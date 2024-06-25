Дайвинг и купание с маской в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Нячанге на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
2 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
«Нячанг — идеальное место, чтобы открыть для себя дайвинг»
$85 за человека
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
1 отзыв
7 часов
Водная прогулка
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
«В стоимость включено: снасти, маски для снорклинга, еда на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
18 июля в 07:00
$63 за человека
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Поймать дзен, научиться нырять с аквалангом и познакомиться с экзотическими морскими обитателями
Начало: У вашего отеля
«Вам предстоит пройти обучение, цель которого — дать общую информацию о дайвинге и помочь освоить технику ныряния»
Расписание: ежедневно в 07:00
$86 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alex
    25 июня 2024
    Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
    Нам понравилось, пока плыли Константин играл на гитаре, отличное настроение с утра настроено. Обучил рыбалке, помогал. Пообедали мясом на судне. Рассказал что местную жизнь
    Нам понравилось, пока плыли Константин играл на гитаре, отличное настроение с утра настроено
  • А
    Александр
    24 июня 2024
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Экскурсия была отличной, мне все очень понравилось) Мы отправились из порта с местной командой и русскоязычным гидом. Погружались два раза по
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    30 минут. Гид, Евгений, оказался приятным и общительным, провел инструктаж, помогал, если я что-то забывал. Плавали втроем, что круто, внимание уделялось всем) Во время погружений гид обращал наше внимание на разнообразных морских обитателей, а также следил, чтобы мы правильно плавали и дышали под водой. В перерыве между погружениями ели фрукты, на обратном пути нас угощали мясным супом. В целом, я остался очень доволен и рекомендую эту экскурсию))

  • M
    Max
    9 апреля 2024
    Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
    Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
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    пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт. Их, кстати, два. Оба красивые в плане живности и прочих кораллов. Гид Евгений - приятный общительный парень, который, как и положено, все рассказал, подсказал, где я забыл и затупил - сразу помог. При погружении также обращал наше внимание на всевозможных морских гадов (рыбок, мурен, морских звезд и т. д., а не дайверов:)). Фотик тоже в наличии, если что. На обратном пути кормили супом с мясом, норм. Также в наличии пивас и всякие кока-колы за 20к местных рублей. В общем, остался доволен. Рекомендосьен. Спасибо!

    Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобноОтличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобноОтличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобноОтличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобноОтличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Подводное плавание»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
  2. Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
  3. Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
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  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июле 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 86. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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