Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам
Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть «Сумасшедший дом» и Лики любви, попробовать чай и кофе
Приглашаю вас в Далат, где будто бы есть всё! Мы полюбуемся целой россыпью водопадов, экзотическими цветами невероятных оттенков и понаблюдаем за милыми зверьками — люваками.
мозаикой пагоду Линь Фуок и храм Линь Унг с огромной статуей Леди Будды внутри.
Увидим целый калейдоскоп необычных зданий и скульптур: причудливую гостиницу, которую прозвали «Сумасшедшим домом», романтичные Лики любви, статуи богов, сказочных героев и чудовищ, домики хоббитов и даже встретим их миниатюрных хозяев.
В тур включены завтрак, 2 обеда, дегустация чая и кофе — удобно, чтобы не отвлекаться от осмотра достопримечательностей.
Описание тура
Организационные детали
Для заселения в отель необходима копия паспорта каждого участника. При бронировании тура укажите, пожалуйста, количество номеров и кроватей.
Ранним утром заберём вас из отеля, по пути сделаем остановку для завтрака (за ваш счёт). Заедем на смотровую Слёзы Далата, рассмотрим мозаику на пагоде Линь Фуок, заглянем в необычную гостиницу «Сумасшедший дом». Пройдём по Глиняному тоннелю и увидим композицию Лики любви. Посетим ферму люваков, а после обеда — водопад Датанла, желающие смогут прокатиться на электросанях. Далее — парк цветов и канатная дорога. Вечером заселимся в отель в центре.
2 день
Водопады, пагода Линь Ун, Долина богов, Деревня хоббитов, стеклянный мост, дегустация
Завтракаем рано и выезжаем к водопадам Понгур и Слоновий. Посетим пагоду Линь Унг с огромной статуей Леди Будды, Долину богов и Деревню хоббитов. Пообедаем, продегустируем чай и кофе и напоследок пройдём по стеклянному мосту. В 16:00 направимся обратно в Нячанг.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
$165
1-местное проживание
$180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак, 2 обеда, 1 дегустация
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Нячанг и обратно в ваш город
Ужин
Катание на электросанях - $6
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00
Завершение: Ваш отель в Нячанге, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 2396 туристов
Давно живу во Вьетнаме и работаю гидом. Мы с командой с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками. Местные традиции, культура, религия, реформы, экономика, образ жизни — поговорим обо всём.