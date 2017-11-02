4 отзыва оставили туристы

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Целебные воды Хаконе

Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио

4.8
4 отзыва
Mila
Mila – Гид из Хаконе
Я буду сопровождать вас на курорт из Токио, помогу добраться так, чтобы вы не потратили на поездку слишком много средств и времени, и на месте объясню, где и как лучше всего окунаться в горячую воду источников.

По дороге я расскажу о районе Хаконе, о горячих источниках в контексте японской культуры и быта и отвечу на ваши вопросы о Японии.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €233 за экскурсию

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Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе

Хаконе — ближайший к Токио крупный курорт на горячих источниках. Целебная вода горячих источников ХаконеЮмото уже несколько веков подряд привлекает сюда людей всех возрастов.

Программа

Алкалиновый горячий источник (по-японски “онсен”) одной из традиционных гостиниц ХаконеЮмото расположен у подножия небольшой горы ⛰️, по которой бурлит водопад, считающийся в исконной религии японцев проявлением божественных сил природы. Сад гостиницы, как и обзорный вид женской половины курорта, выходит именно на этот водопад. После созерцания водопада можно покормить цветных карпов в прудах и бассейнах сада и прогуляться 👣 по его тропинкам в гору, где построена часовня божеству водопада.

Получив чистые полотенца и юката (легкое кимоно, в котором вы можете гулять по территории курорта), вы раздеваетесь и проходите в зону горячих источников на открытом воздухе. Здесь вы сможете насладиться целебными ваннами с видом на водопад и горный пейзаж. Температура натурального источника — 41-42 градуса, не слишком горячая, приятная. Даже переменчивая погода в горах не испортит вам удовольствия, так как большинство ванн находится под навесами.

Для приехавших на целый день время купания не ограничено. От вас лишь требуется соблюдение несложных правил поведения на источниках: не касаться полотенцем вод источника, не плескаться, не разговаривать слишком громко, чтобы не мешать другим отдыхающим.

Если вы пожелаете задержаться здесь надолго, воспользоваться услугами массажиста или косметолога после купания, или поужинать в ресторане гостиницы, я подробно объясню вам в письменном виде, как вернуться в Токио самостоятельно, снабдив расписанием экспресса РомансКар.

От станции ХаконеЮмото до традиционной гостиницы можно за 10-15 минут дойти пешком по улице, где продают местные вкусности — от пирожков на пару с начинкой из пасты из сладких бобов или каштанов до вяленой рыбы, выловленной из океана неподалеку.

Если вы решите провести в Хаконе 3 часа или менее, мы вернемся в Токио вместе. Если подольше — вы вернетесь самостоятельно, снабженные моими письменными инструкциями, как сесть на обратный поезд и как добраться от станции Синдзюку до вашей гостиницы в городе.

Организационные детали

  • Поезд ОдакюРомансКар от Синдзюку до ХаконеЮмото — приблизительно полтора часа времени и 2, 000 йен в один конец (места зарезервированные, кресла откидываются, есть столики, поезд очень комфортабельный). Прибавьте еще несколько минут и 200 — 300 йен, если ваш отель 🏨 в Токио находится не в районе Синдзюку.
  • За свой проезд от Синдзюку до ХаконеЮмото и купание в источнике я заплачу сама, но попрошу оплатить мой проезд до вашего отеля утром в Токио, откуда буду вас забирать утром или отвозить вечером.
  • Посещение горячего источника — около 2, 500 йен на человека, включая прокат полотенец и легкого кимоно юката. Корм для карпов — 100 йен, автобус до станции в случае сильного дождя — 100 йен.
  • Вы можете совместить горячие источники с другой моей прогулкой по самурайскому замку Одавара или по Йокогаме.
  • Также, если вы едете из Токио или возвращаетесь в Токио на поезде 🚂 шинкансен рейсами «Хикари» или «Кодама», которые (в отличие от рейса «Нозоми») делают остановку на станции JR Одавара, я могу встретить вас прямо на платформе шинкансена в удобное вам время (но не ранее 9 утра), и мы стартуем с этой станции.
Начало и место завершения
🚩 в районе вокзала JR Shinjuku
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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4 отзыва оставили туристы

Александр
2 ноября 2017
Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.
27 февраля 2017
В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa. Договорившись с Милой об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться до места встречи. С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации. По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг. Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды... Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид. Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.
14 апреля 2016
Замечательная экскурсия и очень хороший гид. Рассказал много интересного. Окликалась на наши просьбы и старалась сделать поездку максимально для нас комфортной. Семьям с детьми рекомендую выбирать Юнисан комплекс. Там есть общая зона, где можно быть вместе с детьми. А в этой зоне горки с горячей водой из источников, бассейны под открытым небом. Так же разнообразные бассейны под крышей: с кофе, с саке, с вином. Очень понравилось озеро и вид на Фудзи. Она дама капризная, нам не показалась во всей красе, но не смотря на это, стоит подняться на видовую площадку. Очень рекомендую эту экскурсию. После урбанистического Токио в Хаконе отдыхаешь душой и телом.
18 октября 2015
Экскурсию на Трипстере "Целебные воды Хаконе" я выбрала заранее и не разочаровалась. Тот, кто хочет провести один день в чудеснейшем месте, зарядиться энергией для души и тела, эта поездка для Вас. Колорит японской природы, японский садик и бассейны на открытом воздухе стали одними из самых незабываемых воспоминаний об удивительной стране. О гиде, который провела эту экскурсию, нужно писать отдельно и очень много. Мила — это большая удача в моем выборе экскурсовода. После того, как я определилась с темой и датой поездки Мила моментально и подробно ответила на все мои вопросы и по экскурсии, и по другим возникающим вопросам. Мила человек всесторонне образованный, с прекрасной речью, легко и доступно преподносит всю информацию во время экскурсии. Тонкий психолог, она даст Вам возможность и побыть наедине с собой, и в нужный момент продолжит интересно рассказывать об истории Японии, культуре, традициях. Она профессионально помогла мне составить программу на другие дни моего путешествия. В общем, я могу о Миле говорить только в превосходной степени. Всем рекомендую выбирать ее экскурсии, и думаю, что как и мне, Мила покажет Вам Японию, которую я полюбила навсегда.

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