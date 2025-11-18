Мы погуляем по шумным улицам Ханоя, увидим завораживающую бухту Халонг, где величественные скалы отражаются в лазурных водах.
Пройдём по старинным кварталам столицы,
Описание тура
Организационные детали
Важно: с собой необходимо взять паспорт на каждого, осеннюю одежду.
Оплата полной стоимости происходит за 5 дней до старта тура.
Питание. В стоимость входит всё питание, кроме ужина в 1-й день.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэне, корабле, автобусе и самолёте.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Знакомство с Ханоем
Мы отправимся из вашего отеля прямо в аэропорт. По прилёте в Ханой начнём наше знакомство с городом с площади Бадинь, где посетим мавзолей Хо Ши Мина. Затем увидим Пагоду одного столба — уникальное буддийское сооружение, символ столицы.
Продолжим прогулку по старым кварталам Ханоя, осмотрим живописное Озеро Возвращённого Меча и легендарный мавзолей Черепахи. После этого отправимся на обед в одно из самых известных мест города, где попробуем традиционное вьетнамское блюдо Бун Ча.
После заселения в отель немного отдохнём, а вечером отправимся на знаменитую Трэйн Стрит, где по узким улочкам проходит железная дорога. Завершим день в одном из баров ночной улицы Ханоя, наслаждаясь атмосферой столицы.
Бухта Халонг
После завтрака мы отправимся в Бухту Халонг, один из самых живописных уголков Вьетнама. По прибытии в порт заселимся в каюты на 3-звёздочном корабле.
Обед пройдёт на борту с потрясающим видом на бухту. Затем причалим к острову, где посетим таинственную пещеру. После этого нас ждёт поездка на остров Титова: мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой Бухты Халонг.
Вернувшись на корабль, отдохнём, наслаждаясь закатом. Перед ужином примем участие в кулинарном мастер-классе, а затем поужинаем на борту. Завершим день вечерним караоке и попробуем себя в ловле кальмаров.
Путь в Нячанг
Рассвет мы встретим в бухте Халонг. Затем примем участие в утренней гимнастике тай-чи, которая поможет зарядиться энергией.
После этого нас ждёт посещение пещеры Света и Тьмы, а также увлекательное катание на каяках по секретной бухте залива.
После обеда на корабле отправимся в аэропорт для перелёта в Нячанг. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$550
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и на борту корабля
- Питание (кроме ужина в 1-й день)
- Трансфер от/до вашего места проживания в Нячанге
- Трансфер по маршруту (в том числе внутренний перелёт)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Нячанга и обратно
- Ужин в 1-й день
- Доплата за 1-местное размещение - $45