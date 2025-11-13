Отправьтесь в путешествие по южным островам Нячанга! В программе — снорклинг на рифах, рыбалка с возможностью поймать фугу, катание на сапборде, купание, музыка, игра на гитаре, свежие фрукты, сочное мясо на гриле, безалкогольные напитки, пиво и ром.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Нячанге

Сергей Ваш гид в Нячанге

Описание фото-прогулки

Погружение в морскую жизнь Вьетнама

Вы поныряете с маской в бирюзовых водах Южно-Китайского моря, увидите рифы и стайки ярких тропических рыб. Если повезёт — поймаете экзотическую рыбу!

Уют и свобода на борту

Здесь можно загорать, отдыхать в тени, слушать любимую музыку, играть на гитаре и просто наслаждаться моментом.

Активный отдых

Снорклинг, рыбалка, катание на сапборде, прыжки в воду, купание — каждый найдёт занятие по душе. Всё с инструктажем и полным сопровождением.

Обед в море

В обед вас ждут сочные свежие фрукты, прохладное пиво, ром, безалкогольные напитки и ароматное мясо, приготовленное прямо на борту.

Формат для всех

От одиночных путешественников до семей с детьми и весёлых компаний — путешествие создано, чтобы стать тёплым воспоминанием для каждого.

Организационные детали