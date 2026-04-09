4 отзыва оставили туристы

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Целебные воды Хаконе

Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Я буду сопровождать вас на курорт из Токио, помогу добраться так, чтобы вы не потратили на поездку слишком много средств и времени, и на месте объясню, где и как лучше всего окунаться в горячую воду источников.

По дороге я расскажу о районе Хаконе, о горячих источниках в контексте японской культуры и быта и отвечу на ваши вопросы о Японии.
4.9
7 отзывов
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе
Целебные воды Хаконе

Описание экскурсии

Хаконе — ближайший к Токио крупный курорт на горячих источниках. Целебная вода горячих источников ХаконеЮмото уже несколько веков подряд привлекает сюда людей всех возрастов.

Программа

Алкалиновый горячий источник (по-японски “онсен”) одной из традиционных гостиниц ХаконеЮмото расположен у подножия небольшой горы, по которой бурлит водопад, считающийся в исконной религии японцев проявлением божественных сил природы. Сад гостиницы, как и обзорный вид женской половины курорта, выходит именно на этот водопад. После созерцания водопада можно покормить цветных карпов в прудах и бассейнах сада и прогуляться по его тропинкам в гору, где построена часовня божеству водопада.

Получив чистые полотенца и юката (легкое кимоно, в котором вы можете гулять по территории курорта), вы раздеваетесь и проходите в зону горячих источников на открытом воздухе. Здесь вы сможете насладиться целебными ваннами с видом на водопад и горный пейзаж. Температура натурального источника — 41-42 градуса, не слишком горячая, приятная. Даже переменчивая погода в горах не испортит вам удовольствия, так как большинство ванн находится под навесами.

Для приехавших на целый день время купания не ограничено. От вас лишь требуется соблюдение несложных правил поведения на источниках: не касаться полотенцем вод источника, не плескаться, не разговаривать слишком громко, чтобы не мешать другим отдыхающим.

Если вы пожелаете задержаться здесь надолго, воспользоваться услугами массажиста или косметолога после купания, или поужинать в ресторане гостиницы, я подробно объясню вам в письменном виде, как вернуться в Токио самостоятельно, снабдив расписанием экспресса РомансКар.

От станции ХаконеЮмото до традиционной гостиницы можно за 10-15 минут дойти пешком по улице, где продают местные вкусности — от пирожков на пару с начинкой из пасты из сладких бобов или каштанов до вяленой рыбы, выловленной из океана неподалеку.

Если вы решите провести в Хаконе 3 часа или менее, мы вернемся в Токио вместе. Если подольше — вы вернетесь самостоятельно, снабженные моими письменными инструкциями, как сесть на обратный поезд и как добраться от станции Синдзюку до вашей гостиницы в городе.

Организационные детали

  • Поезд ОдакюРомансКар от Синдзюку до ХаконеЮмото — приблизительно полтора часа времени и 2,000 йен в один конец (места зарезервированные, кресла откидываются, есть столики, поезд очень комфортабельный). Прибавьте еще несколько минут и 200 — 300 йен, если ваш отель в Токио находится не в районе Синдзюку
  • За свой проезд от Синдзюку до Хаконе-Юмото и купание в источнике я заплачу сама, но попрошу оплатить мой проезд до вашего отеля утром в Токио, откуда буду вас забирать утром или отвозить вечером
  • Посещение горячего источника — около 2,500 йен за чел., не включая прокат банных полотенец и легкого кимоно юката. Корм для парчовых карпов — около 100 йен, автобус до станции в случае сильного дождя — около 200 йен
  • Вы можете совместить горячие источники с другой моей прогулкой по самурайскому замку Одавара или по Йокогаме
  • Также, если вы едете из Токио или возвращаетесь в Токио на поезде шинкансен рейсами «Хикари» или «Кодама», которые (в отличие от рейса «Нозоми») делают остановку на станции JR Одавара, я могу встретить вас прямо на платформе шинкансена в удобное вам время (но не ранее 11:30 утра), и мы стартуем с этой станции

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе вокзала JR Shinjuku
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Хаконе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
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специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному релаксу наедине с природной красотой, погрузившись в горячий источник. Мила очаровательный знаток Японии, коренной
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житель, остроумный, тонкий человек! Мила проявит о Вас заботу, подробнейшим образом всё пояснив! Тем, кто хочет бегать по всем знаковым местами одновременно- не рекомендую! Это - моно тур для тех, кто умеет переключаться с суеты на дущевный релакс. Мила- грандиозная! Супер!

Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному
Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному
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В
Хочу выразить свою благодарность Миле за экскурсию! Программа полностью совпала с тем, что было указано в описании и даже больше - бонусом была помощь с организацией поездки на синкансэне из
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Одавары в Киото. Сама же экскурсия очень информативная и познавательная. Удалось не спеша (а в источниках это главное) окунуться в буквальном смысле в культуру этой удивительной страны. Теперь я рекомендую такую поездку всем своим знакомым и друзьям.

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П
В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa.
Договорившись с Милой об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться
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до места встречи.
С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации.
По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг.
Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды… Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид.

Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.

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И
Экскурсию на Трипстере "Целебные воды Хаконе" я выбрала заранее и не разочаровалась. Тот, кто хочет провести один день в чудеснейшем месте, зарядиться энергией для души и тела, эта поездка для
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Вас. Колорит японской природы, японский садик и бассейны на открытом воздухе стали одними из самых незабываемых воспоминаний об удивительной стране.

О гиде, который провела эту экскурсию, нужно писать отдельно и очень много. Мила — это большая удача в моем выборе экскурсовода. После того, как я определилась с темой и датой поездки Мила моментально и подробно ответила на все мои вопросы и по экскурсии, и по другим возникающим вопросам. Мила человек всесторонне образованный, с прекрасной речью, легко и доступно преподносит всю информацию во время экскурсии. Тонкий психолог, она даст Вам возможность и побыть наедине с собой, и в нужный момент продолжит интересно рассказывать об истории Японии, культуре, традициях. Она профессионально помогла мне составить программу на другие дни моего путешествия. В общем, я могу о Миле говорить только в превосходной степени. Всем рекомендую выбирать ее экскурсии, и думаю, что как и мне, Мила покажет Вам Японию, которую я полюбила навсегда.

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Г
Экскурсия очень понравилась. Все прошло замечательно, Мила - прекрасный гид, очень интересно и подробно рассказала нам о Японии и ее особенностях. Экскурсия проходила очень комфортно, мы никуда не торопились и не спешили. Посещение источников было для меня новым опытом, который мне запомнится на долгое время.
Рекомендую данную экскурсию, а также Милу как вашего проводника в уникальный Японии.
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Н
Замечательная экскурсия и очень хороший гид. Рассказал много интересного. Окликалась на наши просьбы и старалась сделать поездку максимально для нас комфортной. Семьям с детьми рекомендую выбирать Юнисан комплекс. Там есть
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общая зона, где можно быть вместе с детьми. А в этой зоне горки с горячей водой из источников, бассейны под открытым небом. Так же разнообразные бассейны под крышей: с кофе, с саке, с вином. Очень понравилось озеро и вид на Фудзи. Она дама капризная, нам не показалась во всей красе, но не смотря на это, стоит подняться на видовую площадку. Очень рекомендую эту экскурсию. После урбанистического Токио в Хаконе отдыхаешь душой и телом.

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