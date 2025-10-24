-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фукуоки к чудесам Беппу: адские озёра и купальни
Отдохнуть на термальных источниках, у каждого из которых - свой цвет, форма и легенда
Начало: По договорённости
$510
$600 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
Откройте для себя сакральную сторону Фукуоки и почувствуйте тишину храмов
Начало: У вашего отеля, на станции «Хаката» или в порту Ха...
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$468
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты
Стать конным лучником из эпохи Камакура
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
$750 за человека
