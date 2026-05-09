Чтобы увидеть одно из самых редких и красивых сезонных зрелищ Японии — цветущие глицинии — мы отправимся в сад Кавати Фудзи. Будем любоваться длинными цветочными туннелями, переливами лиловых, розовых и белых оттенков и тонким ароматом. А ещё посетим храм Дадзаифу Тэнмангу — духовный центр Фукуоки и важнейшее святилище знаний, поэзии и каллиграфии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия проводится ориентировочно в период с 26 апреля по 6 мая

Я бываю в саду Кавати Фудзи ежегодно более 10 лет и хорошо ориентируюсь в фазах цветения глициний. Я лично знакома с местными смотрителями и выбираю оптимальные дни и время для визита.

8:00–9:10 — встреча в порту Хаката, в отеле или в центре Фукуоки и переезд в сад Кавати Фудзи. Дорога занимает около часа и проходит по живописным окрестностям.

9:10–10:40 — прогулка по знаменитому саду глициний

Вы окажетесь в одном из самых красивых парков Японии, который открыт лишь несколько недель в году. Весной здесь расцветают десятки сортов глициний, а два больших цветочных туннеля становятся символом сада и главной фотолокацией Кюсю

Я расскажу об истории создания парка, особенностях выращивания глициний и их значении в японской культуре, а также помогу выбрать лучшие ракурсы для фотографий

10:40–11:40 — переезд к храму знаний и удачи

11:40–13:10 — посещение храма Дадзаифу Тэнмангу.

Вы побываете в главном святилище Фукуоки, которое посвящено Сугаваре-но Митидзанэ — божеству знаний, поэзии и каллиграфии

Узнаете о его истории и традициях

Выясните, почему сюда приезжают студенты со всей Японии перед экзаменами

По договорённости вместо Дадзаифу Тэнмангу мы отправимся в буддийский храм Нандзоин, где находится одна из крупнейших в мире бронзовых статуй лежащего Будды

13:10–14:30 — обед и свободное время. По желанию вы насладитесь традиционным японским обедом или зайдёте в одно из местных кафе с сезонными сладостями и матча.

14:30–15:10 — прогулка по торговой улочке перед храмом. Здесь продают сувениры, сладости в форме сливовых цветов и местные деликатесы.

15:10–16:00 — возвращение в порт, отель или аэропорт.

Мы поговорим:

об истории и философии сада глициний

сезонности и особенностях цветения глициний на Кюсю

символике глициний в японской культуре

духовной роли храма Дадзаифу Тэнмангу и легенде о божестве знаний, поэзии и каллиграфии

Организационные детали