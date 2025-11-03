Лучшее время для посещения Канадзавы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. Весной и осенью погода наиболее комфортная, а природа особенно красива. Летом, в июле и августе, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учесть жару и влажность. Зимой, с декабря по март, возможно насладиться зимними пейзажами, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Путешествие в Канадзаву обещает незабываемые впечатления. Гостей ждут прогулки по величественному саду Кэнроку-эн, мастер-класс по украшению сусальным золотом и посещение старинного чайного квартала. Завершает день чаепитие с матча и сезонными сладостями. Этот тур позволит погрузиться в атмосферу эпохи Эдо и узнать о самурайском прошлом города. Канадзава, известная как маленький Киото, подарит вам уникальный опыт и сувениры

Сад Кэнроку-эн

Один из трёх величайших ландшафтных садов Японии. Вы прогуляетесь по дорожкам среди клёнов, сосен и прудов с кристально чистой водой, увидите знаменитый фонтан — самый старый в Японии — и каменный фонарь Кото-дзи, ставший символом Канадзавы.

Мастер-класс по украшению сусальным золотом

Канадзава производит около 99% всего сусального золота Японии. Работа с ним — медитативный, почти сакральный процесс. Вы украсите тарелку, палочки или зеркало тончайшим золотом и унесёте с собой не только сувенир, но и уникальный опыт.

Чайный квартал Хигаси Тятя-гай

Один из старейших сохранившихся кварталов, где в эпоху Эдо жили и выступали гейши. Вы узнаете, кем они были на самом деле и как проходили вечерние выступления. Посетите старинный чайный дом, который когда-то принимал состоятельных гостей.

Чаепитие с матча и сезонными вагаси

Вы познакомитесь с японской традицией «ичи-го ичи-э» — «одна встреча, один шанс», когда каждый момент ценен и неповторим. Насладитесь чашкой взбитого зелёного чая матча и изысканными сладостями, приготовленными в соответствии с сезоном.

Также на маршруте:

Виды на замок Канадзава — величественное напоминание о самурайском прошлом города

Уличные арт-объекты и галереи современной культуры в старых кварталах

Магазины золота, традиционных сладостей и кимоно, куда при желании можно заглянуть и найти что-то особенное

Вы узнаете:

Почему Канадзаву называют маленьким Киото

Как город сохранил традиции, пережив модернизацию и войну

Что символизирует золото в японской культуре

Почему вода, камни и пустое пространство в японском саду важны не меньше цветов

Почему матча и сладости — это не просто угощение, а ритуал

Как время года влияет на форму, вкус и подачу сладостей

Почему простота в Японии часто оказывается глубже роскоши

И многое другое!

Примерный тайминг:

9:00 — встреча с туристами

9:00–9:30 — переезд на автобусе в парк Кэнрокуэн

9:30–11:00 — прогулка по парку

11:00–11:30 — переезд на такси на мастер-класс по сусальному золоту

11:30–13:00 — мастер-класс

13:00–13:20 — переезд в ресторан

13:20–14:20 — обед

14:20–15:00 — переезд в район гейш

15:00–16:30 — прогулка по району Хигаси чая

17:00 — возвращение в гостиницу или на станцию

Организационные детали

Экскурсия пешая, проходит в комфортном темпе. На большие расстояния между локациями перемещаемся на автобусе или такси — проезд вы оплачиваете самостоятельно

Возможен формат экскурсии на минивэне (до 6 человек) — подробности в переписке

Экскурсия подходит взрослым и детям от 7 лет

В дождливую погоду маршрут адаптируется с учётом погоды. Зонт/дождевик желательно взять с собой

