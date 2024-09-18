Программа экскурсии:

День первый ★ Отель и завтрак ★ Канатная дорога и Ба.

На Хиллс ★ Горный перевал и военные доты ★ Самая высокая богиня Вьетнама ★ Мосты и набережная Дананга ★ Хой

Ан ночной День второй ★★ Хой

Ан утренний ★★ Фабрика картин из шелка ★★ Мраморные горы Дананга ★★ Морское побережье Если Вы отдыхаете в Нячанге и хотите попробовать на вкус одну из самых интересных экскурсий, предлагаем познакомиться с Данангом и Хойаном. 2 города абсолютно разных и очень интересных, насыщенная программа с яркими эмоциями, парк развлечений высоко в горах и канатная дорога в 5 км. длиной над вершинами гор. День 1. Отель Первым делом наши ребята и Ваши помощники на следующие два дня отвезут Вас в отель, где Вы сможете принять душ и немного отдохнуть с дороги. Но на это у Вас будет буквально 30 минут. После небольшой передышки мы поедем завтракать и закажем истинно вьетнамское блюдо. Попутно Вы узнаете, сколько стоит поесть во Вьетнаме для местного жителя, почему у многих в наше современное время все так же нет холодильников, как и многие века назад. Вы узнаете об особенностях вьетнамской кухни, о гастрономических предпочтениях в разных регионах страны. Закрепим наш маленький кулинарный эксперимент стаканчиком традиционного вьетнамского кофе со льдом.

Ба

На Хиллс Первой же нашей остановкой мы решили поразить Вас на все 120%.

Это Ба

На Хиллс. Если Вы еще не знаете об этом чуде света, пришло время познакомиться. Начало 20 века. Колониальный Вьетнам входит в состав Французского Индокитая. Власти принимают решение о строительстве курортного городка высоко в горах возле городка Туран (современный Дананг). В лучших архитектурных традициях Европы здесь возводятся виллы, готического стиля кафедральный собор.

В 1919 году Ба

На Хиллс начинает действовать, как место отдыха высших армейских чинов французской армии от тропического зноя.

После того, как французские силы покинули Вьетнам, Ба

На приходит в запустение, многие виллы были разрушены. Но вот совсем недавно с расцветом вьетнамской экономики в целом и туристической отрасли в частности это сокровище было восстановлено. А на смену горному серпантину пришла канатная дорога более 5 км. протяженностью, 1200 метров высотой. До недавнего времени это была самая длинная канатная дорога в мире, по мнению Книги рекордов Гиннеса. Этот рекорд сейчас достался другой канатной дороге, которая, кстати, тоже находится во Вьетнаме.

Но дорога на Ба

Ну все еще держит за собой звание самой высокой канатной дороги. Вы окажетесь выше уровня облаков. За 20 минут Вы как будто совершите прыжок во времени и пространстве.

Вершина горы Ба

На, как говорят сами вьетнамцы, за 1 день сменяет 4 сезона. Утром Вас ждет теплая весна, но уже к обеду ее сменяет лето. И в любую погоду здесь прекрасно. Сделав множество красивых снимков, предлагаем Вам немного поразвлечься и почувствовать себя ребенком. Ведь кроме изумительных видов здесь можно насладиться еще и парком развлечений. И, запечатлев в своей памяти эти восхитительные виды, выдвинуться к канатной дороге в обратном направлении. К 14.00 мы должны быть у подножия горы, чтобы продолжить свое мото-приключение дальше.

Перевал После Ба

На, чтобы еще немного сохранить послевкусие, мы не станем с головой уходить в городскую суету.

Пройдя Дананг по касательной, мы двинемся в сторону красивого перевала в национальном заповеднике Бать

Ма. Кроме видов, здесь мы обнаружим остатки оборонительных сооружений, которые сохранились со времен войны.

И пусть виды здесь и уступают видам с вершины Ба

На, но зато ими Вы сможете наслаждаться прямо с байка, в движении. Серпантин и скалистые берега внизу, морская гладь и далекие рыбацкие суденышки. Все это однозначно стоит того, чтобы быть увиденным. Гуанинь Самая высокая статуя Будды Гаутамы находится в Нячанге. 48 метров почитания. Если Вы еще не посещали его (не путайте с Пагодой Лонг Шон и сидячим Буддой), то сделайте это. А вот в Дананге у Вас появляется возможность увидеть самую большую Гуанинь страны. 65 метров высотой. Это как здание в 21 этаж. Да она еще и расположена ко всему прочему очень выгодно, на маленьком мысе, выступающем в море. И видна очень издалека. А подле нее расположен действующий монастырь, построенный в лучших традициях азиатских храмов. И поэтому Вас ждет небольшой экскурс в религиозную составляющую жизни Вьетнама. Будда, Гуанинь, Хотэй… Кто они, почему Драконы, что за чудная форма крыш. Обо всем этом и многом другом Вы узнаете от своих проводников в этот незнакомый, но очень увлекательный мир Другого Вьетнама. Мосты и набережная Вот, чем гордится и славится Дананг. И, как ни странно, из двух набережных (морской и набережной реки) именно последней отдают предпочтение сами вьетнамцы. Вот и мы не можем обойти своим вниманием эту достопримечательность. И самое время наслаждаться видами мостов и реки - вечер. В это время зажигает огни город, а мосты дивно подсвечиваются разными цветами. Вдоль набережной установлены мраморные скульптуры. Ведь не зря Дананг издревле славится своими резчиками по мрамору не только во Вьетнаме, но и далеко за его пределами. А мосты исполнены в самых замысловатых формах. И самым необычным по праву можно считать мост в форме Дракона. Мы пройдемся мостами Дананга и далее нас ждет еще один великолепный сюрприз.

Вы начали свой день с посещения Ба

На Хиллс, который мы называем горным бриллиантом.

Ну а логическим завершением этого чудного дня мы видим посещение древнего Хой

Ана, который мы называем жемчужиной вьетнамского побережья.

Хой

Ан. Вечер История длиною более 2 тысяч лет. Когда-то центр производства керамики, прославленный далеко за пределами Вьетнама. Столица древнего королевства Чампа. А ныне город-музей под эгидой ЮНЕСКО. И именно ночью мы решили посетить его культурный и туристический центр с целью знакомства.

Этот эмоционально насыщенный день стоит завершить степенной прогулкой именно здесь, улочками Хой

Ана. Здесь думается легко, а все проблемы исчезают в свете бумажных фонариков, коих тут огромное множество. Город-сказка с желтыми домиками, яркий, как гирлянда. Даже не верится, что это Вьетнам. Испания? Италия? Европа одним словом, но никак не Азия. Но нет. Это все тот же самый такой разный и многоликий Вьетнам. Утром феодальная Франция, а вечером провинциальная Испания. И развитый азиатский мегаполис в промежутке между ними. Преодолеваем временные барьеры. И это все в рамках одного тура. Думаем, что в эту ночь спать Вы будете крепко. А уже утром наше путешествие продолжится. День 2.

Хой

Ан. Утро На следующий день мы пойдем в обратном направлении. Интересно ведь, а где же мы побывали вчера вечером.

Нам предстоит знакомство с Хой

Аном утренним. Пройдясь по улочкам этого восхитительного, ухоженного и не по-азиатски чистого городка, мы увидим Японский мост. Он маленький, но является основной достопримечательностью города и удостоен чести быть изображенным на гербе города.

Поэтому говорят, что его обязательно нужно посетить, если приехал в Хой

Ан. Вот и мы будем следовать этой традиции. Но на самом деле, как мы считаем, куда познавательнее посетить мастерскую Фабрики шелковых картин. Фабрика шелковых картин Славится мастерством и традицией это место. Сами рукодельницы обладают недюжинным талантом, за что и расплачиваются потерей зрения в молодом еще возрасте. Но, говорят, искусство требует жертв. Подготовка мастериц-вышивальщиц занимает не менее 5 лет. И поэтому изумительной красоты картины выходят из-под руки истинных мастериц своего дела. В этом месте Вы узнаете, как производят шелковую нить, увидите этот кропотливый труд своими глазами. И поверьте, Вы будете изумлены качеством произведений этого древнего искусства. Мраморные горы На сегодня у нас запланировано посещение еще одной мастерской, которая размером с гору. Как было уже сказано выше, Дананг - это колыбель целых поколений мастеров резьбы по мрамору. И пусть сейчас мрамор здесь уже не добывают, но в память о прежнем величии этих мест остались огромные пещеры мраморных гор. Но и резчики никуда не делись. У подножия находится несколько деревень, где и по сей день традиции передаются от отца к сыну. Только сам мрамор разве что привозят уже из других мест. И в каждом городе по всему Вьетнаму, почти в каждом храме можно увидеть изделия, произведенные мастерами из Дананга. Мы посетим пещеры, которые символизируют преисподнюю, пройдемся ходами, прорытыми за многие века добытчиками мрамора. А потом мы поднимемся на вершину горы, которая символизирует рай. Здесь много храмов, тоннелей, извилистых переходов, обзорных площадок, расположенных в разных уровнях. После мраморных гор нашу программу можно считать исполненной и завершенной. И теперь мы можем просто насладиться оставшимся до автобуса временем. И мы предлагаем сходить на ближайший пляж, немного поплавать. Благо, линия пляжа очень протяженная, песок чистый и море прозрачное. А далее нас ждет возвращение в отель, небольшой отдых и обратная дорога в Нячанг.