Выбирайте и другие экскурсии в Хаконе

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Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу

На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

500 за экскурсию

Сергей
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Сергей – Гид в Хаконе
В этой поездке вы отправитесь навстречу гармоничным японским пейзажам: древним японским кедрам, озеру Аси и кипящим источникам.

По пути к горе Фудзи я познакомлю вас со средневековыми историями и солдатским бытом на заставе тракта Токайдо.

Прогулка 👣 на пиратском кораблике, подъём на канатной дороге, рассказ о «яйцах долголетия» и ворота Храма Дракона, врезающиеся в водную гладь, — вот чем запомнится вам путешествие!
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу

Что вас ожидает

Наследие Средневековья
Вы посетите бывший северный форпост Японии — замок Одавара, когда-то переходивший от одного самурайского клана к другому, узнаете историю этого места и со смотровой площадки окинете взглядом панораму живописных окрестностей. После мы отправимся к заставе Хаконе — воссозданной части знаменитого тракта Токайдо. Там вы посмотрите на восстановленные постройки из дерева, выполнявшие роль казарм, тюрем и других помещений, и составите представление о быте не только солдат, но и вообще японцев прошлых столетий. А в Храме девятиглавого Дракона услышите легенду о чудище и посмотрите на озеро Аси через рамку погружённых в воду красных ворот.

Невероятная природа Японии
По дороге к белоснежному замку Одавара вы будете долго любоваться побережьем залива Сагами, вода в котором кажется разных цветов в зависимости от погоды. На «аллее самураев» вдохнёте чистый воздух с запахом японских кедров — криптомерий, а в Долине большого кипения Овакудани сквозь пар серных источников рассмотрите очертания горы Фудзи. Восхитительные виды с воды на горном озере Аси и с высоты канатной дороги, проложенной над долиной, останутся у вас в памяти как черты облика Японии, почти не тронутой цивилизацией.

Организационные детали

Экскурсию проводит команда гидов.
Выезжаем из Токио, Йокогамы и близлежащих городов.
Дополнительно оплачиваются:

  • Входной билет на заставу — 500 йен с человека.
  • Входной билет на смотровую площадку — 500 йен с человека.
  • Прогулка на кораблике — до 1100 йен с человека (детям дешевле).
  • Канатная дорога — до 1050 йен с человека (детям дешевле).
  • Обед.

Итого около 22 евро с человека.

Гид сопровождает вас не на всех объектах маршрута. Отрезки пути на кораблике и по канатной дороге вы преодолеваете самостоятельно, уже получив от гида необходимую информацию и просто любуясь пейзажами.

Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Родился в 1977 году. В Японии более 12 лет. В туризме с 2007 года. Богатый опыт работы с инвидуальными туристами, группами и VIP-персонами из России, а также русскоговорящими туристами из разных стран мира. Глубокое знание материала о Японии, грамотная речь, приятный голос, умение увлечь слушателей. Харизматичен, пунктуален, суперответственен, отлично ориентируюсь на местности, легко нахожу общий язык с самыми разными категориями туристов. Получаю исключительно положительные отзывы от путешественников.
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