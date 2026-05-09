Будем любоваться длинными цветочными туннелями, переливами лиловых, розовых и белых оттенков и тонким ароматом.
А ещё посетим храм Дадзаифу Тэнмангу — духовный центр Фукуоки и важнейшее святилище знаний, поэзии и каллиграфии.
Описание экскурсии
Экскурсия проводится ориентировочно в период с 26 апреля по 6 мая
Я бываю в саду Кавати Фудзи ежегодно более 10 лет и хорошо ориентируюсь в фазах цветения глициний. Я лично знакома с местными смотрителями и выбираю оптимальные дни и время для визита.
8:00–9:10 — встреча в порту Хаката, в отеле или в центре Фукуоки и переезд в сад Кавати Фудзи. Дорога занимает около часа и проходит по живописным окрестностям.
9:10–10:40 — прогулка по знаменитому саду глициний
- Вы окажетесь в одном из самых красивых парков Японии, который открыт лишь несколько недель в году. Весной здесь расцветают десятки сортов глициний, а два больших цветочных туннеля становятся символом сада и главной фотолокацией Кюсю
- Я расскажу об истории создания парка, особенностях выращивания глициний и их значении в японской культуре, а также помогу выбрать лучшие ракурсы для фотографий
10:40–11:40 — переезд к храму знаний и удачи
11:40–13:10 — посещение храма Дадзаифу Тэнмангу.
- Вы побываете в главном святилище Фукуоки, которое посвящено Сугаваре-но Митидзанэ — божеству знаний, поэзии и каллиграфии
- Узнаете о его истории и традициях
- Выясните, почему сюда приезжают студенты со всей Японии перед экзаменами
- По договорённости вместо Дадзаифу Тэнмангу мы отправимся в буддийский храм Нандзоин, где находится одна из крупнейших в мире бронзовых статуй лежащего Будды
13:10–14:30 — обед и свободное время. По желанию вы насладитесь традиционным японским обедом или зайдёте в одно из местных кафе с сезонными сладостями и матча.
14:30–15:10 — прогулка по торговой улочке перед храмом. Здесь продают сувениры, сладости в форме сливовых цветов и местные деликатесы.
15:10–16:00 — возвращение в порт, отель или аэропорт.
Мы поговорим:
- об истории и философии сада глициний
- сезонности и особенностях цветения глициний на Кюсю
- символике глициний в японской культуре
- духовной роли храма Дадзаифу Тэнмангу и легенде о божестве знаний, поэзии и каллиграфии
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Mazda Biante с кондиционером и доступом к мобильному интернету (не подойдёт для потокового видео или игр). Для каждого путешественника в салоне будет бутылочка питьевой воды
- В стоимость входят парковки и платные дороги. В дождливую погоду я дам вам зонты
- Дополнительно оплачиваются билеты в сад — 1600 йен за чел. (~€11), обед, напитки, сувениры и прочие личные расходы