Еще несколько необычных экскурсий в Канадзаве

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Самобытная Канадзава

Увидеть главные достопримечательности старинного города и погрузиться в мир настоящей Японии

Anna
Anna – Гид из Канадзавы
Канадзава очарует вас древними храмами, самурайскими резиденциями, эффектными парками, шелковыми мастерскими и гастрономическим изобилием.

Вы посетите чайный домик гейши, отыщете «сладкий каштан» и корень лотоса на рынке Омите и узнаете, почему название города переводится как «золотое болото».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €300 за экскурсию

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Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава

Что вас ожидает

Самурайский район, старинный замок 🏰 и сад Кэнроку-эн
Вы посетите замок Канадзава, возведенный князем Маэда в 16 веке, и раскинувшийся рядом с ним сад Кэнроку-эн. Входящий в тройку красивейших парков 🌳 Японии, он впечатлит вас простором, восхитительными пейзажами, журчащими ручейками и налетом старины. Буквально 10 минут пешком — и мы уже в Нагамати! Это самурайский район, где вас ждут мощеные улицы, колоритные особняки и шелковые мастерские.

Домик гейши Сима, рыбный рынок и местные традиции
В историческом квартале гейш Хигаси вы рассмотрите очаровательную деревянную застройку, посетите японский домик гейши и выпьете зеленый чай «маття» с традиционными угощениями. Далее, если пожелаете, заглянете на одну из фабрик сусального золота. Кроме золота, Канадзава славится морепродуктами, сладким белым рисом и необычными овощами. Вы сможете увидеть и попробовать местные деликатесы на колоритном рыбном рынке Омите!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кому надоели избитые туристические маршруты и кто ищет яркие уютные уголки Японии, сохранившие очарование прежних времен и традиций. А также всем, кто устал от пробок и больших скоплений людей и очередей.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не включены входные билеты: парк Кэнроку-эн и замок — 550 JPY за общий билет 🎫, домик гейши Сима — 400 JPY, дом самурая — 550 JPY
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я открыта к любым пожеланиям и предложениям. Мы можем добавить в маршрут музей 🖼 современного искусства или храм Ниндзя, сделать акцент на природных достопримечательностях 🏛️ или гастрономических традициях.
Начало и место завершения
🚩 на станции Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава
Самобытная Канадзава

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Аня, я живу в Канадзаве уже больше шести лет и работаю координатором международного обмена. Мне доставляет большую радость знакомить путешественников с местными особенностями и достопримечательностями. Канадзава — мой самый любимый и, как мне кажется, самый уютный город Японии. Все мои гости были удивлены тем, что именно здесь, а не в Киото или Токио, они смогли познакомится с той самой Японией из книг и журналов, наполненной изяществом и красотой.
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