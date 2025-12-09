Мы едем в Беппу — сердце японских онсэнов.
Увидим впечатляющие «Адские источники» разных цветов, попробуем блюда, приготовленные на вулканическом пару, и завершим день отдыхом в горячем онсэне вдали от суеты или на вершине горы Цуруми.
Описание экскурсии
Мы отправимся из Фукуоки в Беппу. Прогуляемся по району Каннава, где горячий пар поднимается прямо из-под земли, и посетим «Адские источники» — каждый со своим характером: небесно-голубой у синтоистского храма, серо-глиняный и кроваво-красный, упоминаемый в хрониках 8 века.
Вы узнаете:
- как горячее дыхание земли превратило Беппу в главный онсэн-курорт Японии
- почему японцы называют некоторые источники «адами» и какие легенды и ассоциации связаны с их необычными цветами
- о чём шутят местные, называя один из источников «лысиной монаха»
- как вулканическая энергия изменила жизнь горожан: от приготовления еды на пару до особых традиций отдыха в горячих купальнях
Днём остановимся на обед — на выбор это может быть:
- блюда, приготовленные на вулканическом пару
- традиционная японская кухня с суши и сашими
- уютный семейный ресторан с удоном и собой
После обеда — отдых по вашему желанию:
- либо погружение в атмосферу онсэна за пределами центра города (классический горячий источник или уникальные грязевые ванны)
- либо поездка на канатной дороге на гору Цуруми, откуда открываются панорамные виды города и залива. На вершине — несколько небольших храмов
Примерный тайминг
- 8:00 — выезд из Фукуоки
- 10:30–12:30 — прогулка по району Каннава и посещение «Адских источников»
- 12:30–14:00 — обед
- 14:00–15:30 — отдых в онсэне или подъём на гору Цуруми и смотровая площадка
- 15:30–18:30 — возвращение в Фукуоку
Тайминг ориентировочный. Время может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации и ваших пожеланий.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне, платные дороги и парковки
Дополнительные расходы
- «Ады Беппу» — $16 за комплексный билет или $3,5 за каждый источник отдельно
- Онсэн (по желанию) — от $5 до $13
- Обед — от $9 до $53, в зависимости от выбранного ресторана
- Подъём на гору Цуруми (по желанию) — $12 за чел. в обе стороны
Ограничения
- Дети должны находиться под присмотром родителей
- В некоторых онсэнах действуют ограничения для гостей с татуировками (рекомендуется заранее обсудить с гидом)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Хакате
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
