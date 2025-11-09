Нячанг — это не только классные магазины, и сегодня мы точно обойдёмся без них. Вы узнаете историю города и прикоснётесь к культуре и быту тех, кто здесь живёт. Побываете в буддийских храмах и католическом соборе. Узнаете, кто такие чамы и вьеты и чем отличается фо-бо от фо-га. А ещё сможете задать нам любые вопросы.

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Пагода Лонг Шон — центр буддизма провинции Кханьхоа. Вы рассмотрите лежащего Будду и сидящего Будду, которого видно из всех отелей города.

Кафедральный собор Девы Марии. Мы расскажем и покажем, как европейская религия существует и развивается во Вьетнаме.

Сад камней с захватывающими пейзажами. Вы полюбуетесь просторами, а ещё станете зрителями выступления артистов, играющих на народных инструментах.

Пагода Да Бао. Отсюда открывается шикарный вид на Нячанг с высоты птичьего полёта.

Чамские башни По Нагар — древнейшая постройка на территории города. Мы познакомим вас с удивительной историей этого места.

Рынок Чо Дам — самый большой в Нячанге. Вы прикоснётесь к повседневному быту местных жителей, а мы угостим вас традиционным вьетнамским кофе на кокосовом молоке с кусочком кокосового мороженого.

