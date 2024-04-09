Нячанг - идеальное место для знакомства с дайвингом.Под наблюдением опытного инструктора освоите навыки подводного плавания и понаблюдаете за жизнью морских обитателей. Два погружения, кофе-брейк и сытный обед с блюдами вьетнамской

кухни на борту. Трансфер и питание включены в стоимость. Программа подходит участникам от 16 лет. Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун, всего в 9 км от Нячанга. В стоимость включены трансфер из центра города на комфортабельном автомобиле, услуги инструктора, всё необходимое оборудование и обед на борту. Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце. Погружение с инструктором поможет вам освоиться и почувствовать себя как рыба в воде

Описание экскурсии

Что вас ожиадет

Мы заберём вас из отеля и отвезём в порт. Там вы пересядете на лодку и отправитесь на остров Мун. Перед стартом инструктор расскажет азы теории погружений, объяснит, как использовать оборудование, и покажет несколько упражнений. Затем мы погрузимся на небольшую глубину, чтобы попрактиковаться.

Всего у нас будет два полноценных погружения примерно по 30 минут, в перерыве между которыми вас будет ждать кофе-брейк с фруктами. Также мы соберёмся на брифинг, чтобы обсудить, на что следует обратить внимание при следующем погружении. После второго дайва мы предложим вам горячий обед с блюдами национальной вьетнамской кухни.

Даже если у вас это первый подобный опыт, не беспокойтесь! Мы поможем вам освоиться и почувствовать себя как рыба в воде!

Организационные детали