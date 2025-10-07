Путешествие по дельте реки Меконг и Хошимину обещает яркие впечатления. Гости насладятся лодочной прогулкой, увидят буддийский храм Винь Чанг и ремесленные деревни. В Хошимине можно посетить собор Notre Dame De Saigon и Музей военной истории. В программе также обед на берегу Меконга и посещение финансовой башни Bitexco. Все расходы включены, что делает поездку комфортной и незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
- 🛶 Прогулка на лодке по дельте Меконга
- 🏯 Посещение храма Винь Чанг
- 🎶 Народные песни и ремёсла
- 🏙️ Обзорная экскурсия по Хошимину
- 🍽️ Обед с традиционными блюдами
- 📸 Панорамные виды с башни Bitexco
Что можно увидеть
- Буддийский храм Винь Чанг
- Кафедральный собор Notre Dame De Saigon
- Центральный почтамт
- Музей военной истории
- Финансовая башня Bitexco
Описание экскурсии
04:00 — гид заберёт вас из отеля
08:30–09:00 — завтрак
09:00–13:30 — дельта реки Меконг
- Вы посетите буддийский храм Винь Чанг — его называют «Сердцем Вьетнама». Это целый духовный комплекс с сидящим, стоящим и лежащим Буддой.
- Затем вы отправитесь в водное путешествие: на катере проплывёте вдоль живописных берегов и посмотрите на представление музыкантов.
- Поменяв катер на повозку, запряжённую лошадью, проедете через местную деревню и узнаете, как проходит обычный день в дельте Меконга.
- Позже на деревянной лодке пройдёте по узким каналам и посетите ремесленную деревню, где увидите, как делают кокосовые конфеты, рисовые лепёшки и сувениры.
- В завершение вас ждёт обед в ресторане на берегу Меконга — вам предложат отведать диковинное блюдо «Ухо cлона».
15:00–17:30 — обзорная экскурсия по Хошимину
- Вы зайдёте в кафедральный собор Notre Dame De Saigon — католический храм 19 века и главный центр христианства в городе.
- Центральный почтамт — великолепный образец французской колониальной архитектуры, где можно выбрать и отправить открытки близким.
- Музей военной истории. В экспозиции представлены документы, фотографии и артефакты Второй Индокитайской войны.
- Финансовая башня Bitexco — небоскрёб высотой 262,5 метра. На 49 этаже расположена смотровая площадка с панорамным видом на город.
21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Toyota Vios, Hyundai Elantra, KIA Cerato, Toyota Venza, Toyota Veloz, Ford Transit, Hyundai Solati или аналогичном (в зависимости от количества человек).
- В стоимость программы всё включено — при необходимости возьмите с собой немного наличных денег для покупки сувениров.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 85 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Том — Организатор в Фантьете
Провёл экскурсии для 33 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
7 окт 2025
Да, что говорить!!! Всё понравилось 👍 Горы, водопады, зоопарк, Битекско, храмы, кокосовая деревня, прогулка на катере и, конечно же, гид Хай!!! Помогал делать покупки, переводил и был всегда в контакте. Не отходил!!! Спасибо, Трипстер!!!
