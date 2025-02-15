Снорклинг в Нячанге

Вас ждет незабываемая водная прогулка в Нячанге. Путешествие к островам Дам Бэй и Хон Мун подарит вам возможность увидеть подводные пещеры и ярких рыб
На побережье Нячанга ждет захватывающее приключение для любителей подводного мира.

Снорклинг у островов Дам Бэй и Хон Мун станет отличным выбором как для новичков, так и для опытных снорклеров. Песчаное дно,
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коралловые рифы и скалистые образования делают эти места идеальными для изучения.

В сопровождении опытных инструкторов можно безопасно наслаждаться подводными пейзажами, где видимость достигает до 20 метров. Морские звезды, яркие рыбы и медузы - лишь малая часть того, что ожидает под водой.

Отличная возможность провести время с пользой и получить незабываемые впечатления от встречи с морскими обитателями

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные коралловые рифы
  • 🐠 Разнообразие морских обитателей
  • 🏝 Подводные пещеры и скалы
  • 👨‍🏫 Опытные инструкторы
  • 🚤 Удобный трансфер
Снорклинг в Нячанге
Снорклинг в Нячанге
Снорклинг в Нячанге
Ближайшие даты:
15
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фев21
фев
Время начала: 07:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Дам Бэй
  • Хон Мун

Описание водной прогулки

Тайминг программы

07:00–07:30 — трансфер из отеля
08:00 — отпpавление с пирса
13:00–13:30 — возвращение на пирс и трансфер в отель

Локации для снорклинга

Дам Бэй. Этот остров привлекает как опытных любителей снорклинга, так и новичков, желающих исследовать подводный мир. Песчаное дно, коралловые оазисы и скалистые образования — отличные условия для обучения и совершенствования техник снорклинга.

Хон Мун. А этот заповедный остров порадует вас не только своими разнообразными морскими обитателями, но и подводными пещерами и грандиозными скалами. Видимость под водой в районе Хон Мун может достигать от 5 до 20 метров — самое то, чтобы рассмотреть местных медуз, ярких рыб и не только.

Организационные детали

С вами будут наши опытные инструкторы, которые всему научат. Мы гарантируем, что вы не останетесь без внимания.

ежедневно в 07:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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