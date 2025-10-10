Арифметика простая: два живописных спота в море, два погружения на каждого человека, один персональный инструктор для 1–2 человек. И тысяча впечатлений на целую жизнь!
Описание водной прогулки
Персональный подход. Все наши инструкторы русскоязычные, опытные, имеют международные сертификаты и активные статусы / допуски к работе с людьми.
Мы посетим два спота в акватории морского заповедника острова Мун. Он находится в южной части Нячанга. До любой локации плывём примерно час, время стоянки на каждой — около 2 часов.
Перед погружением инструкторы расскажут обо всех особенностях дайвинга. Проведут подробный инструктаж для новичков со всеми деталями: дыхание, давление и движение под водой, сигнальные знаки.
Вы посмотрите на мягкие и твёрдые кораллы различных форм и цветов, а также подводных обитателей Южно-Китайского моря. А мы расскажем отдельно про каждого обитателя, которого вы увидите.
Если вы решите заняться снорклингом, мы посоветуем наиболее интересные места.
Кому подойдёт дайвинг
- Людям от 10 лет с любым уровнем подготовки, в том числе новичкам. Вам даже не надо уметь плавать
- Опытным дайверам тоже будет на что посмотреть. Глубины для погружений — от 5 до 40 метров
Как проходит дайвинг
- Разбиваемся на мини-группы, в каждой — не более 2 человек. Для каждой группы — персональный русскоязычный инструктор
- Вас ждут два погружения с инструктором, длительность каждого — от 30 до 40 мин.
- Опытным дайверам (с сертификатом) — 50–55 мин. на каждое погружение
- Накануне погружений запрещено употреблять алкоголь и иные вещества. И, пожалуйста, отдохните и выспитесь
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер в обе стороны, завтрак (чай / кофе, фрукты), услуги русскоязычных инструкторов, аренда снаряжения для дайвинга и снорклинга, парковые взносы в морской заповедник, горячий обед на лодке
- Плавание проходит на большой и комфортабельной лодке (2 этажа, зона для отдыха с пуфиками и шезлонгами, все необходимые средства безопасности)
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 16 человек)
- При желании дополнительно оплачивается профессиональная подводная фото- и видеосъёмка — цены по запросу
- Погружение проведу я и другие гиды из нашей команды
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$98
Отзывы и рейтинг
Все прошло просто сногсшибательно, инструктор Дмитрий отнесся к нам как к родным😄очень профессионально и понятно для новичков все показывал, рассказывал и помогал в воде.
Рассказал много интересного про местную и не только морскую фауну.
Организация на высшем уровне, можно сразу договориться на трансфер и подводную съемку.
Если дороги заведут вернемся еще раз именно к вам! ❤️
Инструктору Александре отдельное огромное спасибо, супер классный профессионал, все подробно объясняет, следит на каждом этапе чтобы все было правильно удобно и безопасно.
Рекомендую однозначно