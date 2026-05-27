Едем любоваться закатом на роскошном катамаране. В программе снорклинг, сапбординг и рыбалка, а ещё барбекю в местном стиле с бокалом игристого. Идеально для романтического вечера, семейного отдыха или корпоративного мероприятия!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

14:30 — мы встретим вас в вашем отеле в центре Нячанга и доставим в марину

14:50 — по пути сделаем короткую остановку у живописного берега

15:00 — после краткого инструктажа по технике безопасности катамаран отправится к уединённой бухте

15:40–17:40 — вы исследуете яркий подводный мир с маской, понаблюдаете за тропическими рыбами и кораллами. Прокатитесь на сапборде или просто расслабьтесь на палубе. При желании — порыбачите

17:40–18:25 — катамаран совершит переход к месту ужина

18:25–20:00 — вы насладитесь закатом над бухтой, ужином с барбекю и блюдами местной кухни, шампанским, вином и свежими фруктами — прямо у моря

20:00 — окончание программы в марине

Организационные детали

Современный катамаран оснащён всеми необходимыми средствами безопасностями, для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет

Брать на борт еду, алкоголь и запрещённые вещества нельзя

Если вы склонны к морской болезни, рекомендуем заранее принять таблетку

Поездка может быть отменена в случае неблагоприятных погодных условий, ограничений береговой охраны или других форс-мажорных обстоятельств

С вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды

В стоимость входит:

— трансфер от отеля в центре Нячанга до марины на комфортабельном автомобиле

— приветственный напиток

— ужин с барбекю на борту с местными блюдами, шампанским, вином и фруктами

— оборудование для снорклинга, сапбординга и рыбалки

Дополнительные расходы по желанию: чаевые гиду и трансфер обратно из марины в отель.