очень подробно и помогают сразу. Может сначала быть сложно и немного страшно
    читать дальше

    для тех, кто ни разу не катался, но ребята всегда готовы помочь и могут пересадить к себе. Маршрут длинный и разнообразный

  • А
    Алексей
    5 июня 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Отличная прогулка на квадроциклах среди манговых плантаций. Ребята большие молодцы, заботятся о безопасности и комфорте всех участников. Маршрут не сложный и для первого раза самое то. Классно разнообразить пляжный отдых такой поездкой)
  • Н
    Наталья
    2 июня 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Мой первый опыт подобных путешествий! Всё было отлично организовано и безопасно. Маршрут не из простых, хотя возможно это субъективно для меня, как для новичка. Адреналин зашкаливает! Ребятам огромное спасибо за терпение и заботу!
  • П
    Павел
    24 мая 2025
    Групповое сафари на квадроциклах
    Отличное время провождение, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповое сафари на квадроциклах
  2. Экстремальный тур на квадроциклах по лесу Конг - адреналин и природа
  3. Приключение на квадроциклах: по живописным маршрутам Нячанга
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров
  2. Самое главное
  3. Даклак
  4. Водопады Бахо
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 85.92. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на квадроциклах, 37 ⭐ отзывов, цены от $54. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь