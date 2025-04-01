Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга

Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Смените широкие пляжи Нячанга на горные пейзажи Северного Вьетнама — отправляйтесь вместе с нами в это недолгое, но очень насыщенное приключение! Мы начнём в сердце страны — шумном Ханое: обойдём
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главные достопримечательности столицы, побываем на улице, где у самых домов проносятся поезда, и устроим вечерний трип по барам.

Затем совершим наполненный активностями круиз среди тысяч островков бухты Халонг: покатаемся на каяках, порыбачим на кальмаров, приготовим что-нибудь экзотическое на кулинарном мастер-классе и позанимаемся боевым искусством тай-чи на рассвете.

Ненадолго заглянем в Дананг и завершим поездку во вьетнамской Венеции — Хойане: покатаемся на лодках, запустим небесные фонарики и поднимемся высоко в горы, чтобы оказаться в гигантских ладонях Золотого моста.

Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Северные провинции и тысячи островов: Ханой, Халонг, Дананг и Хойан из Нячанга
Ближайшие даты:
1
апр8
апр15
апр22
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. 2-местное размещение в номерах в отелях 3* Daimond Legend Hotel (Ханой) и Khong Cam Garden Villas (Хойан), а также в каюте на корабле Sunlight Cruise. За доплату возможно 1-местное заселение.

*Фото мест проживания и некоторые фото по программе взяты с сайта booking.com

Питание. Включены: 1-й день — обед в кафе; 2-й день — завтрак в отеле, обед и ужин в круизе; 3-й день — завтрак в круизе, обед в кафе; 4-й день — завтрак в отеле, обед по системе «шведский стол», лёгкий ужин-перекус в дорогу. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Включены все трансферы: переезды на 16-местном микроавтобусе Hyundai Solati, билет на автобус Sleep bus из Дананга в Нячанг (VIP-капсула), перелёты Нячанг — Ханой и Халонг — Дананг (с ручной кладью до 7 кг).

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Ханою

Утром заберём вас от вашего отеля в Нячанге и поедем в аэропорт. На самолёте доберёмся в Ханой и сразу отправимся изучать город.

Пройдёмся по священной площади Бадинь, увидим мавзолей Хо Ши Мина и озеро Хоанкьем. Пообедаем традиционным блюдом бун ча (свиные котлеты с бульоном, рисовой лапшой и свежими овощами) в кафе, которое посещал Барак Обама. Погуляем по знаменитой железнодорожной улице Трейн-стрит, по которой дважды в день ходят поезда. А после заката устроим трип по барам.

Прогулки по ХаноюПрогулки по ХаноюПрогулки по ХаноюПрогулки по ХаноюПрогулки по ХаноюПрогулки по ХаноюПрогулки по ХаноюПрогулки по Ханою
2 день

Круиз по бухте Халонг

Сегодня начнётся наш небольшой круиз по бухте Халонг, в которой рассыпаны более 3000 островков. Будем путешествовать на корабле и купаться в окружении живописных пейзажей. Покатаемся на каяках и устроим рыбалку на кальмаров. Сойдём на берег, чтобы посетить пещеры со сталактитами и сталагмитами, и поучаствуем в кулинарном мастер-классе. Вечером можем посмотреть фильмы или поиграть в настольные игры.

Круиз по бухте ХалонгКруиз по бухте ХалонгКруиз по бухте ХалонгКруиз по бухте ХалонгКруиз по бухте ХалонгКруиз по бухте Халонг
3 день

Остров Титова, Мраморные горы Дананга, отдых в Хойане

Встанем пораньше, чтобы насладиться рассветом над бухтой или заняться боевым искусством тай-чи (по желанию). Сойдём на остров Титова и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются впечатляющие виды.

Освободим каюты, доберёмся в аэропорт и полетим в Дананг. По прибытии полюбуемся Мраморными горами и поедем дальше. Во второй половине дня окажемся во вьетнамской Венеции — Хойане, пообедаем блюдом као лао (лапша с соей и мясом). Покатаемся на лодках и запустим небесные фонарики, погуляем по атмосферным улочкам и японскому мосту.

Остров Титова, Мраморные горы Дананга, отдых в ХойанеОстров Титова, Мраморные горы Дананга, отдых в ХойанеОстров Титова, Мраморные горы Дананга, отдых в ХойанеОстров Титова, Мраморные горы Дананга, отдых в ХойанеОстров Титова, Мраморные горы Дананга, отдых в ХойанеОстров Титова, Мраморные горы Дананга, отдых в Хойане
4 день

Святыни, курорт в горах, Золотой мост

Утром осмотрим статую леди Будды и посетим храм Линь Унг. Оставшуюся часть дня проведём на высокогорном курорте Ba Na Hills, где есть парк аттракционов, канатная дорога и другие развлечения, и сделаем яркие фотографии на Золотом мосту.

Вечером на спальном автобусе отправимся обратно в Нячанг. В дороге будет лёгкий перекус (багет с чаем), прибытие — ранним утром следующего дня.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$770
1-местное размещение$854
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах и каюте
  • 3 завтрака, 4 обеда, 2 ужина
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Все активности (боевое искусство, рыбалка, каяки и т. п.)
Что не входит в цену
  • Билеты в Нячанг и обратно в ваш город
  • Питание вне программы (1 завтрак, 2 ужина)
  • Доплата за 1-местное размещение - $84
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору не менее чем за 5 дней до старта тура, иначе поездка не состоится
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
Завершение: Ваш отель в Нячанге, 6:00 следующего дня после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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