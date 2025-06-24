Мои заказы

Погружение с аквалангом для новичков в сертифицированном дайвинг-центре

Откройте для себя удивительный подводный мир с программой «Try Dive» — уникальным полудневным курсом для тех, кто хочет попробовать дайвинг без необходимости полного сертификата. Опытные инструкторы проведут вас через первые шаги под водой, даже если вы никогда не плавали.
2 отзыва
Описание водной прогулки

Уникальная программа «Try Dive» Эта программа создана для тех, кто интересуется дайвингом, но не готов к полной сертификации. Под руководством опытных инструкторов вы окунетесь в реальный дайв-сайт и испытаете ощущение дыхания под водой впервые. Для участия не требуется предварительный опыт или умение плавать — вся команда инструкторов обеспечивает максимальную безопасность и поддержку, работая с группами по два человека. Незабываемые впечатления и новый уровень приключений Испытайте радость подводного мира и откройте новую страсть к дайвингу. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет начать своё знакомство с морем и его обитателями. Важная информация:
  • Что взять с собой: пляжная одежда, полотенце, паспорт или удостоверение личности.
  • Не допускается: алкоголь и наркотики.
  • Не подходит для: детей до 8 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Сертифицированный инструктор/дайвмастер
  • Высококачественное оборудование
  • Напитки и еда на борту судна
Что не входит в цену
  • Фото / Видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: пляжная одежда, полотенце, паспорт или удостоверение личности
  • Не допускается: алкоголь и наркотики
  • Не подходит для: детей до 8 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
24 июн 2025
Отличное сопровождение во время дайвинга и понятные объяснения перед началом. Обед тоже был замечательным! Хотя подводный мир оказался немного разочаровывающим, в целом у нас был приятный первый опыт погружения.
Т
Тарас
5 дек 2024
Это было здорово и безопасно. Мужчина, который сопровождал меня во время погружения, был очень добрым и внимательным. Место потрясающее — разноцветные рыбы и красивые кораллы просто поразили меня. Рекомендую на 100%

Входит в следующие категории Нячанга

