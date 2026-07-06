Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни
Открыть регион, где встречаются море, горы и наследие древней Чампы
Фанранг часто проезжают по пути на более популярные курорты.
Между тем именно здесь можно увидеть древние чампские святыни, крупнейшие виноградники Вьетнама и живописное побережье национального парка «Нуи Чуа».
Эта поездка поможет увидеть регион во всём его разнообразии — от буддийских храмов до морских пейзажей.
Описание экскурсии
Камрань и храм из ракушек. Вы посетите мемориал дружбы России и Вьетнама, а затем увидите необычный буддийский храм. Для желающих — прогулка по знаменитому лабиринту «Дорога в ад».
Бухта Винь Хи и парк Нуи Чуа. Вас ждут побережье бухты и национальный парк, в котором вы увидите заповедник с необычными коралловыми образованиями.
Виноградники и соляные поля. Фанранг считается винодельческим центром Вьетнама. Вы побываете на виноградниках, попробуете местные напитки и увидите соляные поля, которые стали символом региона.
Следы древней Чампы. Вы погрузитесь в историю древнего государства Чампа. Вас ждут башни По Клонг Гарай — редкий памятник чамской архитектуры, который сохранился до наших дней.
Монастырь на горе и ферма. Побываем в монастыре Чунг Шон на горе Ко Ты с панорамными видами на окрестности. А после заглянем на ферму, где живут капибары, альпаки, ламы, кенгуру и еноты.
На каждой локации находимся примерно по полчаса.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, питьевая вода, дегустация на винодельне, все входные билеты
По запросу можем провести экскурсию для большой компании
Дополнительные расходы: обед — по желанию
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 296 туристов
Син тяо! Я проживаю во Вьетнаме с 2013 года. Был абсолютно в каждом уголке этой прекрасной страны и знаю о ней всё. С радостью проведу для вас персональную поездку или отправлю такого же осведомлённого и увлечённого коллегу-гида. Всех жду!
Входит в следующие категории Камрани
Похожие экскурсии на «Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни»