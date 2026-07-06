Фанранг часто проезжают по пути на более популярные курорты. Между тем именно здесь можно увидеть древние чампские святыни, крупнейшие виноградники Вьетнама и живописное побережье национального парка «Нуи Чуа». Эта поездка поможет увидеть регион во всём его разнообразии — от буддийских храмов до морских пейзажей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Камрань и храм из ракушек. Вы посетите мемориал дружбы России и Вьетнама, а затем увидите необычный буддийский храм. Для желающих — прогулка по знаменитому лабиринту «Дорога в ад».

Бухта Винь Хи и парк Нуи Чуа. Вас ждут побережье бухты и национальный парк, в котором вы увидите заповедник с необычными коралловыми образованиями.

Виноградники и соляные поля. Фанранг считается винодельческим центром Вьетнама. Вы побываете на виноградниках, попробуете местные напитки и увидите соляные поля, которые стали символом региона.

Следы древней Чампы. Вы погрузитесь в историю древнего государства Чампа. Вас ждут башни По Клонг Гарай — редкий памятник чамской архитектуры, который сохранился до наших дней.

Монастырь на горе и ферма. Побываем в монастыре Чунг Шон на горе Ко Ты с панорамными видами на окрестности. А после заглянем на ферму, где живут капибары, альпаки, ламы, кенгуру и еноты.

На каждой локации находимся примерно по полчаса.

Организационные детали