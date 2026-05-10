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Она провела нас через всю историю создания Японии так увлекательно и живо, что мы словно погрузились в другую эпоху. Особенно запомнилась поездка в Дадзайфу — древнюю столицу культуры и поэзии. Там мы увидели прекрасный японский сад, который поразил нас своей гармонией и красотой. Каждый рассказ был пропитан любовью к стране и традициям.

С ней мы прошли большой путь, и отдельное спасибо за гастрономическую часть путешествия — она показала нам потрясающие, по‑настоящему вкусные места в Фукуоке, где подают свежайшую рыбу по потрясающей цене! Это было незабываемо!

И самое главное — с ней было невероятно комфортно и легко, несмотря на то, что наша компания оказалась шумной и непослушной 😅 (6 взрослых мальчиков и девочек 35-45лет). Она сохраняла спокойствие, терпение и доброжелательность, за что ей отдельная благодарность.