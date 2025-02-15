На побережье Нячанга ждет захватывающее приключение для любителей подводного мира.Снорклинг у островов Дам Бэй и Хон Мун станет отличным выбором как для новичков, так и для опытных снорклеров. Песчаное дно,

коралловые рифы и скалистые образования делают эти места идеальными для изучения. В сопровождении опытных инструкторов можно безопасно наслаждаться подводными пейзажами, где видимость достигает до 20 метров. Морские звезды, яркие рыбы и медузы - лишь малая часть того, что ожидает под водой. Отличная возможность провести время с пользой и получить незабываемые впечатления от встречи с морскими обитателями

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

Тайминг программы

07:00–07:30 — трансфер из отеля

08:00 — отпpавление с пирса

13:00–13:30 — возвращение на пирс и трансфер в отель

Локации для снорклинга

Дам Бэй. Этот остров привлекает как опытных любителей снорклинга, так и новичков, желающих исследовать подводный мир. Песчаное дно, коралловые оазисы и скалистые образования — отличные условия для обучения и совершенствования техник снорклинга.

Хон Мун. А этот заповедный остров порадует вас не только своими разнообразными морскими обитателями, но и подводными пещерами и грандиозными скалами. Видимость под водой в районе Хон Мун может достигать от 5 до 20 метров — самое то, чтобы рассмотреть местных медуз, ярких рыб и не только.

Организационные детали

С вами будут наши опытные инструкторы, которые всему научат. Мы гарантируем, что вы не останетесь без внимания.