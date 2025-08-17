Групповая
до 14 чел.
Групповое сафари на квадроциклах в Нячанге
Приключение для любителей активного отдыха: манговые и рисовые плантации, эвкалиптовые рощи и горные речки на квадроциклах под присмотром инструкторов
Начало: У вашего отеля
«Сама поездка на квадроцикле занимает 1,5–2 часа»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
Завтра в 13:30
9 сен в 13:30
$54 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Экстремальный тур на квадроциклах по лесу Конг - адреналин и природа
Начало: Трансфер от места проживания
«Обучение и безопасность Получите подробные инструкции по управлению квадроциклом и навыки езды от команды Kong Forest»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$55 за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Приключение на квадроциклах: по живописным маршрутам Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
«Перед началом маршрута опытный инструктор проведёт обучение управлению квадроциклом, чтобы каждый участник чувствовал себя уверенно и безопасно»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$85.92 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван17 августа 2025Отличное сафари! Как описывали выше, квадрики слегка "ушатаны", но это не помешало получить массу позитивных эмоций. Сами ребята красавцы. Составленный маршрут, сквозь плантации бананов и манго, спуски и подъемы, форсирование реки, море эмоций. Спасибо, нам все понравилось! Будет возможность повторим:)
- SSvetlana13 августа 2025Всем привет! В отпуске большинство людей любит расслабится и отдастся в руки пляжному релаксу и наслаждению морем. Но есть и
- ДДарья10 августа 2025Это была самая офигительная трасса по которой мы катались 🤩!!! (Были в Египте, в Турции и в Доминикане) Столько крутых
- ННикита9 августа 2025Ребята профессионалы, все подробно рассказали и показали.
Маршрут интересный, подходит для новичков, если хотите что-то посложнее, лучше собрать свою группу. Думаю организаторы смогут предложить вам интересный маршрут подходящий вашему уровню. За техникой следят. Мне покатушка понравилась, было весело) Спасибо вам!
- ММария7 августа 2025Всем привет, инструкторы молодые, очень симпатичные парни. Все понятно и просто объяснили, контролировали на всем пути.
- ГГеннадий2 августа 2025Отличный и невероятно крутой трип!!! Супер великолепная организация!! Отрывное приключение!!! Одно из самых запоминающихся событий отпуска или даже всех отпусков.
- ООксана2 августа 202530.07.25 был тур на квадрациклах. Всё на высшем уровне,забрали, довезли, все под контролем. Ребята умницы
- ЛЛюбовь27 июля 2025Отличная прогулка! Спасибо огромное Кириллу и Илье! Маршрут интересный, красивый и достаточно экстремальный, чтобы испытать те эмоции, ради которых и берешь этот тур. Время пролетело незаметно, хоть и катались часа 3. Рекомендую, останутся исключительно положительные эмоции.
- ДДаниил23 июля 2025Кросс был отличный. Грамотный инструктор, красивый пейзаж, вполне неплохие квадроциклы. Но, лично мне, не хватало скорости. А так все ок.
- ККонстантин19 июля 2025Поездка организована очень хорошо. Трасса 24 километра. Круговая. Будет и бездорожье, и грязь, и лужи, и ровнины, и дорога общего
- ССветлана18 июля 2025Получили классные эмоции, с разных сторон. Очень живописный маршрут, ухабы в одном направлении для адреналина и ровная дорога обратно. Красивые плантации манго встретились по пути. Однозначно рекомендуем!
- ДДарья8 июля 2025Впечатления на высшем уровне! Огромное спасибо инструктору Илье за инструктаж и маршрут. Благодаря ему управлять квадроциклом становится совсем не страшно.
- ООксана20 июня 2025Это было эпично, волнительно, красиво! Маршрут очень насыщенный, много разных «преград», лужи, кочки, спуски, подъемы, переезд через реку. И все с красивыми видами. Точно подойдет для тех, кто любит что-то адреналиновое и необычное.
- ААлександр20 июня 2025Поездка очень понравилась! Ребята инструкторы молодцы, всё объяснили и рассказали грамотно. Маршрут проходит по красивым и интересным тестам. В общем всё отлично! Советую
- ЕЕкатерина11 июня 2025Отличный, интересный маршрут: камни, реки, лужи, грязь, асфальт, подъëмы и спуски. Всë на одном дыхании, адреналин зашкаливает. Остановка для купания
- ККристина10 июня 2025Благодарю Кирилла и команду за качественную экскурсию и веселое времяпрепровождение! Все очень понравилось, приедем к вам еще и друзьям вас смело порекомендуем!
- ЕЕлена5 июня 2025Нам очень понравилось, инструкторы работают отлично, все объясняют очень подробно и помогают сразу. Может сначала быть сложно и немного страшно
- ААлексей5 июня 2025Отличная прогулка на квадроциклах среди манговых плантаций. Ребята большие молодцы, заботятся о безопасности и комфорте всех участников. Маршрут не сложный и для первого раза самое то. Классно разнообразить пляжный отдых такой поездкой)
- ННаталья2 июня 2025Мой первый опыт подобных путешествий! Всё было отлично организовано и безопасно. Маршрут не из простых, хотя возможно это субъективно для меня, как для новичка. Адреналин зашкаливает! Ребятам огромное спасибо за терпение и заботу!
- ППавел24 мая 2025Отличное время провождение, рекомендую
