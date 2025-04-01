Проживание. 2-местное размещение в номерах в отелях 3* Daimond Legend Hotel (Ханой) и Khong Cam Garden Villas (Хойан), а также в каюте на корабле Sunlight Cruise. За доплату возможно 1-местное заселение.

*Фото мест проживания и некоторые фото по программе взяты с сайта booking.com

Питание. Включены: 1-й день — обед в кафе; 2-й день — завтрак в отеле, обед и ужин в круизе; 3-й день — завтрак в круизе, обед в кафе; 4-й день — завтрак в отеле, обед по системе «шведский стол», лёгкий ужин-перекус в дорогу. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Включены все трансферы: переезды на 16-местном микроавтобусе Hyundai Solati, билет на автобус Sleep bus из Дананга в Нячанг (VIP-капсула), перелёты Нячанг — Ханой и Халонг — Дананг (с ручной кладью до 7 кг).

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.