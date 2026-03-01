Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Хиросиме на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Дегустация сакэ в Сайджо: 7 пивоварен с гидом (на английском) Начало: CPJV+HH6 Хигасихиросима, Хиросима, Япония «Наслаждайтесь дегустацией сакэ c мягким, чистым послевкусием, которое идеально сочетается с местными блюдами» $130 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 5 отзывов Мини-группа до 6 чел. Вечерняя гастрономическая прогулка по Хиросиме (на английском) Начало: 9FR6+FWC Хиросима, Япония «Откройте Хиросиму после заката на гастрономической прогулке с гидом» $95 за человека Пешая 4.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Хиросима: город мира и окономияки Увидеть знаковые места и научиться готовить японское блюдо (по желанию за доплату) «Проход в заведения — за свой счет: ~$10 во все музеи и храмы, ~$15 — приготовление окономияки в кулинарной студии» €321 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Хиросимы

