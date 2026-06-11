Приглашаю посетить одну из трёх великих красот Японии, и место, которое стало символом всего человечества. Я проведу вас от безмятежной тишины священного острова к мемориалу Мира.
Вы увидите знаменитые «плавающие» тории, заглянете в древние храмы и узнаете трогательную историю Садако Сасаки, чьи бумажные журавлики олицетворяют сегодня надежду и память.
Вы увидите знаменитые «плавающие» тории, заглянете в древние храмы и узнаете трогательную историю Садако Сасаки, чьи бумажные журавлики олицетворяют сегодня надежду и память.
Описание экскурсии
9:30–10:15 — переезд из Хиросимы к паромному терминалу
10:30 — остров Миядзима
- Вы пройдёте по территории святилища Ицукусима, сделаете кадры у знаменитых «плавающих» тории и, если будет отлив, подойдёте к ним вплотную — по традиции можно коснуться дерева и загадать желание.
- Посетите буддийский храм Дайсёин, разберётесь, как синтоизм и буддизм уживаются на одном острове, и прогуляетесь по тенистым тропам.
- Пообедаете (по желанию). Я подскажу, где попробовать местные устрицы, купить сувениры и найти атмосферные точки, о которых редко пишут в путеводителях.
14:30 — возвращение в Хиросиму
16:00 — Мемориальный парк мира
Мы пройдём мимо ключевых памятников, я объясню значение каждого из них и расскажу о событиях 6 августа 1945 года. Вы увидите, как город восстанавливался и почему сегодня здесь царит атмосфера тишины и уважения к жизни.
17:00 — Мемориальный музей мира
В первом зале я объясню исторический контекст экспозиции, чтобы вам было проще ориентироваться в материалах. Далее, в соответствии с правилами музея и из уважения к месту памяти, вы самостоятельно осматриваете залы в тишине.
18:00 — завершение на станцию Хиросима
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются (за чел.)
- Электричка Хиросима — Миядзимагути — 420 иен ($3)
- Паром на остров Миядзима и обратно — 500 иен ($3)
- Святилище Ицукусима — 300 иен ($2)
- Мемориальный музей мира — 200 иен ($1,25)
- Транспорт в Хиросиме (на выбор): электричка — 330 иен ($2), трамвай — 220 иен ($1,4), автобус — 240 иен ($1,5)
- Обед — 2000–4000 иен ($13–25)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Хиросиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный гид и фотограф. Живу в Хиросиме уже более 20 лет, 16 из которых провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Японии для путешественников со всего мира. Свободно говорю на
Входит в следующие категории Хиросимы
Похожие экскурсии на «Священный остров Миядзима и Хиросима»
Индивидуальная
до 6 чел.
Священный остров Миядзима
Изучить сакральное место недалеко от Хиросимы, где до сих пор запрещено рождаться и умирать
Начало: От паромного причала
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хиросима: город мира и окономияки
Увидеть знаковые места и научиться готовить японское блюдо (по желанию за доплату)
Завтра в 08:30
13 июн в 08:30
€385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Окуносима: остров кроликов и реликтов прошлого
Отправиться из Хиросимы на пароме туда, где вас встретят пушистые зверьки, живописные тропы и пляжи
Завтра в 09:30
13 июн в 09:30
$380 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя гастрономическая прогулка по Хиросиме (на английском)
Начало: 9FR6+FWC Хиросима, Япония
13 июн в 18:30
15 июн в 18:30
$95 за человека
от $550 за экскурсию