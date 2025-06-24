Откройте для себя удивительный подводный мир с программой «Try Dive» — уникальным полудневным курсом для тех, кто хочет попробовать дайвинг без необходимости полного сертификата. Опытные инструкторы проведут вас через первые шаги под водой, даже если вы никогда не плавали.
Описание водной прогулкиУникальная программа «Try Dive» Эта программа создана для тех, кто интересуется дайвингом, но не готов к полной сертификации. Под руководством опытных инструкторов вы окунетесь в реальный дайв-сайт и испытаете ощущение дыхания под водой впервые. Для участия не требуется предварительный опыт или умение плавать — вся команда инструкторов обеспечивает максимальную безопасность и поддержку, работая с группами по два человека. Незабываемые впечатления и новый уровень приключений Испытайте радость подводного мира и откройте новую страсть к дайвингу. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет начать своё знакомство с морем и его обитателями. Важная информация:
- Что взять с собой: пляжная одежда, полотенце, паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: детей до 8 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сертифицированный инструктор/дайвмастер
- Высококачественное оборудование
- Напитки и еда на борту судна
Что не входит в цену
- Фото / Видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: пляжная одежда, полотенце, паспорт или удостоверение личности
- Не допускается: алкоголь и наркотики
- Не подходит для: детей до 8 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
24 июн 2025
Отличное сопровождение во время дайвинга и понятные объяснения перед началом. Обед тоже был замечательным! Хотя подводный мир оказался немного разочаровывающим, в целом у нас был приятный первый опыт погружения.
Т
Тарас
5 дек 2024
Это было здорово и безопасно. Мужчина, который сопровождал меня во время погружения, был очень добрым и внимательным. Место потрясающее — разноцветные рыбы и красивые кораллы просто поразили меня. Рекомендую на 100%
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
29 ноя в 10:30
30 ноя в 08:00
$85 за человека
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Завтра в 07:30
29 ноя в 07:30
$79 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 09:00
29 ноя в 10:15
$19 за человека