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5 часов
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
«Нячанг — идеальное место, чтобы открыть для себя дайвинг»
$85 за человека
7 часов
Водная прогулка
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
«В стоимость включено: снасти, маски для снорклинга, еда на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
18 июля в 07:00
$63 за человека
8 часов
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Поймать дзен, научиться нырять с аквалангом и познакомиться с экзотическими морскими обитателями
Начало: У вашего отеля
«Вам предстоит пройти обучение, цель которого — дать общую информацию о дайвинге и помочь освоить технику ныряния»
Расписание: ежедневно в 07:00
$86 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex25 июня 2024Нам понравилось, пока плыли Константин играл на гитаре, отличное настроение с утра настроено. Обучил рыбалке, помогал. Пообедали мясом на судне. Рассказал что местную жизнь
- ААлександр24 июня 2024Экскурсия была отличной, мне все очень понравилось) Мы отправились из порта с местной командой и русскоязычным гидом. Погружались два раза по
- MMax9 апреля 2024Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Подводное плавание»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июле 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 86. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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