Окуносима: остров кроликов и реликтов прошлого
Отправиться из Хиросимы на пароме туда, где вас встретят пушистые зверьки, живописные тропы и пляжи
«Панорама с вершины — красивые виды и прогулка по живописным тропам»
10 фев в 09:30
11 фев в 09:30
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хиросима: город мира и окономияки
Увидеть знаковые места и научиться готовить японское блюдо (по желанию за доплату)
«Прогуляемся там, где была резиденция правителя Хирошимы — по саду Сюккэй-эн»
Завтра в 08:30
9 фев в 08:30
€320 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Священный остров Миядзима
Изучить сакральное место недалеко от Хиросимы, где до сих пор запрещено рождаться и умирать
Начало: От паромного причала
«Подъём на гору Мисен, по пути посещение святилищ 1–1,5 часа»
Завтра в 08:00
9 фев в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
