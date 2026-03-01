Индивидуальная
до 6 чел.
Дегустация сакэ в Сайджо: 7 пивоварен с гидом (на английском)
Начало: CPJV+HH6 Хигасихиросима, Хиросима, Япония
«Наслаждайтесь дегустацией сакэ c мягким, чистым послевкусием, которое идеально сочетается с местными блюдами»
$130 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя гастрономическая прогулка по Хиросиме (на английском)
Начало: 9FR6+FWC Хиросима, Япония
«Откройте Хиросиму после заката на гастрономической прогулке с гидом»
$95 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Хиросима: город мира и окономияки
Увидеть знаковые места и научиться готовить японское блюдо (по желанию за доплату)
«Проход в заведения — за свой счет: ~$10 во все музеи и храмы, ~$15 — приготовление окономияки в кулинарной студии»
13 мар в 08:30
14 мар в 08:30
€321 за всё до 7 чел.
