Е Екатерина Наш первый опыт дайвинга — и это было потрясающе! Гиды были замечательными, очень внимательными и подробно объясняли все шаги, постоянно проверяя, как мы себя чувствуем. Они также предлагали фотографии и видео за разумную цену. Это было отличным введением, чтобы понять, хотим ли мы получить сертификат. Обед-барбекю был просто восхитительным. Спасибо!

К Константин Очень весело, красивые виды и вкусный обед. Если честно, я бы поставил 4,5 звезды, потому что время под водой показалось мне немного коротким, но всё равно настоятельно рекомендую эту активность.