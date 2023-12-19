13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
7 авг в 06:30
8 авг в 06:30
от $322 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: У вашего отеля
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $900 за всё до 2 чел.
скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие по Нячангу: ферма люваков, водопад и буддийские храмы
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
290$232 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман19 декабря 2023Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 232 до 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 1 ⭐ отзыв, цены от $232. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь