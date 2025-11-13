Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Хакате на русском языке, цены от $600, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Пешая
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$600 за всё до 6 чел.
Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
На машине
13 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
Откройте для себя сакральную сторону Фукуоки и почувствуйте тишину храмов
Начало: У вашего отеля, на станции «Хаката» или в порту Ха...
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$675$750 за всё до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки
На машине
12 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки
За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$756$840 за всё до 6 чел.
Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты
На машине
12 часов
Индивидуальная
Ябусамэ - путь самурая близ Хакаты
Стать конным лучником из эпохи Камакура
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    13 ноября 2025
    Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
    Хотим поблагодарить Светлану за реализацию нашей мечты - увидеть своим глазами красные клёны 🍁🥰
    Не смотря на ограничение по времени и
    читать дальше

    нестандартный маршрут, успели много посмотреть и узнать!
    Отдельно хочется отметить познавательную часть, это не просто сопровождение по туристическим местам и решение трудностей перевода в чужой стране, а настоящая экскурсия. Такое знание материала не всегда демонстрируют даже коренные жители)
    Ну и небольшой интерактив и сувениры тоже ооочень приятны 💕
    Это был правильный выбор, который сделал нашу поездку 👍👌
    Успехов Светлане во всех её делах! Местам теперь посетить Японию весной 😉

  • Ш
    Шерухаева
    10 ноября 2025
    Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
    Наша большая благодарность Светлане. Очень грамотная, как рассказчик, очень уютная, как человек. С ней было спокойно и комфортно. Подстроилась под
    читать дальше

    наши пожелания, скорректировала программу. Подсказывала, опекала, помогала с оплатами (не проходила карта Юнион пей). На прощание подарила нам маленькие подарочки, было неожиданно приятно до слёз!!! Очень-очень рекомендуем!!! Светлана, спасибо!! Благодаря Вам захотелось вернуться в Японию ещё раз!!!

Сколько стоит экскурсия по Хакате в декабре 2025
Сейчас в Хакате в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 756 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
