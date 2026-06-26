Как ссыльный придворный аристократ превратился в одного из самых почитаемых ками страны? Зачем японцы пишут таблички эмо, покупают амулеты омамори и вытягивают предсказания омикудзи? За ответами мы отправимся в Дадзайф Тэммангу.
Вы увидите известное синтоистское святилище Японии и узнаете, почему оно стало центром паломничества, образования и культуры на острове Кюсю.
Вы увидите известное синтоистское святилище Японии и узнаете, почему оно стало центром паломничества, образования и культуры на острове Кюсю.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по старинной дороге паломников, которая ведёт к святилищу.
Увидите священные мосты и пруды очищения перед входом в храмовый комплекс.
Посетите главное святилище Дадзайф Тэммангу и познакомитесь с его архитектурой.
Полюбуетесь многовековыми камфорными деревьями и сезонными уголками комплекса.
Заглянете в потаённые уголки, мимо которых многие проходят.
Вы узнаете:
- какую роль Дадзайф играл в истории Японии как административная столица Кюсю и ворота страны в Восточную Азию
- как устроены синтоистские святилища и что означают мосты, пруды, ворота тории, священные деревья и другие символы храмового комплекса
- почему бык стал одним из главных символов Дадзайф Тэммангу и где на территории святилища можно встретить его изображения
- почему символом Дадзайф Тэммангу стала цветущая слива умэ и какое значение она имеет в японской культуре
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются
- Проезд на электричке — ~$7 за чел.
- Питание и напитки (по желанию) — от $10 за чел.
- Посещение музея Дадзайф Тэммангу (по желанию) — ~$3–4 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Хаката
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Хакате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 50 туристов
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
Входит в следующие категории Хакаты
Похожие экскурсии на «Из Фукуоки в Дадзайф: к одному из самых почитаемых святилищ Японии»
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$600 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
Откройте для себя сакральную сторону Фукуоки и почувствуйте тишину храмов
Начало: У вашего отеля, на станции «Хаката» или в порту Ха...
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
$750 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки
За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фукуоки к чудесам Беппу: адские озёра и купальни
Отдохнуть на термальных источниках, у каждого из которых - свой цвет, форма и легенда
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
от $250 за экскурсию