Нячанг: самое красивое и интересное

Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Нячанг — это не только классные магазины, и сегодня мы точно обойдёмся без них. Вы узнаете историю города и прикоснётесь к культуре и быту тех, кто здесь живёт. Побываете в буддийских храмах и католическом соборе. Узнаете, кто такие чамы и вьеты и чем отличается фо-бо от фо-га. А ещё сможете задать нам любые вопросы.
5
64 отзыва
Описание экскурсии

Пагода Лонг Шон — центр буддизма провинции Кханьхоа. Вы рассмотрите лежащего Будду и сидящего Будду, которого видно из всех отелей города.

Кафедральный собор Девы Марии. Мы расскажем и покажем, как европейская религия существует и развивается во Вьетнаме.

Сад камней с захватывающими пейзажами. Вы полюбуетесь просторами, а ещё станете зрителями выступления артистов, играющих на народных инструментах.

Пагода Да Бао. Отсюда открывается шикарный вид на Нячанг с высоты птичьего полёта.

Чамские башни По Нагар — древнейшая постройка на территории города. Мы познакомим вас с удивительной историей этого места.

Рынок Чо Дам — самый большой в Нячанге. Вы прикоснётесь к повседневному быту местных жителей, а мы угостим вас традиционным вьетнамским кофе на кокосовом молоке с кусочком кокосового мороженого.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, кофе и вода
  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota RAV4, Ford Transit или аналогичном по комфортабельности. По запросу можно поехать на байке — в этом случае цена экскурсии на 1 человека составит $100
  • Можно организовать программу из Камрани. Доплата за семейный минивэн (7 мест) — $30, или микроавтобус (16 мест) — $40
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$50
Если вы один. Если вы взрослый + ребёнок до 12 лет$100
Дети от 3 до 12 лет$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Константин
Константин — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 654 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
читать дальше

живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме <3

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
2
3
1
1

Фотографии от путешественников

С
Софья
9 ноя 2025
Спасибо Юлии за экскурсию, узнали много нового для себя, посетили знаковые святые места Нячанга и окунулись в атмосферу Вьетнама. Очень доброжелательная девушка, с удовольствием ответит развернуто на любой вопрос. Экскурсия на комфортной машине, вода включена.
Мария
Мария
5 ноя 2025
Благодарю за организацию экскурсии Константина из-за её проведение - Диану.
По порядку:
1. Заказывали экскурсию мы за 3 часа до начала, но по словам Константина все гиды были разобранные, однако он пошёл
читать дальше

нам навстречу перенёс экскурсию на более позднее время и к нам приехала Диана.
2. К назначенному времени мы опаздывали и я заранее об этом написала Диане и она попросила нас не беспокоиться и заверила, что подождет.
3. Машина и водитель - 🔥
4. Диана - милая, тактичная и образованная девушка с хорошо поставленной речью. Искренне увлечена Вьетнамом и его жителями. С упоением рассказывает то, что знает и всегда готова помочь. На экскурсию мы ездили втроем, включая ребенка 14 лет - всем было интересно! Тайминг был комфортным и подстроенным под наши желания🫶🏻

П. С. Отдельное спасибо Диане за совет по ресторанам - уже опробировали его за ужином 👍

П. П. С. Диана - пора вести свой блог, мы бы с удовольствием почитали бы😉

Благодарю за организацию экскурсии Константина из-за её проведение - Диану.Благодарю за организацию экскурсии Константина из-за её проведение - Диану.Благодарю за организацию экскурсии Константина из-за её проведение - Диану.Благодарю за организацию экскурсии Константина из-за её проведение - Диану.
Д
Дмитрий
3 ноя 2025
Отличная экскурсия! Содержательно и насыщенно! Ксения молодец, все рассказала и показала! Скинула кучу ссылок, что еще можно посетить!
Очень рекомендуем!
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Посетили обзорную экскурсию по Нячангу в компании с гидом Ксенией 01.11. Нам всё очень понравилось, остались в восторге от проведённого дня! Мы увидели все заявленные в программе места, сделали много
читать дальше

отличных и красочных фото. О каждой локации Ксения подробно рассказала, а также погрузила нас в историю Вьетнама, менталитет и обычаи местного населения. На все вопросы у Ксении был готов ответ, у нас сложилась полная и ясная картинка о стране и Нячанге. Искренне рекомендуем экскурсию, особенно в сопровождении Ксении, всем желающим узнать больше о месте своего отдыха, а также всем желающим расширить горизонт своих знаний. Отдельное спасибо нашему гиду за внимательность к нашему комфорту, воду во время экскурсии, готовность подстроить темп экскурсии под наши пожелания, а также спасибо за угощение вкусным кофе в уютном и аутентичном месте) Желаем успехов Ксении и команде!

В
Вера
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия и чудесный гид Ксения. Все чётко по времени и при этом не торопясь, интересный рассказ во время всей экскурсии. Рекомендую!
Ольга
Ольга
1 ноя 2025
Экскурсию нам провела гид Ксения. Всё понравилось. Полная и доступная информация, преподнесена очень структурированно и интересно. Полное погружение в историю Вьетнама. Индивидуальный формат. В нашем случае, по нашей просьбе, даже была заменена одна из запланированных локаций, т. к. мы её посещали ранее и хотели увидеть что-то новое. Очень внимательное отношение и полная клиентоориентированность! Организаторы, вы молодцы, Ксения вы супер!!!
Экскурсию нам провела гид Ксения. Всё понравилось. Полная и доступная информация, преподнесена очень структурированно и интересно.Экскурсию нам провела гид Ксения. Всё понравилось. Полная и доступная информация, преподнесена очень структурированно и интересно.Экскурсию нам провела гид Ксения. Всё понравилось. Полная и доступная информация, преподнесена очень структурированно и интересно.Экскурсию нам провела гид Ксения. Всё понравилось. Полная и доступная информация, преподнесена очень структурированно и интересно.Экскурсию нам провела гид Ксения. Всё понравилось. Полная и доступная информация, преподнесена очень структурированно и интересно.Экскурсию нам провела гид Ксения. Всё понравилось. Полная и доступная информация, преподнесена очень структурированно и интересно.
Н
Надежда
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с Дианой: насыщенно, познавательно, интересно и детям (11 лет, 8 лет и 4 года) и взрослым! Могу искреннее рекомендовать!!!
Е
Евгений
30 окт 2025
Экскурсия очень понравилась в сопровождении гида Артура. Была насыщенной, очень увлекательной и познавательной. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендуем!
Ю
Юлия
29 окт 2025
Классно все прошло! На одном дыхании) Дмитрий супер гид, погрузил в историю)
Спасибо большое ☺️
Борис
Борис
27 окт 2025
У нас была экскурсия в Нячанг с гидом Юлей. Спасибо ей огромное! Мы провели вместе 5 часов на одном дыхании. Красивые локации, прекрасная природа и история. Очень интересно рассказывает! А ещё бесподобно фотографирует, за это отдельное спасибо! Очень было удобно, что нам организовали трансфер из города Камрань туда и обратно, комфортный транспорт с кондиционером. В общем очень рекомендуем!
П
Полина
26 окт 2025
Все прошло замечательно, получили ответы на все вопросы, классные локации, увлекательный рассказ. Очень приятное общение с гидом Дианой, она однозначно разбирается в своей теме, знакомство с Нячангом у нас прошло на ура)
И
Ирина
23 окт 2025
Экскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравился буддийский монастырь на горе, с отличной смотровой площадкой. Кафедральный собор. Музей на берегу, выступлением
читать дальше

артистов, с игрой на национальный инструментах. Очень понравилось кафе, куда заехали передохнуть от впечатлений. Очень интересный формат кафе, столики погружены в бассейн с карпами. Рыбы не пугливы, можно погладить. Кофе на кокосовом молоке очень вкусный.

Экскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравилсяЭкскурсия понравилась. Благодарим Дмитрия за интересные локации, хорошую организацию, нигде небыло большого количества туристов. Особенно понравился
Е
Екатерина
20 окт 2025
Прекрасная экскурсия, которая позволяет познакомиться с жизнью вьетнамцев, увидеть весь калорит местной жизни. Гид Алим необыкновенно эрудированный, интеллигентный, воспитанный и очень приятный в общении. Рассказывал все очень интересно и доступно! Спасибо большое за доставленное удовольствие!
И
Ирина
18 окт 2025
Была на индивидуальной экскурсии по Нячангу с гидом Дмитрием - отличная экскурсия: вовремя забрали, не спеша посетили основные локации города, Дмитрий интересно рассказывал о городе, стране, достопримечательностях Нячанга и страны в целом. Экскурсию рекомендую.
Сергей
Сергей
17 окт 2025
Нячанг представлялся мне невзрачным городком, этакой Паттаей на минималках. Благодаря этой экскурсии, замечательно продуманной и проведенной Дианой, я полюбил этот город и хочу вернуться во Вьетнам еще раз. Мы были в красивых и необычных местах, ощутили колорит фруктового рынка и вкус вьетнамского кофе, приятно пообщались и ничуть не устали. Спасибо большое!

