Самая популярная еда во Вьетнаме, 11 блюд, которые которые всегда есть на столах в домах у вьетнамцев, это как ежедневные, так и праздничные, включая напитки и десерты

Вьетнамские традиционные блюда

Вьетнамские блюда особенные и незабываемые. Им характерен солёный, сладкий, кислый и острый вкус, попробовать местную еду можно как у уличных торговцев, так и в элитных ресторанах. Характерный аромат местным блюдам придаёт нуок мам, ферментированный рыбный соус. Также во многие блюда добавляется тростниковый сахар, сок цитрусовых плодов каламанси или тамаринд и перец чили. Местная еда полна свежей зелени, но, как правило, она не слишком острая, так как соус чили подаётся отдельно.

ХорошоТАМ составили список самых популярных блюд, которые вы должны попробовать во Вьетнаме. В конце концов, кто бы не хотел полакомиться шашлычками из свинины, приготовленными на гриле, большими тарелками дымящегося фо или дипами с насыщенным арахисовым соусом? Собираетесь ли вы перекусить во время обеда в Ханое или же планирует посетить лучшие рестораны Хошимина, вьетнамская кухня — одна из самых вкусных во всей Юго-Восточной Азии. Нет нужды задаваться вопросом, что лучше всего есть во Вьетнаме – мы выбрали для вас 10 основных вьетнамских блюд, которые должен попробовать каждый.

1. Фо (Суп с лапшой)

Фо

От этого никуда не деться, и на то есть веские причины. Фо — вкусный, согревающий душу вьетнамский суп с рисовой лапшой, который обязательно нужно попробовать. Оно возникло на севере, а затем распространилось по всей стране, когда вьетнамцы двинулись на юг. Южный фо отличается от северного наличием свежих трав и ростков, тогда как на севере эти ингредиенты отсутствуют. Готовится фо в основной версии с курицей или говядиной. В Фо добавляется кинза и лук, немного лайма, и все готово.

Phở — это то, что сделало вьетнамскую кухню популярной во всем мире. Фо – это название супа, но на самом деле он относится к типу лапши, используемой в этом супе.

2. Гой Куон (спринг-роллы)

Гой Куон

Эти сырые спринг-роллы из рисовой бумаги с начинкой можно найти по всему Вьетнаму в ресторанах, уличных киосках и на рынках. Высушенную рисовую бумагу просто окунают в воду, а затем кладут на неё ингредиенты, а затем сворачивают в форму ролла. Они содержат свинину, креветки и овощи. Со свежей зеленью и другими местными ингредиентами внутри. Их подают либо со сладким соусом из рыбного соуса, либо с соусом из хойсина и арахиса. Отлично подходит для перекуса на ходу или в качестве закуски.

3. Бан Хео (горячие блины)

Бан Хео

Бан Хео переводится как «шипящий пирог» из-за шума, который издает тесто, когда его выливают на сковороду. Это блюдо состоит из нескольких ингредиентов: блинчики с креветками (и/или свининой) готовятся и подаются на стол вместе с салатом, рисовой бумагой и соусом для макания. Вы заворачиваете блин с огурцом и свежей зеленью в рисовую бумагу и, наконец, макаете его в соус перед тем как съесть.

Блюдо подают как в ресторанах так и уличных киосках, имейте в виду, что в уличных киосках креветки не будут очищены, но они настолько малы, что их можно есть в скорлупе. Соус для макания традиционно представляет собой нуок-чам, подслащенный рыбный соус. Интересно, что чем дальше на север, тем меньше становится блины. В некоторых частях Сайгона они вообще мизерные. Если вы едите во Вьетнам с детьми, то это хорошее блюдо для них.

4. Као Лау (миска с лапшой)

Као Лау

Это блюдо из лапши готовят только в одном городе Вьетнама. Лапша должна быть сделана из воды из колодца Бале, который находится в Хойане. Вы найдете это простое блюдо во всех ресторанах Хойана. Есть несколько разновидностей данного блюда, таких как вегетарианское или куриное, но если в нем есть лапша као лау, то это као лау 😉.

Ингредиенты помещают в миску, и именно вы должны смешать их вместе после подачи на стол, это известно как «блюдо для смешивания». Основными ингредиентами являются лапша, свежая зелень, жареные свиные шкурки с кунжутом или крекеры из креветок и кусочки свинины чар суи. Блюдо содержит небольшое количество соуса на дне, без бульона и часто подается с соусом из перца чили.

5. Бун Ча (фрикадельки на гриле)

Бун Ча

Это блюдо возникло в Ханое на севере Вьетнама. Бун Ча – это жареная свинина, подаваемая со сладким бульоном/соусом для обмакивания поверх тонкой белой рисовой лапши. Как правило к блюду подаётся гарнир из свежей зелени и цветка банана.

Ханойцы едят это блюдо, положив все ингредиенты в бульон, а затем съев его, как фо. Люди с юга страны иногда заворачивают всё в большой лист салата, а затем опускают его обратно в бульон. Выбор остается за вами.

Кстати, это было любимое блюдо президента Обамы, когда он был во Вьетнаме.

6. Бан Ми (вьетнамский/сайгонский бутерброд)

Бан Ми

Второе национальное блюдо Вьетнама — бутерброд с хрустящим багетом. Ещё одно влияние французской оккупации 1900-х годов. Бан Ми на самом деле означает просто хлеб, небольшой багет.

Ингредиенты для приготовления традиционного сэндвича бан ми: паштет, маринованная морковь/дайкон, свежая зелень, огурец и ломтики свиной грудинки. Также используется соевый соус или майонез.

Хотя ингредиенты приведенные выше самые распространенные, вы можете получить и другие варианты начинки. Яйцо или сыр также довольно распространены. Вы найдете бан ми по всей стране с региональными различиями, зависящими от наличия продуктов. Остерегайтесь глутамат натрия, который всё больше и больше используется во Вьетнаме и не является очень хорошей добавкой.

7. Ча-ка Лавонг (рыба с куркумой)

Ча-ка Лавонг

Одним из самых любимых блюд Вьетнама является рыбное блюдо на гриле, приготовленное из гемибрагуса, пресноводной рыбы. Ингредиенты представляют собой кусочки рыбы, приправленные чесноком, имбирем, куркумой, зеленым луком и укропом на горячей сковороде. Блюдо нужно есть прямо со сковороды, а перед употреблением добавляются дополнительные приправы. Даже после того, как рыба приготовлена, официант разогревает кипящую рыбу на плите.

8. Ко Там (Битый рис)

Ко Там

Ко Там, также известный как «Broken Rice», по сути, представляет собой способ повторного использования кусочков риса, оставшихся после сушки и измельчения. Не позволяйте этому факту оттолкнуть вас, Ко Там — вкусное и популярное блюдо в Хошимине. Обычно его подают со свиными отбивными, жареным яйцом или тертой свининой. Вариантов много.

Попробовать аутентичный Ко Там в сайгонском стиле можно по всему Хошимину.

9. Бань чынг (пикантные липкие рисовые лепешки)

Бань чынг

Когда наступает Лунный Новый год во Вьетнаме, вы можете увидеть бань чынг повсюду. Это конечно не ресторанное блюдо, но пикантные клейкие рисовые лепешки появляются в супермаркетах, магазинах и точках продажи на вынос по всему Вьетнаму.

Это такие кирпичи из клейкого риса, завернутые в банановые листья, с бобами мунг и жирной свининой в центре — как говорят сами вьетнамцы это больше домашнее блюдо. Эти прямоугольными кусочки подаются с ча-луа — обжариваются на сковороде (или в вафельнице) для хрустящей коричневой корочки.

10. Ка Пхе (вьетнамский кофе)

Ка Пхе

Популярность вьетнамского кофе стремительно растет, и на то есть веские причины. Ка Пхе очень крепкий и обладает супер сладким вкусом. Он определенно вкусный. Вьетнамский кофе бережно заваривают капельным способом с использованием темной французской обжарки. Затем добавляется густое и сладкое сгущенное молоко на ваш вкус и перемешивается. Этот кофе можно подавать горячим, но, поскольку он очень крепкий, в него можно добавить дробленый лёд и медленно наслаждаться, пока лед тает.

Он настолько крепкий, что заменяет обычный эспрессо.

11. Пате со (слоеные пирожки с мясной начинкой)

Пате со

Это маслянистый, слоеный, сдобный пирожок с начинкой из свинины или курицы, приготовленный в духовке. Ясно обозначенный всеми видами французского влияния, он был удачно интегрирован во вьетнамскую кухню, обычно продаются в магазинах сэндвичей или на вынос.

Отлично подойдёт к вьетнамскому кофе. Пате со восхитителен, когда свежий, но если вы купили много, ничего страшного его можно разогреть и они всё ещё будут хороши.