Это экскурсия для тех, кто хочет больше узнать об истории Японии и открыть новые маршруты. Мы побываем там, где некогда была резиденция феодала, осмотрим замок карпа. Зайдём в Мемориальный музей мира — важную точку на карте страны. И попробуем приготовить окономияки — популярный японский фастфуд.
Описание экскурсии
- Отправимся в место, куда была сброшена первая ядерная бомба — теперь здесь Мемориальный парк мира
- Пройдёмся вдоль построенных с нуля зданий до защитных фортификаций и замка карпов
- Прогуляемся там, где была резиденция правителя Хирошимы — по саду Сюккэй-эн
- Забежим в умиротворяющее святилище Тсуруханэ
- А затем приготовим окономияки под присмотром мастеров. Или сразу пойдём в здание, посвящённое приготовлению окономияки (если вы не хотите готовить)
Обсудим судьбу города и его значении в истории Японии. Вы узнаете о формировании региона и местах, которые оставили свой след в определении японской культуры и государства.
Организационные детали
- Проход в заведения — за свой счет: ~$10 во все музеи и храмы, ~$15 — приготовление окономияки в кулинарной студии
- Если вы хотите поучаствовать в приготовлении окономияки — пожалуйста, напишите заранее (места ограничены)
- По запросу можно объединить с поездкой на Миядзиму, оставив по половине маршрута от каждой из экскурсий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ст. Хирошима (Хиросима)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Хиросиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 212 туристов
Обожаю активный отдых, японскую культуру и архитектуру, каждый сезон выбираюсь исследовать новые города, горы и пляжи, спрятанные храмы и живописные места. За последние пару лет проехал на велосипеде по Японии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравился маршрут и вся поездка в целом. Александр встретил и помог по всем моментам. Хиросима - тяжёлое впечатление, мемориал посвящённый ядерной бомбардировке. Однако нужно посетить, особенно с детьми, чтоб не было "можем повторить".
В остальном прекрасная природа и великолепные места.
В остальном прекрасная природа и великолепные места.
+9
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Впечатления потрясающие!!!
Парк Мира интересен, после музея тяжелые впечатления….
А остров Мияшима бесподобен!
Столько локаций! Смотреть не пересмотреть. И олени, и храмы, и сувениры, и кафешки,и природа, и прилив на закате!)
Парк Мира интересен, после музея тяжелые впечатления….
А остров Мияшима бесподобен!
Столько локаций! Смотреть не пересмотреть. И олени, и храмы, и сувениры, и кафешки,и природа, и прилив на закате!)
+1
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А
спасибо Александру, изменил маршрут под нас. все понравилось, все супер! фото к сожалению не загружаются через приложение, выдается ошибка, но у нас их очень много как и впечатлений от экскурсии)
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Огромное спасибо Александр! Очень интересно! буду советовать
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