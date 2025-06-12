Мои заказы

Опыт дайвинга для новичков с профессиональным инструктором в Нячанге

Погрузитесь в подводный мир Нячанга без наличия сертификата — полное сопровождение профессионального инструктора и возможность увидеть яркие кораллы, экзотических рыб и морских черепах. Идеальный первый опыт дайвинга для тех, кто никогда не погружался.
5
3 отзыва
Описание водной прогулки

Идеально для тех, кто не имеет сертификата Эта экскурсия создана специально для тех, кто мечтает попробовать дайвинг, но не имеет официального сертификата. Подводный мир тропического Нячанга с кристально чистой водой ждёт вас. Профессиональный дайв-мастер с сертификатом PADI будет обучать вас один на один, обеспечивая полную безопасность и комфорт. Для участия не требуется ни опыт, ни умение плавать. Открытие красот подводного мира Исследуйте яркие кораллы, познакомьтесь с экзотическими рыбами и плавайте рядом с величественными морскими черепахами. Это незабываемое приключение подарит массу ярких впечатлений и эмоций. Важная информация:
  • Что взять с собой: пляжная одежда, полотенце, паспорт или удостоверение личности.
  • Не допускается: алкоголь и наркотики.
  • Не подходит для: детей до 6 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Сертифицированный инструктор/дайвмастер
  • Качественное снаряжение для дайвинга
  • Современная лодка для дайвинга
  • Закуска (кофе, чай или фрукты) во время перерыва
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Фото / Видео
  • Личные расходы
  • Напитки во время еды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: пляжная одежда, полотенце, паспорт или удостоверение личности
  • Не допускается: алкоголь и наркотики
  • Не подходит для: детей до 6 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
12 июн 2025
Наш первый опыт дайвинга — и это было потрясающе! Гиды были замечательными, очень внимательными и подробно объясняли все шаги, постоянно проверяя, как мы себя чувствуем. Они также предлагали фотографии и видео за разумную цену. Это было отличным введением, чтобы понять, хотим ли мы получить сертификат. Обед-барбекю был просто восхитительным. Спасибо!
К
Константин
17 апр 2025
Очень весело, красивые виды и вкусный обед. Если честно, я бы поставил 4,5 звезды, потому что время под водой показалось мне немного коротким, но всё равно настоятельно рекомендую эту активность.
Ю
Юлия
6 мар 2025
Мне очень понравился опыт погружения — это был мой первый раз. Все инструкции были понятными, а оборудование качественным. Рекомендую всем, кто не боится. Глубина погружения была около 6 метров — более чем достаточно для первого раза

