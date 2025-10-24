-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фукуоки к чудесам Беппу: адские озёра и купальни
Отдохнуть на термальных источниках, у каждого из которых - свой цвет, форма и легенда
Начало: По договорённости
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$553
$650 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки
За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
Начало: По договорённости
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$595
$700 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
Откройте для себя сакральную сторону Фукуоки и почувствуйте тишину храмов
Начало: У вашего отеля, на станции «Хаката» или в порту Ха...
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
$468
$550 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хакате в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хакате
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хакате в октябре 2025
Сейчас в Хакате в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 468 до 595 со скидкой до 15%.
Скидки в Хакате на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025