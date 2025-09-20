Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Хаконе на русском языке, цены от $288. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 10 часов 11 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ Начало: Отель путешественников в центральной части Токио $385 за всё до 8 чел. На машине 9 часов 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона $699 за всё до 5 чел. 6 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Целебные воды Хаконе Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио Начало: В районе вокзала JR Shinjuku $288 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Хаконе

