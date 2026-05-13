Индивидуальная
до 6 чел.
Священный остров Миядзима
Изучить сакральное место недалеко от Хиросимы, где до сих пор запрещено рождаться и умирать
Начало: От паромного причала
Завтра в 08:00
15 июн в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Окуносима: остров кроликов и реликтов прошлого
Отправиться из Хиросимы на пароме туда, где вас встретят пушистые зверьки, живописные тропы и пляжи
Завтра в 09:30
17 июн в 09:30
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Священный остров Миядзима и Хиросима
Увидеть «плавающие» ворота, загадать желание и погрузиться в историю города, ставшего символом мира
15 июн в 09:00
22 июн в 09:00
$550 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Большое спасибо Александру за экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, вкусно. Сделали много фотографий
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А
все здорово мы ознакомились со всеми местами везде было время на фото
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А
Хочу выразить благодарность гиду Александру за отличную экскурсию. Он прекрасно знает остров, его маршруты и историю, что делает путешествие не
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Е
Александр прекрасный гид, однозначно рекомендую его туристам
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Всего 4 отзыва в Хиросиме в категории "Выездные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хиросиме в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Хиросиме в июне 2026
Сейчас в Хиросиме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 550. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Хиросимы и местам Японии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии