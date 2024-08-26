Выбирайте и другие экскурсии в Хаконе

Вы посетите бывший северный форпост Японии — замок Одавара, когда-то переходивший от одного самурайского клана к другому, узнаете историю этого места и со смотровой площадки окинете взглядом панораму живописных окрестностей. После мы отправимся к заставе Хаконе — воссозданной части знаменитого тракта Токайдо. Там вы посмотрите на восстановленные постройки из дерева, выполнявшие роль казарм, тюрем и других помещений, и составите представление о быте не только солдат, но и вообще японцев прошлых столетий. А в Храме девятиглавого Дракона услышите легенду о чудище и посмотрите на озеро Аси через рамку погружённых в воду красных ворот.
Невероятная природа Японии
По дороге к белоснежному замку Одавара вы будете долго любоваться побережьем залива Сагами, вода в котором кажется разных цветов в зависимости от погоды. На «аллее самураев» вдохнёте чистый воздух с запахом японских кедров — криптомерий, а в Долине большого кипения Овакудани сквозь пар серных источников рассмотрите очертания горы Фудзи. Восхитительные виды с воды на горном озере Аси и с высоты канатной дороги, проложенной над долиной, останутся у вас в памяти как черты облика Японии, почти не тронутой цивилизацией.
Организационные детали
Экскурсию проводит команда гидов
Выезжаем из Токио, Йокогамы и близлежащих городов
Дополнительно оплачиваются:
Входной билет на заставу — $4 за чел.
Входной билет на смотровую площадку — $4 за чел.
Прогулка на кораблике — от $11 за чел. (детям дешевле)
Канатная дорога — от $14 за чел. (детям дешевле)
Обед
Итого около $30 с человека.
Гид сопровождает вас не на всех объектах маршрута. Отрезки пути на кораблике и по канатной дороге вы преодолеваете самостоятельно, уже получив от гида необходимую информацию и просто любуясь пейзажами.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Хаконе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 417 туристов
Родился в 1977 году.
В Японии более 12 лет.
В туризме с 2007 года.
Богатый опыт работы с инвидуальными туристами, группами и VIP-персонами из России, а также русскоговорящими туристами из разных стран мира.
Глубокое читать дальшеуменьшить
знание материала о Японии, грамотная речь, приятный голос, умение увлечь слушателей.
Харизматичен, пунктуален, суперответственен, отлично ориентируюсь на местности, легко нахожу общий язык с самыми разными категориями туристов.
Получаю исключительно положительные отзывы от путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день! На машине нас забрали из отеля, по дороге много рассказали про Японию, про традиции, культуру, мы увидели читать дальшеуменьшить
шапку Фудзи. Получили ответы на все наши вопросы!) Программу поездки корректировали под наши пожелания. Национальный парк однозначно стоит посетить! Очень красивое озеро Аши, Долина гейзеров. Плюс, на машине было очень удобно переезжать от одной локации к другой. А после экскурсии нас отвезли в рекан, который мы забронировали, что тоже было очень удобно. Легкое и приятное общение, высокий сервис и насыщенная программа. Нам было очень интересно! Рекомендуем обратиться к Сергею и Михаилу🔥
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Александра
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего человека. Полюбили Японию-повезем эту любовь в Россию!!! Приезжайте к нам, будем всегда рады!!!!
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Н
Наталья
Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в красивым месте с прекрасной кухней. Очень интересный рассказчик, очень хорошо знает историю и умеет интересно ее преподнести. Мы много успели посмотреть красивых мест, получили множество незабываемых впечатлений и сделали огромное количество прекрасных фотографий и видео. Однозначно рекомендую.
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