Мои заказы

Персональный дайвинг во Вьетнаме

Понырять в компании русскоязычных профессионалов недалеко от Нячанга
Южно-Китайское море зовёт! Особенно тех, кто никогда не занимался дайвингом и не видел красоты подводного мира. Пора начинать — и лучше всего с нами, профессиональными сертифицированными инструкторами.

Арифметика простая: два живописных спота в море, два погружения на каждого человека, один персональный инструктор для 1–2 человек. И тысяча впечатлений на целую жизнь!
5
26 отзывов
Персональный дайвинг во Вьетнаме© Виктор
Персональный дайвинг во Вьетнаме© Виктор
Персональный дайвинг во Вьетнаме© Виктор
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Персональный подход. Все наши инструкторы русскоязычные, опытные, имеют международные сертификаты и активные статусы / допуски к работе с людьми.

Мы посетим два спота в акватории морского заповедника острова Мун. Он находится в южной части Нячанга. До любой локации плывём примерно час, время стоянки на каждой — около 2 часов.

Перед погружением инструкторы расскажут обо всех особенностях дайвинга. Проведут подробный инструктаж для новичков со всеми деталями: дыхание, давление и движение под водой, сигнальные знаки.

Вы посмотрите на мягкие и твёрдые кораллы различных форм и цветов, а также подводных обитателей Южно-Китайского моря. А мы расскажем отдельно про каждого обитателя, которого вы увидите.

Если вы решите заняться снорклингом, мы посоветуем наиболее интересные места.

Кому подойдёт дайвинг

  • Людям от 10 лет с любым уровнем подготовки, в том числе новичкам. Вам даже не надо уметь плавать
  • Опытным дайверам тоже будет на что посмотреть. Глубины для погружений — от 5 до 40 метров

Как проходит дайвинг

  • Разбиваемся на мини-группы, в каждой — не более 2 человек. Для каждой группы — персональный русскоязычный инструктор
  • Вас ждут два погружения с инструктором, длительность каждого — от 30 до 40 мин.
  • Опытным дайверам (с сертификатом) — 50–55 мин. на каждое погружение
  • Накануне погружений запрещено употреблять алкоголь и иные вещества. И, пожалуйста, отдохните и выспитесь

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер в обе стороны, завтрак (чай / кофе, фрукты), услуги русскоязычных инструкторов, аренда снаряжения для дайвинга и снорклинга, парковые взносы в морской заповедник, горячий обед на лодке
  • Плавание проходит на большой и комфортабельной лодке (2 этажа, зона для отдыха с пуфиками и шезлонгами, все необходимые средства безопасности)
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 16 человек)
  • При желании дополнительно оплачивается профессиональная подводная фото- и видеосъёмка — цены по запросу
  • Погружение проведу я и другие гиды из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$98
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 237 туристов
Давайте знакомиться, друзья. Меня зовут Виктор, я сертифицированный инструктор по дайвингу. Почти 10 лет назад уехал из Москвы в Азию и решил стать инструктором. За эти годы я показывал людям
читать дальше

подводный мир на Филиппинах, в Индонезии, на Мальдивах. И, конечно, в любимом Вьетнаме. У меня было более 15000 человек и более 9000 погружений. Со мной работает команда профессионалов, у каждого есть сертификат и бесценный опыт. Наши приоритеты: безопасность, индивидуальный подход к каждому, ваши яркие эмоции, когда в глазах загораются счастье и восторг! До встречи под водой!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Персональный дайвинг во Вьетнаме (Андрей)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Андрей)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Андрей)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Андрей)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Андрей)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Андрей)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Андрей)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Андрей)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Юлия)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Мария)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Мария)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Мария)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Юлия)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Юлия)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Юлия)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Виктория)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Виктория)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Татьяна)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Антон)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Антон)Персональный дайвинг во Вьетнаме (Антон)
Андрей
Андрей
10 окт 2025
Были с супругой впервые на дайвинге.
Все прошло просто сногсшибательно, инструктор Дмитрий отнесся к нам как к родным😄очень профессионально и понятно для новичков все показывал, рассказывал и помогал в воде.
Рассказал много интересного про местную и не только морскую фауну.
Организация на высшем уровне, можно сразу договориться на трансфер и подводную съемку.
Если дороги заведут вернемся еще раз именно к вам! ❤️
Были с супругой впервые на дайвинге.Были с супругой впервые на дайвинге.Были с супругой впервые на дайвинге.Были с супругой впервые на дайвинге.Были с супругой впервые на дайвинге.Были с супругой впервые на дайвинге.Были с супругой впервые на дайвинге.Были с супругой впервые на дайвинге.
Ю
Юлия
8 окт 2025
Великолепная организация дайвинга: забрали из отеля в назначенное время, привезли к кораблю, как и написано в описании на каждых 2х человек был свой инструктор, группа небольшая. Провели инструктаж, 2 погружения в 2х местах, обед, перекус, если хотите-фото, видео. Инструкторы все очень классные! Ребята большие молодцы! Единственный минус- так быстро прошло время ((
Великолепная организация дайвинга: забрали из отеля в назначенное время, привезли к кораблю, как и написано в
Д
Дарья
7 окт 2025
Были на дайвинге первый раз. Все понятно объяснили, рассказали, заботились о нас на всем пути. Профессионалы на высшем уровне. Виктор очень помог, так как организовывали сюрприз на день рождение. Все подсказал, помог, да и вообще получилось чудесное путешествие. Плюс еще тортик подарили, очень приятно! Большое спасибо за прекрасные впечатления!
Ирина
Ирина
6 окт 2025
Всё прошло великолепно! С нами двумя была великолепная инструктор Александра. Очень эмпатичный, чуткий и воодушевленный проводник в загадочный подводный мир. Мы были в первый раз и испытывали некоторые тревоги в начале, но Александра очень граммотно и детально нам все рассказывала и показывала, прислушивалась к нашим тревогам и граммотно их обрабатывала. Также очень хорошая организация, все было во время и комфортно.
М
Мария
15 сен 2025
Ныряли в первый раз) все понятно объяснили, заранее было подготовлено снаряжение. Виктор со всем помог: и натягивали гидрокостюмы, и погружал за руку 😂 (немного словила панику при погружении - остановились,
читать дальше

продышались на поверхности, со второго раза нырнула). После первого погружения рассказал, на что нужно обратить внимание на второй части.
Эмоции абсолютно незабываемые🥰
Виктору отдельное спасибо за организацию и комфортную атмосферу☺️
Пс: берите фото и видео съемку)

Ныряли в первый раз) все понятно объяснили, заранее было подготовлено снаряжение. Виктор со всем помог: иНыряли в первый раз) все понятно объяснили, заранее было подготовлено снаряжение. Виктор со всем помог: иНыряли в первый раз) все понятно объяснили, заранее было подготовлено снаряжение. Виктор со всем помог: и
Ю
Юлия
7 сен 2025
Это мой первый опыт погружения, мне очень понравилось! Повезло, я была одна у инструктора Александры, и большое спасибо ей за наше погружение! Все подробно объясняли перед погружением, потом Саша помогла
читать дальше

справиться со страхом и была очень внимательна, под водой все было понятно, я держала Сашу за руку, мне это было нужно)
Всем советую, рыбы прекрасные, я в восторге! Планирую продолжить погружения в будущем
Я заказала видеосъемку, тоже советую, Саша все сняла в лучшем виде!
По организации, трансферу и так далее тоже нет вопросов, все отлично

Это мой первый опыт погружения, мне очень понравилось! Повезло, я была одна у инструктора Александры, иЭто мой первый опыт погружения, мне очень понравилось! Повезло, я была одна у инструктора Александры, иЭто мой первый опыт погружения, мне очень понравилось! Повезло, я была одна у инструктора Александры, и
В
Виктория
7 сен 2025
Сегодня были на дайвинге впервые. Эмоции через край! Все очень понравилось! Подводный мир сказочный. Отдельное спасибо инструктору Александре! Она помогла справиться с волнением, все подробно и понятно объяснила, все время была рядом, не отплывала от нас. Для нас это было первое погружение и сначала было действительно волнительно, но в итоге все получилось в лучшем виде! Советуем всем попробовать, не пожалеете!!
Сегодня были на дайвинге впервые. Эмоции через край! Все очень понравилось! Подводный мир сказочный. Отдельное спасибоСегодня были на дайвинге впервые. Эмоции через край! Все очень понравилось! Подводный мир сказочный. Отдельное спасибо
Татьяна
Татьяна
7 сен 2025
Второй мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткость действий которого успокаивает при небольшой панике первого погружения. Куча живности, чтоб посмотреть. Отличный обед.
читать дальше

Нам еще повезло плыть на фоне огромных волн (проходил мимо на Филиппины и Китай тайфун), но и капитан смог и довезли живыми, и уйти с открытых вод, чтоб путь был безопасней. Кажется в дайвинге есть 2 главные вещи -инструктор и баллон с воздухом, так вот, так вот, не бойтесь, это все было на высшем уровне. Муж погружался впервые, сначала хотел отказаться, плохо почувствовал себя в воде при погружении и обучении дыханию, но Виктор объяснил, что всегда есть первые ощущения, от необычности и особенностей дыхания только ртом и через трубку, и это ВСЕГДА дает неприятный о клик в организме. Они подавали вместе, стали погружаться, и Виктор всегда приглядывал за ним дополнительно, от чего он успокоился, появилась уверенность, и оба погружения прошли отлично. Очень ценно, не просто сказать ладно, боишься не надо, а объяснить, замедлиться, попробовать, дать возможность испытать эти ощущения, и преодолеть их, понимая логически. Спасибо за красоту!

Второй мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткостьВторой мой дайвинг после Турции. Никакого сравнения, тут было шикарно все: инструктор, просто уверенность и меткость
Р
Раченков
4 сен 2025
29.08.2025 ходили на дайвинг. Инструкторами были Дмитрий и Виктор. Всё прошло очень круто! Мы пробовали дайвинг в первый раз. Изначально немного побаивались, но благодаря опытным инструкторам уже после первого обучающего
читать дальше

погружения стало понятно, что бояться нечего и всё под контролем. Инструкторы были очень вежливы и профессиональны, информация доносилась доступно и детально.
У нас остались незабываемые эмоции и впечатления и на всю жизнь. Первым знакомством с подводным миром остались довольны на все 100%. Отдельно хочется отметить любовь команды к своему делу. Море прекрасно!

А
Антон
21 авг 2025
Спасибо большое Виктору и Александре за организацию прекрасного отдыха. Погружались впервые! Инструктор Александра все доходчиво объяснила, в том числе правила поведения под водой, технику безопасности! Остались в полном восторге от погружения и прекрасных видов! Александра не оставляла нас ни на секунду, постоянно держала все под контролем! При этом сделала прекрасную подводную фото-видео съемку! Спасибо огромное за яркие впечатления!
Спасибо большое Виктору и Александре за организацию прекрасного отдыха. Погружались впервые! Инструктор Александра все доходчиво объяснила,Спасибо большое Виктору и Александре за организацию прекрасного отдыха. Погружались впервые! Инструктор Александра все доходчиво объяснила,Спасибо большое Виктору и Александре за организацию прекрасного отдыха. Погружались впервые! Инструктор Александра все доходчиво объяснила,Спасибо большое Виктору и Александре за организацию прекрасного отдыха. Погружались впервые! Инструктор Александра все доходчиво объяснила,
С
Сатонкина
13 авг 2025
С огромным удовольствием съездила на дайвинг. Это было второе мое погружение. Очень хотелось снова увидеть красоту подводного мира. Огромная благодарность всей команде! Все прекрасно организованно. Четкий и понятный инструктаж. Особенно
читать дальше

хочется отметить предупредительность и заботу инструктора Александры. Отвечала на все вопросы, объяснила как преодолеть дискомфорт в начале погружения. Инструктор Кха был очень внимателен, помогал, если делала что-то неверно, акцентировал внимание на морских обитателях. А они просто удивительны! Видела рыбу иглу, рыбок клоунов, рыбу зебру и множество других ярких обитателей кораллового рифа. Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту подводного мира дайвинг с командой Виктора.

Мария
Мария
10 авг 2025
Дайвинг - это просто неописуемый восторг! Это то, что стоит попробовать. Возможна любовь с первого погружения ❤️ Команда Виктора очень слаженная: от трансфера до индивидуальных инструкторов. Иван 💕 и Дима
читать дальше

🫱🏻‍🫲🏽 очень открытые и позитивные, а кроме того настоящие профессионалы. Инструктор по имени Кха, с которым я погружалась, просто потрясающий! Он очень хорошо чувствует своего подопечного, технично помог на практике преодолеть дискомфорт, который возможен при поружении (в теории я знала приёмы, но применяла их неправильно). Под водой переключал моё внимание на красоту, происходящую вокруг (я слегка зациклилась на дискомфорте и наладке оборудования, не удавалось сразу отпустить контроль, хоть всё в порядке было). Я всей душой благодарна команде на мой праздник - погружение было моим подарком на день рождения. Я рекомендую погружение именно с этой командой!

Дайвинг - это просто неописуемый восторг! Это то, что стоит попробовать. Возможна любовь с первого погруженияДайвинг - это просто неописуемый восторг! Это то, что стоит попробовать. Возможна любовь с первого погруженияДайвинг - это просто неописуемый восторг! Это то, что стоит попробовать. Возможна любовь с первого погруженияДайвинг - это просто неописуемый восторг! Это то, что стоит попробовать. Возможна любовь с первого погружения
Андрей
Андрей
27 июл 2025
Погружались впервые, всё прошло отлично. Огромное спасибо за открытие мира дайвинга. Просто супер!
Даниил
Даниил
24 июл 2025
Два погружения по 35 минут прошли успешно. Со мной был грамотный, добрый и весёлый инструктор Александра, которая подсказывала мне все моменты и нюансы погружения. После двух погружений на борту нас ждал вкусный обед и возвращение на берег. Данное мероприятие советую, оно того стоит.
Два погружения по 35 минут прошли успешно. Со мной был грамотный, добрый и весёлый инструктор Александра,Два погружения по 35 минут прошли успешно. Со мной был грамотный, добрый и весёлый инструктор Александра,Два погружения по 35 минут прошли успешно. Со мной был грамотный, добрый и весёлый инструктор Александра,Два погружения по 35 минут прошли успешно. Со мной был грамотный, добрый и весёлый инструктор Александра,
Обносов
Обносов
22 июл 2025
Оборудование хорошее, виды прекрасные
Инструктору Александре отдельное огромное спасибо, супер классный профессионал, все подробно объясняет, следит на каждом этапе чтобы все было правильно удобно и безопасно.

Рекомендую однозначно

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии из Нячанга

Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
-
4%
102 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
11 ноя в 05:00
14 ноя в 05:00
$66$69 за человека
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
8 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$85 за человека
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
8 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
11 ноя в 07:30
12 ноя в 07:30
$79 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге