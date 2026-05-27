Поплавать с маской и насладиться фуршетом с шампанским в лучах заходящего солнца (всё включено)
Едем любоваться закатом на роскошном катамаране. В программе снорклинг, сапбординг и рыбалка, а ещё барбекю в местном стиле с бокалом игристого. Идеально для романтического вечера, семейного отдыха или корпоративного мероприятия!
Описание экскурсии
14:30 — мы встретим вас в вашем отеле в центре Нячанга и доставим в марину 14:50 — по пути сделаем короткую остановку у живописного берега 15:00 — после краткого инструктажа по технике безопасности катамаран отправится к уединённой бухте 15:40–17:40 — вы исследуете яркий подводный мир с маской, понаблюдаете за тропическими рыбами и кораллами. Прокатитесь на сапборде или просто расслабьтесь на палубе. При желании — порыбачите 17:40–18:25 — катамаран совершит переход к месту ужина 18:25–20:00 — вы насладитесь закатом над бухтой, ужином с барбекю и блюдами местной кухни, шампанским, вином и свежими фруктами — прямо у моря 20:00 — окончание программы в марине
Организационные детали
Современный катамаран оснащён всеми необходимыми средствами безопасностями, для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет
Брать на борт еду, алкоголь и запрещённые вещества нельзя
Если вы склонны к морской болезни, рекомендуем заранее принять таблетку
Поездка может быть отменена в случае неблагоприятных погодных условий, ограничений береговой охраны или других форс-мажорных обстоятельств
С вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды
В стоимость входит: — трансфер от отеля в центре Нячанга до марины на комфортабельном автомобиле — приветственный напиток — ужин с барбекю на борту с местными блюдами, шампанским, вином и фруктами — оборудование для снорклинга, сапбординга и рыбалки
Дополнительные расходы по желанию: чаевые гиду и трансфер обратно из марины в отель.
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$100
Дети до 5 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чи Тхань — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
Наша туристическая компания находится в Нячанге и специализируется на изучении природы, экскурсиях по островам и знакомстве с местной культурой. Мы и стремится обеспечить путешественникам безопасные, приятные и запоминающиеся путешествия.
