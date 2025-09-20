Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
20 сен в 07:00
21 сен в 07:00
$385 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
18 сен в 18:00
19 сен в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
Завтра в 08:30
17 сен в 08:30
$288 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хаконе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в сентябре 2025
Сейчас в Хаконе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 288 до 699. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
