И Иван Отличное сафари! Как описывали выше, квадрики слегка "ушатаны", но это не помешало получить массу позитивных эмоций. Сами ребята красавцы. Составленный маршрут, сквозь плантации бананов и манго, спуски и подъемы, форсирование реки, море эмоций. Спасибо, нам все понравилось! Будет возможность повторим:)

S Svetlana те, кто любит активный отдых, либо хотят внести в свой релакс чуточку драйва и эмоций. Если вы из таких же активных, как и я, то Welcome на данный тур, останетесь в восторге от видов природы по всему маршруту, ответственному отношению команды инструкторов к вашей безопасности и в полной мере ощутите все прелести езды по глиняной грязи, кустам, горнам спускам и подъемам, серпантинам, и конечно штурмовании реки на квадрике. Только внимательно слушайте инструкторов и их рекомендации, ведь трасса в 30 км достаточно сложная и драйвовая. Отмечу, что инструктора - профессионалы своего дела, ну и интересные собеседники тоже в перерывах между заездами. Вообщем, окунитесь в мир экстрима Вьетнама с данной компанией, останетесь довольны точно! Всем привет! В отпуске большинство людей любит расслабится и отдастся в руки пляжному релаксу и наслаждению морем. Но есть и

Д Дарья Групповое сафари на квадроциклах читать дальше подъемов, катания по настоящей грязи, разлетающейся во все стороны🐷 и даже переправа через реку!!! Мы в вострге!!! Ребята большие молодцы!!! Группа у нас была довольно проблемная, но они справились 💪😁!!! За что им отдельный респект и человеческое спасибо!!! 😅

Пара нюансов:

- над видео надо, конечно, поработать

- самая бесполезная наша покупка - это повязка на лицо -она только мешала (хорошо,что не купили чехол для телефона, просто сложили в сумку кроссбоди из плащевки -этого вполне хватило) Это была самая офигительная трасса по которой мы катались 🤩!!! (Были в Египте, в Турции и в Доминикане) Столько крутых

Н Никита Групповое сафари на квадроциклах Ребята профессионалы, все подробно рассказали и показали.

Маршрут интересный, подходит для новичков, если хотите что-то посложнее, лучше собрать свою группу. Думаю организаторы смогут предложить вам интересный маршрут подходящий вашему уровню. За техникой следят. Мне покатушка понравилась, было весело) Спасибо вам!

М Мария Всем привет, инструкторы молодые, очень симпатичные парни. Все понятно и просто объяснили, контролировали на всем пути.

Г Геннадий Мы ездили втроём и снами ещё одна пара молодых людей. То есть группы собираются не большие (это огромный плюс). Жена отдельно на одиночном квадроцикле, а мы с дочкой (15 лет) на двухместном!! Квадрики в нормальном состоянии. Попадаешь сразу в дело. Ребята на стоянке всё подробно объяснили, рассказали и показали. Проблем с ездой не было ни у кого!!! Локация невероятно красивая, живописная и реальная. Никто ни кого ни куда не гонит, не ставит каких-то тупых запретов. Наше путешествие длилось примерно 2 часа, это было очень круто!!! Наслаждались каждой секундой поездки!!! Очень здорово что есть такие ребята, которые предоставляют такую возможность кайфануть по взрослому!!!! Огромное спасибо Вам и желаем Процветания и Благополучия!!! Отличный и невероятно крутой трип!!! Супер великолепная организация!! Отрывное приключение!!! Одно из самых запоминающихся событий отпуска или даже всех отпусков.

О Оксана 30.07.25 был тур на квадрациклах. Всё на высшем уровне,забрали, довезли, все под контролем. Ребята умницы

Л Любовь Отличная прогулка! Спасибо огромное Кириллу и Илье! Маршрут интересный, красивый и достаточно экстремальный, чтобы испытать те эмоции, ради которых и берешь этот тур. Время пролетело незаметно, хоть и катались часа 3. Рекомендую, останутся исключительно положительные эмоции.

Д Даниил Кросс был отличный. Грамотный инструктор, красивый пейзаж, вполне неплохие квадроциклы. Но, лично мне, не хватало скорости. А так все ок.

К Константин Групповое сафари на квадроциклах читать дальше пользования и переправа через реку. В общем, каждый сможет для себя найти что-то свое.

Квадрики, конечно, немного уставшие, но с таким графиком и условиями эксплуатации можно понять и просить:)

Роман и Игорь классные открытые ребята, всегда помогут и подскажут, поэтому даже тот, кто будет в первый раз, особо проблем не испытает.

Обязательно с собой верхнюю одежду с закрытыми рукавами и что-то типа банданы на шею. У кого есть - здорово подойдет балаклава. Обязательно с собой защитный крем не ниже 50. Обязательно с собой очки. Пыльный участок довольно продолжительный. Если у вас этого всего нет, можно на месте приобрести у ребят за символическую плату.

Однозначно рекомендую! Поездка организована очень хорошо. Трасса 24 километра. Круговая. Будет и бездорожье, и грязь, и лужи, и ровнины, и дорога общего

С Светлана Получили классные эмоции, с разных сторон. Очень живописный маршрут, ухабы в одном направлении для адреналина и ровная дорога обратно. Красивые плантации манго встретились по пути. Однозначно рекомендуем!

Д Дарья Виды, которые открываются по маршруту - завораживают, главное сильно не отвлекаться, а то и про управление забыть можно. Этот маршрут не простой, но и не сложный: есть и крутые повороты, и ямы, и даже водные преграды. Но если следовать инструкциям - всё обязательно получится. Если интересно посмотреть на заповедный Вьетнам - берите этот вариант, не пожалеете. Впечатления на высшем уровне! Огромное спасибо инструктору Илье за инструктаж и маршрут. Благодаря ему управлять квадроциклом становится совсем не страшно.

О Оксана Это было эпично, волнительно, красиво! Маршрут очень насыщенный, много разных «преград», лужи, кочки, спуски, подъемы, переезд через реку. И все с красивыми видами. Точно подойдет для тех, кто любит что-то адреналиновое и необычное.

А Александр Поездка очень понравилась! Ребята инструкторы молодцы, всё объяснили и рассказали грамотно. Маршрут проходит по красивым и интересным тестам. В общем всё отлично! Советую

Е Екатерина Групповое сафари на квадроциклах читать дальше и отдыха.

Очень грамотный инструктаж, такой, что и новичок справится, если будет точно следовать указаниям.

Продолжительность маршрута 24/25 км, это примерно 1,5-2 часа.

Спасибо за сафари! Отличный, интересный маршрут: камни, реки, лужи, грязь, асфальт, подъëмы и спуски. Всë на одном дыхании, адреналин зашкаливает. Остановка для купания

К Кристина Благодарю Кирилла и команду за качественную экскурсию и веселое времяпрепровождение! Все очень понравилось, приедем к вам еще и друзьям вас смело порекомендуем!

Е Елена для тех, кто ни разу не катался, но ребята всегда готовы помочь и могут пересадить к себе. Маршрут длинный и разнообразный Нам очень понравилось, инструкторы работают отлично, все объясняют очень подробно и помогают сразу. Может сначала быть сложно и немного страшно

А Алексей Отличная прогулка на квадроциклах среди манговых плантаций. Ребята большие молодцы, заботятся о безопасности и комфорте всех участников. Маршрут не сложный и для первого раза самое то. Классно разнообразить пляжный отдых такой поездкой)

Н Наталья Мой первый опыт подобных путешествий! Всё было отлично организовано и безопасно. Маршрут не из простых, хотя возможно это субъективно для меня, как для новичка. Адреналин зашкаливает! Ребятам огромное спасибо за терпение и заботу!