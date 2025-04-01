Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. 2-местное размещение в номерах в отелях 3* Daimond Legend Hotel (Ханой) и Khong Cam Garden Villas (Хойан), а также в каюте на корабле Sunlight Cruise. За доплату возможно 1-местное заселение.
*Фото мест проживания и некоторые фото по программе взяты с сайта booking.com
Питание. Включены: 1-й день — обед в кафе; 2-й день — завтрак в отеле, обед и ужин в круизе; 3-й день — завтрак в круизе, обед в кафе; 4-й день — завтрак в отеле, обед по системе «шведский стол», лёгкий ужин-перекус в дорогу. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Включены все трансферы: переезды на 16-местном микроавтобусе Hyundai Solati, билет на автобус Sleep bus из Дананга в Нячанг (VIP-капсула), перелёты Нячанг — Ханой и Халонг — Дананг (с ручной кладью до 7 кг).
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Прогулки по Ханою
Утром заберём вас от вашего отеля в Нячанге и поедем в аэропорт. На самолёте доберёмся в Ханой и сразу отправимся изучать город.
Пройдёмся по священной площади Бадинь, увидим мавзолей Хо Ши Мина и озеро Хоанкьем. Пообедаем традиционным блюдом бун ча (свиные котлеты с бульоном, рисовой лапшой и свежими овощами) в кафе, которое посещал Барак Обама. Погуляем по знаменитой железнодорожной улице Трейн-стрит, по которой дважды в день ходят поезда. А после заката устроим трип по барам.
Круиз по бухте Халонг
Сегодня начнётся наш небольшой круиз по бухте Халонг, в которой рассыпаны более 3000 островков. Будем путешествовать на корабле и купаться в окружении живописных пейзажей. Покатаемся на каяках и устроим рыбалку на кальмаров. Сойдём на берег, чтобы посетить пещеры со сталактитами и сталагмитами, и поучаствуем в кулинарном мастер-классе. Вечером можем посмотреть фильмы или поиграть в настольные игры.
Остров Титова, Мраморные горы Дананга, отдых в Хойане
Встанем пораньше, чтобы насладиться рассветом над бухтой или заняться боевым искусством тай-чи (по желанию). Сойдём на остров Титова и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются впечатляющие виды.
Освободим каюты, доберёмся в аэропорт и полетим в Дананг. По прибытии полюбуемся Мраморными горами и поедем дальше. Во второй половине дня окажемся во вьетнамской Венеции — Хойане, пообедаем блюдом као лао (лапша с соей и мясом). Покатаемся на лодках и запустим небесные фонарики, погуляем по атмосферным улочкам и японскому мосту.
Святыни, курорт в горах, Золотой мост
Утром осмотрим статую леди Будды и посетим храм Линь Унг. Оставшуюся часть дня проведём на высокогорном курорте Ba Na Hills, где есть парк аттракционов, канатная дорога и другие развлечения, и сделаем яркие фотографии на Золотом мосту.
Вечером на спальном автобусе отправимся обратно в Нячанг. В дороге будет лёгкий перекус (багет с чаем), прибытие — ранним утром следующего дня.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$770
|1-местное размещение
|$854
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах и каюте
- 3 завтрака, 4 обеда, 2 ужина
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Все активности (боевое искусство, рыбалка, каяки и т. п.)
Что не входит в цену
- Билеты в Нячанг и обратно в ваш город
- Питание вне программы (1 завтрак, 2 ужина)
- Доплата за 1-местное размещение - $84
- Обратите внимание: после внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть суммы непосредственно организатору не менее чем за 5 дней до старта тура, иначе поездка не состоится