Приглашаем познакомиться с буддийской Японией за пределами туристических маршрутов, увидеть самого большого лежащего Будду в Японии и понять, почему храм Нандзоин считается одним из важнейших мест паломничества на Кюсю.
Эта экскурсия поможет увидеть Японию глазами самих японцев — через религию, традиции, символику и места силы, куда приезжают не только туристы, но и верующие со всей страны.
Эта экскурсия поможет увидеть Японию глазами самих японцев — через религию, традиции, символику и места силы, куда приезжают не только туристы, но и верующие со всей страны.
Описание экскурсии
Храмовый комплекс Нандзоин — буддийский центр Кюсю и важная остановка паломнического маршрута Сасагури.
Самый большой лежащий Будда Японии — символ Нандзоина и одна из самых впечатляющих буддийских статуй страны.
Храмовые павильоны, статуи бодхисаттв и священные объекты комплекса.
Синтоистские святилища на территории Нандзоина.
По желанию — зал с реликвиями, где хранится прах Будды Шакьямуни.
Вы узнаете:
- как буддизм пришёл в Японию и какое место он занимает в жизни современных японцев
- почему японцы одновременно посещают буддийские храмы и синтоистские святилища
- кто такие бодхисаттвы и почему к ним обращаются за помощью
- почему Нандзоин считается местом удачи, молитвы и исполнения желаний
- а также символику лежащего Будды, значение буддийских образов, особенности японской религиозной культуры и традиций паломничества
Организационные детали
- Место встречи — станция Хаката
- Начиная с 4 участника — доплата $40 за чел.
- Дополнительно оплачиваются:
— проезд на электричке — около $6 с чел.
— входной билет в храм — около $3,5 с чел.
— посещение священной комнаты с реликвиями (по желанию) — около $3,5 с чел.
— питание, напитки
- При посещении храма необходимо соблюдать дресс-код: не допускаются короткие шорты, глубокое декольте и открытый живот. При необходимости на входе бесплатно предоставляется накидка
- Готова проводить экскурсию для группы до 15 чел. Буду рада обсудить это в переписке до заказа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Хаката
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Хакате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 50 туристов
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
Входит в следующие категории Хакаты
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