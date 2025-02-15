Снорклинг у островов Дам Бэй и Хон Мун станет отличным выбором как для новичков, так и для опытных снорклеров. Песчаное дно,
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные коралловые рифы
- 🐠 Разнообразие морских обитателей
- 🏝 Подводные пещеры и скалы
- 👨🏫 Опытные инструкторы
- 🚤 Удобный трансфер
Что можно увидеть
- Дам Бэй
- Хон Мун
Описание водной прогулки
Тайминг программы
07:00–07:30 — трансфер из отеля
08:00 — отпpавление с пирса
13:00–13:30 — возвращение на пирс и трансфер в отель
Локации для снорклинга
Дам Бэй. Этот остров привлекает как опытных любителей снорклинга, так и новичков, желающих исследовать подводный мир. Песчаное дно, коралловые оазисы и скалистые образования — отличные условия для обучения и совершенствования техник снорклинга.
Хон Мун. А этот заповедный остров порадует вас не только своими разнообразными морскими обитателями, но и подводными пещерами и грандиозными скалами. Видимость под водой в районе Хон Мун может достигать от 5 до 20 метров — самое то, чтобы рассмотреть местных медуз, ярких рыб и не только.
Организационные детали
С вами будут наши опытные инструкторы, которые всему научат. Мы гарантируем, что вы не останетесь без внимания.
ежедневно в 07:00 и 14:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35