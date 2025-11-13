Отправьтесь в путешествие по южным островам Нячанга! В программе — снорклинг на рифах, рыбалка с возможностью поймать фугу, катание на сапборде, купание, музыка, игра на гитаре, свежие фрукты, сочное мясо на гриле, безалкогольные напитки, пиво и ром.
Описание фото-прогулки
Погружение в морскую жизнь Вьетнама
Вы поныряете с маской в бирюзовых водах Южно-Китайского моря, увидите рифы и стайки ярких тропических рыб. Если повезёт — поймаете экзотическую рыбу!
Уют и свобода на борту
Здесь можно загорать, отдыхать в тени, слушать любимую музыку, играть на гитаре и просто наслаждаться моментом.
Активный отдых
Снорклинг, рыбалка, катание на сапборде, прыжки в воду, купание — каждый найдёт занятие по душе. Всё с инструктажем и полным сопровождением.
Обед в море
В обед вас ждут сочные свежие фрукты, прохладное пиво, ром, безалкогольные напитки и ароматное мясо, приготовленное прямо на борту.
Формат для всех
От одиночных путешественников до семей с детьми и весёлых компаний — путешествие создано, чтобы стать тёплым воспоминанием для каждого.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Безопасность обеспечивается по всем стандартам: у капитана есть лицензия, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- Выходим в море только в подходящую погоду
- Я буду с вами на лодке в течение всего путешествия
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для компании до 10 человек: для 2 чел. — $300, для каждого последующего + $10
в среду в 10:00, в субботу в 11:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$40
|Дети до 12 лет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 154 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, давно путешествию по Азии, переехал в Нячанг в 2024 году. Влюблён в море и в Азию, получил международную яхтенную капитанскую лицензию в Черногории. Хочу делиться незабываемыми морскими впечатлениями с другими, показывать людям тот мир, с которым я уже хорошо знаком — так и возникла идея организовывать морские путешествия. Жду всех в море, попутного ветра!
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Вероника
13 ноя 2025
Отличная прогулка 👍 Ездили семьей с ребятишками, мальчики порыбачили, покатались на гидриках, сапах. Сергей молодец. Все хорошо организовано
Елена
8 ноя 2025
Благодарим Сергея за великолепное путешествие! Программа интересная и насыщенная! Ребенок поймал несколько красивых рыб) впечатлений куча! Полный восторг! Сергей был очень внимателен, вежлив, проводил нас на сапе до снорклинга, показал, где больше красивых рыб) на обед был вкусный шашлык и много фруктов 🥰
М
Максим
31 окт 2025
Отдохнули на ура! Отличные виды, спокойное путешествие, прекрасная вода, рыбалка, сапы, снорклинг! Сергею респект за комфорт и дружелюбие
Екатерина
28 окт 2025
Хорошая морская прогулка. Было три остановки, сапе в доступе, хороший обед.
О
Оксана
19 окт 2025
Организовано хорошо,до порта Сергей нам организовал такси,катер небольшой но достаточно места всем,покормили вкусно,можно было половить рыбёшку поплавать на борде или с маской. Всем понравилось.
О
Ольга
15 окт 2025
Прекрасное морское путешествие. Посетили 3 острова, поплавали, покатались на сапах, посмотрели рыбок с масками, рыбачили.
Зарипов
15 окт 2025
Хороший тур, море с кораллами и снорклингом, неплохой подводный мир. Нудно обед делать чуть позже как по мне, плюс не хватает гиду навыка рассказчика.
Yana
6 окт 2025
Отличное путешествие к разным островам в водах Нячанга! Отличная организация, приятная атмосфера. Поплавали на сапах, покупались в открытом море, позанимались снорклингом! Рекомендую!
Д
Даниил
20 сен 2025
Отличная экскурсия!
Анастасия
17 сен 2025
Это было отличное приключение: посмотрели рыбок, посетили три локации, покатались на сапах, везде порыбачили, клевало везде, наживку и удочки предоставляли, дополнительно была возможность покататься на банане и гидроцикле, на лодке
А
Андрей
17 сен 2025
Все прошло отлично. Искупались, посмотрели морских обитателей, половили рыбу и вкусно поели 😊😊😊
М
Максим
5 сен 2025
Были на днях на морской экскурсии, было интересно прокатиться на лодочке, посмотреть острова около Нячанга и поплавать вдали от основных туристических троп.
Л
Людмила
4 сен 2025
Экскурсия понравилась! Рекомендую.
Светлана
4 сен 2025
Приятная морская прогулка. Ребята большие Молодцы!!! Развлекали нас, пели и играли на гитаре. Было несколько остановок на островах. Так же ныряли с масками: невероятный подводный мир. Плавали на сапах. Рыбачили🐠
А
Александр
28 авг 2025
Все супер и мои рекомендации - будете в Нячанге - однозначно берите у Сергея морскую прогулку.
