Еще несколько необычных экскурсий в Канадзаве

Что вас ожидает

Самурайский район, старинный замок 🏰 и сад Кэнроку-эн

Вы посетите замок Канадзава, возведенный князем Маэда в 16 веке, и раскинувшийся рядом с ним сад Кэнроку-эн. Входящий в тройку красивейших парков 🌳 Японии, он впечатлит вас простором, восхитительными пейзажами, журчащими ручейками и налетом старины. Буквально 10 минут пешком — и мы уже в Нагамати! Это самурайский район, где вас ждут мощеные улицы, колоритные особняки и шелковые мастерские.

Домик гейши Сима, рыбный рынок и местные традиции

В историческом квартале гейш Хигаси вы рассмотрите очаровательную деревянную застройку, посетите японский домик гейши и выпьете зеленый чай «маття» с традиционными угощениями. Далее, если пожелаете, заглянете на одну из фабрик сусального золота. Кроме золота, Канадзава славится морепродуктами, сладким белым рисом и необычными овощами. Вы сможете увидеть и попробовать местные деликатесы на колоритном рыбном рынке Омите!

Кому подойдет экскурсия

Тем, кому надоели избитые туристические маршруты и кто ищет яркие уютные уголки Японии, сохранившие очарование прежних времен и традиций. А также всем, кто устал от пробок и больших скоплений людей и очередей.

Организационные детали