Нячанг - идеальное место для знакомства с дайвингом.
Под наблюдением опытного инструктора освоите навыки подводного плавания и понаблюдаете за жизнью морских обитателей. Два погружения, кофе-брейк и сытный обед с блюдами вьетнамской
Под наблюдением опытного инструктора освоите навыки подводного плавания и понаблюдаете за жизнью морских обитателей. Два погружения, кофе-брейк и сытный обед с блюдами вьетнамской
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный опыт подводного плавания
- 🍽️ Вкусный обед на борту
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🧑🏫 Опытные инструкторы
- 🌴 Прекрасные виды острова Мун
Что можно увидеть
- Остров Мун
- Морской национальный заповедник
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожиадет
Мы заберём вас из отеля и отвезём в порт. Там вы пересядете на лодку и отправитесь на остров Мун. Перед стартом инструктор расскажет азы теории погружений, объяснит, как использовать оборудование, и покажет несколько упражнений. Затем мы погрузимся на небольшую глубину, чтобы попрактиковаться.
Всего у нас будет два полноценных погружения примерно по 30 минут, в перерыве между которыми вас будет ждать кофе-брейк с фруктами. Также мы соберёмся на брифинг, чтобы обсудить, на что следует обратить внимание при следующем погружении. После второго дайва мы предложим вам горячий обед с блюдами национальной вьетнамской кухни.
Даже если у вас это первый подобный опыт, не беспокойтесь! Мы поможем вам освоиться и почувствовать себя как рыба в воде!
Организационные детали
- Программа подходит участникам от 16 лет
- Погружение проходит в морском национальном заповеднике на острове Мун в 9 км от Нячанга
- В стоимость включено: трансфер из центра города на комфортабельном автомобиле, услуги инструктора, всё необходимое оборудование, обед на борту (пожалуйста, заранее укажите ваши пищевые предпочтения)
- Не забудьте взять солнцезащитный крем, купальник и полотенце
- С вами буду я или другой инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|2 погружения для новичков по 30минут
|€85
|2 погружения для профессионалов (наличие лицензии)
|€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Jack — ваша команда гидов в Нячанге
Живём и работаем во Вьетнаме уже больше 10 лет. С радостью научим вас погружаться и исследовать богатый подводный мир. В нашей команде — только опытные инструкторы. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Max
9 апр 2024
Отличная экскурсия, мне очень понравилась! Вышли из порта с местной командой и русским гидом. Локации удобно расположены, так что не пришлось томиться в ожидании пока кораблик наконец-то прийдет на дайв-сайт.
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