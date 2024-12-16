3 дня
Мототур из Нячанга в Дананг: только для вашей компании
Проехать 700 км вдоль пляжей, через деревни и с заездом к пещерам и отведать местных блюд
Начало: Нячанг, место и время по договорённости
«После знакомства и инструктажа надеваем экипировку и садимся на мотоциклы»
16 дек в 10:00
20 дек в 10:00
$380 за всё до 2 чел.
4 дня
Индивидуальный тур по неизведанному Вьетнаму: труднодоступные места и быт малых народностей
Погрузиться в культуру и традиции, побывать в чайном цеху и полюбоваться нетронутой природой
Начало: Нячанг, у вашего отеля или апартаментов, время вст...
«Начнём день со знакомства с достопримечательностями Баолока — побываем в парке Дамри»
16 дек в 10:00
20 дек в 10:00
$1000 за всё до 2 чел.
4 дня
Северные провинции и тысячи островов: столица, вьетнамская Венеция и круиз по бухте Халонг
Приготовить вьетнамское блюдо, поймать кальмара, запустить фонарик и сделать фото в огромной ладони
Начало: Ваш отель в Нячанге, 8:00
«Мы начнём в сердце страны — шумном Ханое: обойдём главные достопримечательности столицы, побываем на улице, где у самых домов проносятся поезда, и устроим вечерний трип по барам»
17 дек в 08:00
7 янв в 08:00
$770 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Обзорные»
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