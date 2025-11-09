Спасибо Юлии за экскурсию, узнали много нового для себя, посетили знаковые святые места Нячанга и окунулись в атмосферу Вьетнама. Очень доброжелательная девушка, с удовольствием ответит развернуто на любой вопрос. Экскурсия на комфортной машине, вода включена.
Благодарю за организацию экскурсии Константина из-за её проведение - Диану.
По порядку:
1. Заказывали экскурсию мы за 3 часа до начала, но по словам Константина все гиды были разобранные, однако он пошёл
нам навстречу перенёс экскурсию на более позднее время и к нам приехала Диана.
2. К назначенному времени мы опаздывали и я заранее об этом написала Диане и она попросила нас не беспокоиться и заверила, что подождет.
3. Машина и водитель - 🔥
4. Диана - милая, тактичная и образованная девушка с хорошо поставленной речью. Искренне увлечена Вьетнамом и его жителями. С упоением рассказывает то, что знает и всегда готова помочь. На экскурсию мы ездили втроем, включая ребенка 14 лет - всем было интересно! Тайминг был комфортным и подстроенным под наши желания🫶🏻
П. С. Отдельное спасибо Диане за совет по ресторанам - уже опробировали его за ужином 👍
П. П. С. Диана - пора вести свой блог, мы бы с удовольствием почитали бы😉
Отличная экскурсия! Содержательно и насыщенно! Ксения молодец, все рассказала и показала! Скинула кучу ссылок, что еще можно посетить!
Очень рекомендуем!
Посетили обзорную экскурсию по Нячангу в компании с гидом Ксенией 01.11. Нам всё очень понравилось, остались в восторге от проведённого дня! Мы увидели все заявленные в программе места, сделали много
отличных и красочных фото. О каждой локации Ксения подробно рассказала, а также погрузила нас в историю Вьетнама, менталитет и обычаи местного населения. На все вопросы у Ксении был готов ответ, у нас сложилась полная и ясная картинка о стране и Нячанге. Искренне рекомендуем экскурсию, особенно в сопровождении Ксении, всем желающим узнать больше о месте своего отдыха, а также всем желающим расширить горизонт своих знаний. Отдельное спасибо нашему гиду за внимательность к нашему комфорту, воду во время экскурсии, готовность подстроить темп экскурсии под наши пожелания, а также спасибо за угощение вкусным кофе в уютном и аутентичном месте) Желаем успехов Ксении и команде!
Замечательная экскурсия и чудесный гид Ксения. Все чётко по времени и при этом не торопясь, интересный рассказ во время всей экскурсии. Рекомендую!
Экскурсию нам провела гид Ксения. Всё понравилось. Полная и доступная информация, преподнесена очень структурированно и интересно. Полное погружение в историю Вьетнама. Индивидуальный формат. В нашем случае, по нашей просьбе, даже была заменена одна из запланированных локаций, т. к. мы её посещали ранее и хотели увидеть что-то новое. Очень внимательное отношение и полная клиентоориентированность! Организаторы, вы молодцы, Ксения вы супер!!!
Очень понравилась экскурсия с Дианой: насыщенно, познавательно, интересно и детям (11 лет, 8 лет и 4 года) и взрослым! Могу искреннее рекомендовать!!!
Экскурсия очень понравилась в сопровождении гида Артура. Была насыщенной, очень увлекательной и познавательной. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендуем!
Классно все прошло! На одном дыхании) Дмитрий супер гид, погрузил в историю)
Спасибо большое ☺️
У нас была экскурсия в Нячанг с гидом Юлей. Спасибо ей огромное! Мы провели вместе 5 часов на одном дыхании. Красивые локации, прекрасная природа и история. Очень интересно рассказывает! А ещё бесподобно фотографирует, за это отдельное спасибо! Очень было удобно, что нам организовали трансфер из города Камрань туда и обратно, комфортный транспорт с кондиционером. В общем очень рекомендуем!
Все прошло замечательно, получили ответы на все вопросы, классные локации, увлекательный рассказ. Очень приятное общение с гидом Дианой, она однозначно разбирается в своей теме, знакомство с Нячангом у нас прошло на ура)
Экскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравился буддийский монастырь на горе, с отличной смотровой площадкой. Кафедральный собор. Музей на берегу, выступлением
артистов, с игрой на национальный инструментах. Очень понравилось кафе, куда заехали передохнуть от впечатлений. Очень интересный формат кафе, столики погружены в бассейн с карпами. Рыбы не пугливы, можно погладить. Кофе на кокосовом молоке очень вкусный.
Прекрасная экскурсия, которая позволяет познакомиться с жизнью вьетнамцев, увидеть весь калорит местной жизни. Гид Алим необыкновенно эрудированный, интеллигентный, воспитанный и очень приятный в общении. Рассказывал все очень интересно и доступно! Спасибо большое за доставленное удовольствие!
Была на индивидуальной экскурсии по Нячангу с гидом Дмитрием - отличная экскурсия: вовремя забрали, не спеша посетили основные локации города, Дмитрий интересно рассказывал о городе, стране, достопримечательностях Нячанга и страны в целом. Экскурсию рекомендую.
Нячанг представлялся мне невзрачным городком, этакой Паттаей на минималках. Благодаря этой экскурсии, замечательно продуманной и проведенной Дианой, я полюбил этот город и хочу вернуться во Вьетнам еще раз. Мы были в красивых и необычных местах, ощутили колорит фруктового рынка и вкус вьетнамского кофе, приятно пообщались и ничуть не устали. Спасибо большое!