4 отзыва оставили туристы

Я буду сопровождать вас на курорт из Токио, помогу добраться так, чтобы вы не потратили на поездку слишком много средств и времени, и на месте объясню, где и как лучше всего окунаться в горячую воду источников. По дороге я расскажу о районе Хаконе, о горячих источниках в контексте японской культуры и быта и отвечу на ваши вопросы о Японии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хаконе — ближайший к Токио крупный курорт на горячих источниках. Целебная вода горячих источников ХаконеЮмото уже несколько веков подряд привлекает сюда людей всех возрастов.

Программа

Алкалиновый горячий источник (по-японски “онсен”) одной из традиционных гостиниц ХаконеЮмото расположен у подножия небольшой горы, по которой бурлит водопад, считающийся в исконной религии японцев проявлением божественных сил природы. Сад гостиницы, как и обзорный вид женской половины курорта, выходит именно на этот водопад. После созерцания водопада можно покормить цветных карпов в прудах и бассейнах сада и прогуляться по его тропинкам в гору, где построена часовня божеству водопада.

Получив чистые полотенца и юката (легкое кимоно, в котором вы можете гулять по территории курорта), вы раздеваетесь и проходите в зону горячих источников на открытом воздухе. Здесь вы сможете насладиться целебными ваннами с видом на водопад и горный пейзаж. Температура натурального источника — 41-42 градуса, не слишком горячая, приятная. Даже переменчивая погода в горах не испортит вам удовольствия, так как большинство ванн находится под навесами.

Для приехавших на целый день время купания не ограничено. От вас лишь требуется соблюдение несложных правил поведения на источниках: не касаться полотенцем вод источника, не плескаться, не разговаривать слишком громко, чтобы не мешать другим отдыхающим.

Если вы пожелаете задержаться здесь надолго, воспользоваться услугами массажиста или косметолога после купания, или поужинать в ресторане гостиницы, я подробно объясню вам в письменном виде, как вернуться в Токио самостоятельно, снабдив расписанием экспресса РомансКар.

От станции ХаконеЮмото до традиционной гостиницы можно за 10-15 минут дойти пешком по улице, где продают местные вкусности — от пирожков на пару с начинкой из пасты из сладких бобов или каштанов до вяленой рыбы, выловленной из океана неподалеку.

Если вы решите провести в Хаконе 3 часа или менее, мы вернемся в Токио вместе. Если подольше — вы вернетесь самостоятельно, снабженные моими письменными инструкциями, как сесть на обратный поезд и как добраться от станции Синдзюку до вашей гостиницы в городе.

Организационные детали