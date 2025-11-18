Мои заказы

Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг

Половить кальмаров, исследовать пещеры Света и Тьмы и насладиться атмосферой Ханоя
Этот тур — возможность увидеть Вьетнам с самых ярких сторон.

Мы погуляем по шумным улицам Ханоя, увидим завораживающую бухту Халонг, где величественные скалы отражаются в лазурных водах.

Пройдём по старинным кварталам столицы,
читать дальше

и вы сможете попробовать знаменитый Бун Ча, а ещё покорим панорамную вершину острова Титова.

На борту вас ждут ужин с видом на закат, кулинарный мастер-класс, караоке и ловля кальмаров, гимнастика тай-чи. Даже устроим каякинг в секретной бухте.

Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг
Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг
Экспресс-трип по Вьетнаму: знаковые локации Ханоя и круиз по бухте Халонг
Ближайшие даты:
18
ноя2
дек16
дек13
янв27
янв10
фев3
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Важно: с собой необходимо взять паспорт на каждого, осеннюю одежду.
Оплата полной стоимости происходит за 5 дней до старта тура.

Питание. В стоимость входит всё питание, кроме ужина в 1-й день.

Транспорт. Будем передвигаться на минивэне, корабле, автобусе и самолёте.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ханоем

Мы отправимся из вашего отеля прямо в аэропорт. По прилёте в Ханой начнём наше знакомство с городом с площади Бадинь, где посетим мавзолей Хо Ши Мина. Затем увидим Пагоду одного столба — уникальное буддийское сооружение, символ столицы.

Продолжим прогулку по старым кварталам Ханоя, осмотрим живописное Озеро Возвращённого Меча и легендарный мавзолей Черепахи. После этого отправимся на обед в одно из самых известных мест города, где попробуем традиционное вьетнамское блюдо Бун Ча.

После заселения в отель немного отдохнём, а вечером отправимся на знаменитую Трэйн Стрит, где по узким улочкам проходит железная дорога. Завершим день в одном из баров ночной улицы Ханоя, наслаждаясь атмосферой столицы.

Знакомство с ХаноемЗнакомство с ХаноемЗнакомство с Ханоем
2 день

Бухта Халонг

После завтрака мы отправимся в Бухту Халонг, один из самых живописных уголков Вьетнама. По прибытии в порт заселимся в каюты на 3-звёздочном корабле.

Обед пройдёт на борту с потрясающим видом на бухту. Затем причалим к острову, где посетим таинственную пещеру. После этого нас ждёт поездка на остров Титова: мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой Бухты Халонг.

Вернувшись на корабль, отдохнём, наслаждаясь закатом. Перед ужином примем участие в кулинарном мастер-классе, а затем поужинаем на борту. Завершим день вечерним караоке и попробуем себя в ловле кальмаров.

Бухта ХалонгБухта Халонг
3 день

Путь в Нячанг

Рассвет мы встретим в бухте Халонг. Затем примем участие в утренней гимнастике тай-чи, которая поможет зарядиться энергией.

После этого нас ждёт посещение пещеры Света и Тьмы, а также увлекательное катание на каяках по секретной бухте залива.

После обеда на корабле отправимся в аэропорт для перелёта в Нячанг. До новых встреч!

Путь в НячангПуть в Нячанг

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и на борту корабля
  • Питание (кроме ужина в 1-й день)
  • Трансфер от/до вашего места проживания в Нячанге
  • Трансфер по маршруту (в том числе внутренний перелёт)
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Нячанга и обратно
  • Ужин в 1-й день
  • Доплата за 1-местное размещение - $45
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нячанг, ваш отель, время - по договорённости
Завершение: Нячанг, ваш отель, время зависит от времени возвращения в город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 2344 туристов
Давно живу во Вьетнаме и работаю гидом. Мы с командой с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками. Местные традиции, культура, религия, реформы, экономика, образ жизни — поговорим обо всём.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Нячанга

Похожие туры из Нячанга

Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
4 дня
-
10%
2 отзыва
Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
18 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
$770$855 за человека
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат: пещеры, цветочные сады и на электросанях к водопаду
На машине
2 дня
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат: пещеры, цветочные сады и на электросанях к водопаду
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 6:00 утра
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$690 за человека
Другой Вьетнам (2 дня)
Пешая
2 дня
Другой Вьетнам (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 11:00
11 ноя в 07:00
$220 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нячанге
Все туры из Нячанга