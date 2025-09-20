Индивидуальная
до 6 чел.
Окуносима: остров кроликов и реликтов прошлого
Отправиться из Хиросимы на пароме туда, где вас встретят пушистые зверьки, живописные тропы и пляжи
20 сен в 09:30
23 сен в 09:30
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Священный остров Миядзима
Изучить сакральное место недалеко от Хиросимы, где до сих пор запрещено рождаться и умирать
Начало: От паромного причала
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хирошима: город мира, морепродуктов и окономияки
Начало: Ст. Хирошима
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$320 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиросиме в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиросиме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хиросиме в сентябре 2025
Сейчас в Хиросиме в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 449.
Экскурсии на русском языке в Хиросиме (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пешеходные», цены от $320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь