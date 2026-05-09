Мои заказы

Весеннее чудо Кюсю - глицинии в цвету (в Фукуоке)

Полюбоваться цветущим садом Кавати Фудзи и побывать в храме Бога Знаний
Чтобы увидеть одно из самых редких и красивых сезонных зрелищ Японии — цветущие глицинии — мы отправимся в сад Кавати Фудзи.

Будем любоваться длинными цветочными туннелями, переливами лиловых, розовых и белых оттенков и тонким ароматом.

А ещё посетим храм Дадзаифу Тэнмангу — духовный центр Фукуоки и важнейшее святилище знаний, поэзии и каллиграфии.
Весеннее чудо Кюсю - глицинии в цвету (в Фукуоке)
Весеннее чудо Кюсю - глицинии в цвету (в Фукуоке)
Весеннее чудо Кюсю - глицинии в цвету (в Фукуоке)

Описание экскурсии

Экскурсия проводится ориентировочно в период с 26 апреля по 6 мая

Я бываю в саду Кавати Фудзи ежегодно более 10 лет и хорошо ориентируюсь в фазах цветения глициний. Я лично знакома с местными смотрителями и выбираю оптимальные дни и время для визита.

8:00–9:10 — встреча в порту Хаката, в отеле или в центре Фукуоки и переезд в сад Кавати Фудзи. Дорога занимает около часа и проходит по живописным окрестностям.

9:10–10:40 — прогулка по знаменитому саду глициний

  • Вы окажетесь в одном из самых красивых парков Японии, который открыт лишь несколько недель в году. Весной здесь расцветают десятки сортов глициний, а два больших цветочных туннеля становятся символом сада и главной фотолокацией Кюсю
  • Я расскажу об истории создания парка, особенностях выращивания глициний и их значении в японской культуре, а также помогу выбрать лучшие ракурсы для фотографий

10:40–11:40 — переезд к храму знаний и удачи

11:40–13:10 — посещение храма Дадзаифу Тэнмангу.

  • Вы побываете в главном святилище Фукуоки, которое посвящено Сугаваре-но Митидзанэ — божеству знаний, поэзии и каллиграфии
  • Узнаете о его истории и традициях
  • Выясните, почему сюда приезжают студенты со всей Японии перед экзаменами
  • По договорённости вместо Дадзаифу Тэнмангу мы отправимся в буддийский храм Нандзоин, где находится одна из крупнейших в мире бронзовых статуй лежащего Будды

13:10–14:30 — обед и свободное время. По желанию вы насладитесь традиционным японским обедом или зайдёте в одно из местных кафе с сезонными сладостями и матча.

14:30–15:10 — прогулка по торговой улочке перед храмом. Здесь продают сувениры, сладости в форме сливовых цветов и местные деликатесы.

15:10–16:00 — возвращение в порт, отель или аэропорт.

Мы поговорим:

  • об истории и философии сада глициний
  • сезонности и особенностях цветения глициний на Кюсю
  • символике глициний в японской культуре
  • духовной роли храма Дадзаифу Тэнмангу и легенде о божестве знаний, поэзии и каллиграфии

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Mazda Biante с кондиционером и доступом к мобильному интернету (не подойдёт для потокового видео или игр). Для каждого путешественника в салоне будет бутылочка питьевой воды
  • В стоимость входят парковки и платные дороги. В дождливую погоду я дам вам зонты
  • Дополнительно оплачиваются билеты в сад — 1600 йен за чел. (~€11), обед, напитки, сувениры и прочие личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Хакате
Провела экскурсии для 46 туристов
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
читать дальшеуменьшить

японской кухни, а дочь изучает традиционное японское боевое искусство — верховую стрельбу из лука Ябусамэ (школа Огасавара-рю). Я провожу обзорные экскурсии по Фукуоке и окрестностям — на общественном или личном транспорте, показываю известные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Моё хобби — изучать истории и легенды буддийских и синтоистских храмов, раскрывать их глубокий смысл и делиться им с гостями. С моей помощью вы увидите Фукуоку глазами местного и погрузитесь в её культуру и историю.

Входит в следующие категории Хакаты

Похожие экскурсии на «Весеннее чудо Кюсю - глицинии в цвету (в Фукуоке)»

Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фукуока вне туристических троп: храмы, легенды и дух Японии (из Хакаты)
Откройте для себя сакральную сторону Фукуоки и почувствуйте тишину храмов
Начало: У вашего отеля, на станции «Хаката» или в порту Ха...
Завтра в 08:00
12 мая в 08:00
$750 за всё до 6 чел.
Из Фукуоки к чудесам Беппу: адские озёра и купальни
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Фукуоки к чудесам Беппу: адские озёра и купальни
Отдохнуть на термальных источниках, у каждого из которых - свой цвет, форма и легенда
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
12 мая в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Курортные жемчужины Беппу и Юфуин - из Фукуоки
За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
12 мая в 08:00
$900 за всё до 6 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие из Хакаты в Фукуоку
Древняя столица острова Кюсю, самурайские замки и футуристические кварталы - за 1 день
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
$600 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хакате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хакате
от $750 за экскурсию