Мы отправимся из вашего отеля прямо в аэропорт. По прилёте в Ханой начнём наше знакомство с городом с площади Бадинь, где посетим мавзолей Хо Ши Мина. Затем увидим Пагоду одного столба — уникальное буддийское сооружение, символ столицы.

Продолжим прогулку по старым кварталам Ханоя, осмотрим живописное Озеро Возвращённого Меча и легендарный мавзолей Черепахи. После этого отправимся на обед в одно из самых известных мест города, где попробуем традиционное вьетнамское блюдо Бун Ча.

После заселения в отель немного отдохнём, а вечером отправимся на знаменитую Трэйн Стрит, где по узким улочкам проходит железная дорога. Завершим день в одном из баров ночной улицы Ханоя, наслаждаясь атмосферой столицы.