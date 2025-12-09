Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты
Стать конным лучником из эпохи Камакура
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$750 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки
За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$756
$840 за всё до 6 чел.
