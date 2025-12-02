Мои заказы

Из Нячанга в Далат: навстречу водопадам, богам и хоббитам

Посетить пагоды Линь Фуок и Линь Унг, увидеть «Сумасшедший дом» и Лики любви, попробовать чай и кофе
Приглашаю вас в Далат, где будто бы есть всё! Мы полюбуемся целой россыпью водопадов, экзотическими цветами невероятных оттенков и понаблюдаем за милыми зверьками — люваками.

Посетим священные места — богато украшенную
читать дальше

мозаикой пагоду Линь Фуок и храм Линь Унг с огромной статуей Леди Будды внутри.

Увидим целый калейдоскоп необычных зданий и скульптур: причудливую гостиницу, которую прозвали «Сумасшедшим домом», романтичные Лики любви, статуи богов, сказочных героев и чудовищ, домики хоббитов и даже встретим их миниатюрных хозяев.

В тур включены завтрак, 2 обеда, дегустация чая и кофе — удобно, чтобы не отвлекаться от осмотра достопримечательностей.

Описание тура

Организационные детали

Для заселения в отель необходима копия паспорта каждого участника. При бронировании тура укажите, пожалуйста, количество номеров и кроватей.

Программа тура по дням

1 день

Смотровая, пагода Линь Фуок, «Сумасшедший дом», Лики любви, ферма люваков, водопад Датанла, парк цветов

Ранним утром заберём вас из отеля, по пути сделаем остановку для завтрака (за ваш счёт). Заедем на смотровую Слёзы Далата, рассмотрим мозаику на пагоде Линь Фуок, заглянем в необычную гостиницу «Сумасшедший дом». Пройдём по Глиняному тоннелю и увидим композицию Лики любви. Посетим ферму люваков, а после обеда — водопад Датанла, желающие смогут прокатиться на электросанях. Далее — парк цветов и канатная дорога. Вечером заселимся в отель в центре.

2 день

Водопады, пагода Линь Ун, Долина богов, Деревня хоббитов, стеклянный мост, дегустация

Завтракаем рано и выезжаем к водопадам Понгур и Слоновий. Посетим пагоду Линь Унг с огромной статуей Леди Будды, Долину богов и Деревню хоббитов. Пообедаем, продегустируем чай и кофе и напоследок пройдём по стеклянному мосту. В 16:00 направимся обратно в Нячанг.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$165
1-местное проживание$180
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда, 1 дегустация
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Нячанг и обратно в ваш город
  • Ужин
  • Катание на электросанях - $6
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Нячанге, 6:00
Завершение: Ваш отель в Нячанге, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 2396 туристов
Давно живу во Вьетнаме и работаю гидом. Мы с командой с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками. Местные традиции, культура, религия, реформы, экономика, образ жизни — поговорим обо всём.

Тур входит в следующие категории Нячанга

