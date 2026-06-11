Приглашаю посетить одну из трёх великих красот Японии, и место, которое стало символом всего человечества. Я проведу вас от безмятежной тишины священного острова к мемориалу Мира. Вы увидите знаменитые «плавающие» тории, заглянете в древние храмы и узнаете трогательную историю Садако Сасаки, чьи бумажные журавлики олицетворяют сегодня надежду и память.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:30–10:15 — переезд из Хиросимы к паромному терминалу

10:30 — остров Миядзима

Вы пройдёте по территории святилища Ицукусима, сделаете кадры у знаменитых «плавающих» тории и, если будет отлив, подойдёте к ним вплотную — по традиции можно коснуться дерева и загадать желание.

Посетите буддийский храм Дайсёин, разберётесь, как синтоизм и буддизм уживаются на одном острове, и прогуляетесь по тенистым тропам.

Пообедаете (по желанию). Я подскажу, где попробовать местные устрицы, купить сувениры и найти атмосферные точки, о которых редко пишут в путеводителях.

14:30 — возвращение в Хиросиму

16:00 — Мемориальный парк мира

Мы пройдём мимо ключевых памятников, я объясню значение каждого из них и расскажу о событиях 6 августа 1945 года. Вы увидите, как город восстанавливался и почему сегодня здесь царит атмосфера тишины и уважения к жизни.

17:00 — Мемориальный музей мира

В первом зале я объясню исторический контекст экспозиции, чтобы вам было проще ориентироваться в материалах. Далее, в соответствии с правилами музея и из уважения к месту памяти, вы самостоятельно осматриваете залы в тишине.

18:00 — завершение на станцию Хиросима

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются (за чел.)