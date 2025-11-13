читать дальше

нестандартный маршрут, успели много посмотреть и узнать!

Отдельно хочется отметить познавательную часть, это не просто сопровождение по туристическим местам и решение трудностей перевода в чужой стране, а настоящая экскурсия. Такое знание материала не всегда демонстрируют даже коренные жители)

Ну и небольшой интерактив и сувениры тоже ооочень приятны 💕

Это был правильный выбор, который сделал нашу поездку 👍👌

Успехов Светлане во всех её делах! Местам теперь посетить Японию весной 😉