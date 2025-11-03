Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Путешествие в Канадзаву обещает незабываемые впечатления.
Гостей ждут прогулки по величественному саду Кэнроку-эн, мастер-класс по украшению сусальным золотом и посещение старинного чайного квартала. Завершает день чаепитие с матча и сезонными сладостями. Этот тур позволит погрузиться в атмосферу эпохи Эдо и узнать о самурайском прошлом города. Канадзава, известная как маленький Киото, подарит вам уникальный опыт и сувениры
5 причин купить этот мастер-класс
🌿 Прогулка по саду Кэнроку-эн
✨ Мастер-класс по сусальному золоту
🏯 Посещение чайного квартала
🍵 Чаепитие с матча и вагаси
🎨 Уличные арт-объекты
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Канадзавы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. Весной и осенью погода наиболее комфортная, а природа особенно красива. Летом, в июле и августе, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учесть жару и влажность. Зимой, с декабря по март, возможно насладиться зимними пейзажами, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сад Кэнроку-эн
Чайный квартал Хигаси Тятя-гай
Замок Канадзава
Описание мастер-класса
Сад Кэнроку-эн
Один из трёх величайших ландшафтных садов Японии. Вы прогуляетесь по дорожкам среди клёнов, сосен и прудов с кристально чистой водой, увидите знаменитый фонтан — самый старый в Японии — и каменный фонарь Кото-дзи, ставший символом Канадзавы.
Мастер-класс по украшению сусальным золотом
Канадзава производит около 99% всего сусального золота Японии. Работа с ним — медитативный, почти сакральный процесс. Вы украсите тарелку, палочки или зеркало тончайшим золотом и унесёте с собой не только сувенир, но и уникальный опыт.
Чайный квартал Хигаси Тятя-гай
Один из старейших сохранившихся кварталов, где в эпоху Эдо жили и выступали гейши. Вы узнаете, кем они были на самом деле и как проходили вечерние выступления. Посетите старинный чайный дом, который когда-то принимал состоятельных гостей.
Чаепитие с матча и сезонными вагаси
Вы познакомитесь с японской традицией «ичи-го ичи-э» — «одна встреча, один шанс», когда каждый момент ценен и неповторим. Насладитесь чашкой взбитого зелёного чая матча и изысканными сладостями, приготовленными в соответствии с сезоном.
Также на маршруте:
Виды на замок Канадзава — величественное напоминание о самурайском прошлом города
Уличные арт-объекты и галереи современной культуры в старых кварталах
Магазины золота, традиционных сладостей и кимоно, куда при желании можно заглянуть и найти что-то особенное
Вы узнаете:
Почему Канадзаву называют маленьким Киото
Как город сохранил традиции, пережив модернизацию и войну
Что символизирует золото в японской культуре
Почему вода, камни и пустое пространство в японском саду важны не меньше цветов
Почему матча и сладости — это не просто угощение, а ритуал
Как время года влияет на форму, вкус и подачу сладостей
Почему простота в Японии часто оказывается глубже роскоши
И многое другое!
Примерный тайминг:
9:00 — встреча с туристами 9:00–9:30 — переезд на автобусе в парк Кэнрокуэн 9:30–11:00 — прогулка по парку 11:00–11:30 — переезд на такси на мастер-класс по сусальному золоту 11:30–13:00 — мастер-класс 13:00–13:20 — переезд в ресторан 13:20–14:20 — обед 14:20–15:00 — переезд в район гейш 15:00–16:30 — прогулка по району Хигаси чая 17:00 — возвращение в гостиницу или на станцию
Организационные детали
Экскурсия пешая, проходит в комфортном темпе. На большие расстояния между локациями перемещаемся на автобусе или такси — проезд вы оплачиваете самостоятельно
Возможен формат экскурсии на минивэне (до 6 человек) — подробности в переписке
Экскурсия подходит взрослым и детям от 7 лет
В дождливую погоду маршрут адаптируется с учётом погоды. Зонт/дождевик желательно взять с собой
Дополнительные расходы:
Входные билеты — от 300 до 500 йен (≈ $2–3,5)
Разовый проезд на автобусе — 210 йен за чел. (≈ $1,5), на такси — 700–1200 йен (≈ $4,5–8)
Обед — в среднем от 1500 до 3500 йен за чел. (≈ $10–23)
Яна — ваш гид в Канадзаве
Здравствуйте! Меня зовут Яна, я живу в Японии много лет.
Изучаю традиционную японскую культуру, искусство и эстетику, бываю на мастер-классах ремесленников и люблю рассказывать об этом понятно, живо и по-человечески.
Моя экскурсия читать дальше
— это не просто прогулка с фактами. Это уютная встреча, где хочется остановиться, оглянуться и почувствовать Японию. Я создала маршрут, в который вложено сердце: красивые места, редкие детали, тёплая атмосфера, чай, золото и неспешные разговоры.
Я верю, что у каждого путешествия есть душа — и рада поделиться с вами душой Канадзавы
Отзывы и рейтинг
Дмитрий
3 ноя 2025
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в спокойном темпе, самые интересные достопримечательности, узнать локальные особенности. Яна провела невероятно интересную экскурсию! Показала читать дальше
правильные места для памятных фотографий. Много десятков раз бывал в Японии, но в этот день узнал от Яны массу полезных знаний. Огромный плюс - наличие, за совсем небольшую доплату, собственного автомобиля. Всем рекоменду записываться на такую экскурсию и не стесняться задавать вопросы по интересующим темам