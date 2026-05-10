Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
$600 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Фукуоки в Нандзоин: к самому большому лежачему Будде Японии
Понять смысл и символику одного из самых почитаемых буддийских храмов Японии
Начало: На станции Хаката
Завтра в 12:30
18 июн в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Фукуоки в Дадзайф: к одному из самых почитаемых святилищ Японии
Узнать историю священного места и познакомиться с современными японскими традициями паломничества
Начало: На станции Хаката
Завтра в 12:30
18 июн в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо за замечательную экскурсию по Фукуоке, было приятно общаться, получили много интересной информации. Рекомендую!
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К
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида в Фукуоке — это удивительная, прекрасная женщина и к тому же певица! 💫
+1
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Е
Остались довольны. Рекомендую.
+3
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Экскурсия получилась очень интересной и занимательной. Марина профи в своем деле. За несколько часов узнали о местности довольно много, и что-то даже умудрились рассказать дома)))
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Всего 5 отзывов в Хакате в категории "Пешеходные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хакате в категории «Пешеходные»
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