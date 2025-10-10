Южно-Китайское море зовёт! Особенно тех, кто никогда не занимался дайвингом и не видел красоты подводного мира. Пора начинать — и лучше всего с нами, профессиональными сертифицированными инструкторами. Арифметика простая: два живописных спота в море, два погружения на каждого человека, один персональный инструктор для 1–2 человек. И тысяча впечатлений на целую жизнь!

Описание водной прогулки

Персональный подход. Все наши инструкторы русскоязычные, опытные, имеют международные сертификаты и активные статусы / допуски к работе с людьми.

Мы посетим два спота в акватории морского заповедника острова Мун. Он находится в южной части Нячанга. До любой локации плывём примерно час, время стоянки на каждой — около 2 часов.

Перед погружением инструкторы расскажут обо всех особенностях дайвинга. Проведут подробный инструктаж для новичков со всеми деталями: дыхание, давление и движение под водой, сигнальные знаки.

Вы посмотрите на мягкие и твёрдые кораллы различных форм и цветов, а также подводных обитателей Южно-Китайского моря. А мы расскажем отдельно про каждого обитателя, которого вы увидите.

Если вы решите заняться снорклингом, мы посоветуем наиболее интересные места.

Кому подойдёт дайвинг

Людям от 10 лет с любым уровнем подготовки, в том числе новичкам. Вам даже не надо уметь плавать

Опытным дайверам тоже будет на что посмотреть. Глубины для погружений — от 5 до 40 метров

Как проходит дайвинг

Разбиваемся на мини-группы, в каждой — не более 2 человек. Для каждой группы — персональный русскоязычный инструктор

Вас ждут два погружения с инструктором, длительность каждого — от 30 до 40 мин.

Опытным дайверам (с сертификатом) — 50–55 мин. на каждое погружение

Накануне погружений запрещено употреблять алкоголь и иные вещества. И, пожалуйста, отдохните и выспитесь

Организационные детали