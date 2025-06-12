Погрузитесь в подводный мир Нячанга без наличия сертификата — полное сопровождение профессионального инструктора и возможность увидеть яркие кораллы, экзотических рыб и морских черепах. Идеальный первый опыт дайвинга для тех, кто никогда не погружался.
Описание водной прогулкиИдеально для тех, кто не имеет сертификата Эта экскурсия создана специально для тех, кто мечтает попробовать дайвинг, но не имеет официального сертификата. Подводный мир тропического Нячанга с кристально чистой водой ждёт вас. Профессиональный дайв-мастер с сертификатом PADI будет обучать вас один на один, обеспечивая полную безопасность и комфорт. Для участия не требуется ни опыт, ни умение плавать. Открытие красот подводного мира Исследуйте яркие кораллы, познакомьтесь с экзотическими рыбами и плавайте рядом с величественными морскими черепахами. Это незабываемое приключение подарит массу ярких впечатлений и эмоций. Важная информация:
- Что взять с собой: пляжная одежда, полотенце, паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: детей до 6 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сертифицированный инструктор/дайвмастер
- Качественное снаряжение для дайвинга
- Современная лодка для дайвинга
- Закуска (кофе, чай или фрукты) во время перерыва
- Страховка
Что не входит в цену
- Фото / Видео
- Личные расходы
- Напитки во время еды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: пляжная одежда, полотенце, паспорт или удостоверение личности
- Не допускается: алкоголь и наркотики
- Не подходит для: детей до 6 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
12 июн 2025
Наш первый опыт дайвинга — и это было потрясающе! Гиды были замечательными, очень внимательными и подробно объясняли все шаги, постоянно проверяя, как мы себя чувствуем. Они также предлагали фотографии и видео за разумную цену. Это было отличным введением, чтобы понять, хотим ли мы получить сертификат. Обед-барбекю был просто восхитительным. Спасибо!
К
Константин
17 апр 2025
Очень весело, красивые виды и вкусный обед. Если честно, я бы поставил 4,5 звезды, потому что время под водой показалось мне немного коротким, но всё равно настоятельно рекомендую эту активность.
Ю
Юлия
6 мар 2025
Мне очень понравился опыт погружения — это был мой первый раз. Все инструкции были понятными, а оборудование качественным. Рекомендую всем, кто не боится. Глубина погружения была около 6 метров — более чем достаточно для первого раза
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
29 ноя в 10:30
30 ноя в 08:00
$85 за человека
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$79 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка в Нячанге
Вас ждет незабываемая водная прогулка в Нячанге. Путешествие к островам Дам Бэй и Хон Мун подарит вам возможность увидеть подводные пещеры и ярких рыб
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$40 за человека