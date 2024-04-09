Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором

Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
Нячанг - идеальное место для знакомства с дайвингом.

Под наблюдением опытного инструктора освоите навыки подводного плавания и понаблюдаете за жизнью морских обитателей. Два погружения, кофе-брейк и сытный обед с блюдами вьетнамской
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кухни на борту. Трансфер и питание включены в стоимость. Программа подходит участникам от 16 лет. Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун, всего в 9 км от Нячанга.

В стоимость включены трансфер из центра города на комфортабельном автомобиле, услуги инструктора, всё необходимое оборудование и обед на борту. Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце. Погружение с инструктором поможет вам освоиться и почувствовать себя как рыба в воде

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Уникальный опыт подводного плавания
  2. 🍽️ Вкусный обед на борту
  3. 🚗 Комфортабельный трансфер
  4. 🧑‍🏫 Опытные инструкторы
  5. 🌴 Прекрасные виды острова Мун

Что можно увидеть

  • Остров Мун
  • Морской национальный заповедник
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожиадет

Мы заберём вас из отеля и отвезём в порт. Там вы пересядете на лодку и отправитесь на остров Мун. Перед стартом инструктор расскажет азы теории погружений, объяснит, как использовать оборудование, и покажет несколько упражнений. Затем мы погрузимся на небольшую глубину, чтобы попрактиковаться.

Всего у нас будет два полноценных погружения примерно по 30 минут, в перерыве между которыми вас будет ждать кофе-брейк с фруктами. Также мы соберёмся на брифинг, чтобы обсудить, на что следует обратить внимание при следующем погружении. После второго дайва мы предложим вам горячий обед с блюдами национальной вьетнамской кухни.

Даже если у вас это первый подобный опыт, не беспокойтесь! Мы поможем вам освоиться и почувствовать себя как рыба в воде!

Организационные детали

  • Программа подходит участникам от 16 лет
  • Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун в 9 км от Нячанга
  • В стоимость включено: трансфер из центра города на комфортабельном автомобиле, услуги инструктора, всё необходимое оборудование, обед на борту (пожалуйста, заранее укажите ваши пищевые предпочтения)
  • Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце
  • С вами буду я или другой инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
2 погружения для новичков по 30минут€85
2 погружения для профессионалов (наличие лицензии)€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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M
9 апр 2024
Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт.
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Их, кстати, два. Оба красивые в плане живности и прочих кораллов. Гид Евгений - приятный общительный парень, который, как и положено, все рассказал, подсказал, где я забыл и затупил - сразу помог. При погружении также обращал наше внимание на всевозможных морских гадов (рыбок, мурен, морских звезд и т. д., а не дайверов:)). Фотик тоже в наличии, если что. На обратном пути кормили супом с мясом, норм. Также в наличии пивас и всякие кока-колы за 20к местных рублей. В общем, остался доволен. Рекомендосьен. Спасибо!

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