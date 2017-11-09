5 лучших пляжей Вьетнама для отдыха с отличными видами и природой

Вьетнам может похвастаться выбором великолепных пляжей. Независимо от того, ищете ли вы одиночество, семейное уединение, чистую воду для купания или подводного плавания, найдите свое вдохновение в выборе лучших пляжей во Вьетнаме.

1. Пляж Сон-Данг (Son Dung Beach)

Для тех, кто ищет пляж для уединения, отправляйтесь в двухчасовую поездку из Нячанга. Сон-Данг, жемчужина залива Ван-Фонг, тут царит тишина и покой, несмотря на вездесущие рыбацкие лодки и присутствие других людей, также ищущих спокойствия. Он не совсем необитаемый, тут мало ресторанов, но они по-прежнему практически не затрагивают территорию пляжа. Это достаточно привлекательное место, чтобы остаться и насладиться прозрачной бирюзовой водой и белым песком.

2. Пляж Бай Хеп (Bai Xep Beach)

Представьте себе, что вы идете вдоль берега и чувствуете, что этот бездонный кусок рая принадлежит только вам. Путешественников в Бай Хеп немного, пляж расположен в отдаленной, тихой рыбацкой деревушке, что делает ее идеальной остановкой для аутентичного отдыха и спасения от туристических толп. Здесь всегда что-то происходит: маленькие рыбацкие лодки подпрыгивают на волнах вверх и вниз, выгружая свой улов, молодые парни ныряют в чистое море и исследуют подводный мир вокруг маленького острова, купаются или просто загорают на солнце. Для полного уединения найдите свой собственный пустынный уголок пляжа или прогуляйтесь по деревне.

3. Дам Трау (Dam Trau Beach)

Дам Трау — самый лучший пляж для дневного отдыха. Когда вы только шагнете на территорию пляжа, ряды продавцов напитков и гамаков будут активно соперничать за ваше внимание, предлагая вам освежиться и расслабиться. Пляж оборудован всем необходимым для вашего отдыха: шезлонгами, зонтами, душевыми кабинами и туалетами, также есть хороший выбор кафе и ресторанов. Дам Трау окружен карманами тропических джунглей и бамбуковым лесом. С пляжа вы можете видеть, как самолеты пролетают в нескольких метрах выше вашей головы, когда они идут на посадку в ближайший аэропорт.

4. Онг-Ланг (Ong Lang Beach)

На Фукуоке, крупнейшем острове Вьетнама, который стал синонимом парковой гавани туристов, найти свой собственный пляжный рай — серьезное дело. На пляже Онг-Ланг вы можете насладиться спокойствием, удаленностью и естественной, неразвитой красотой. Это идеальное место, чтобы вечерком выпить бокал вина или бутылочку пива, при этом любуясь на потрясающий закат.

5. Ан Банг (An Bang Beach)