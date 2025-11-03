Мои заказы

Чай, золото и сады: прогулка по Канадзаве + мастер-класс

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Канадзаве, где вас ждут сады, мастер-класс по золоту и традиционное чаепитие
Путешествие в Канадзаву обещает незабываемые впечатления.

Гостей ждут прогулки по величественному саду Кэнроку-эн, мастер-класс по украшению сусальным золотом и посещение старинного чайного квартала. Завершает день чаепитие с матча и сезонными сладостями. Этот тур позволит погрузиться в атмосферу эпохи Эдо и узнать о самурайском прошлом города. Канадзава, известная как маленький Киото, подарит вам уникальный опыт и сувениры
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Прогулка по саду Кэнроку-эн
  • ✨ Мастер-класс по сусальному золоту
  • 🏯 Посещение чайного квартала
  • 🍵 Чаепитие с матча и вагаси
  • 🎨 Уличные арт-объекты

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Канадзавы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. Весной и осенью погода наиболее комфортная, а природа особенно красива. Летом, в июле и августе, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учесть жару и влажность. Зимой, с декабря по март, возможно насладиться зимними пейзажами, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Сад Кэнроку-эн
  • Чайный квартал Хигаси Тятя-гай
  • Замок Канадзава

Описание мастер-класса

Сад Кэнроку-эн

Один из трёх величайших ландшафтных садов Японии. Вы прогуляетесь по дорожкам среди клёнов, сосен и прудов с кристально чистой водой, увидите знаменитый фонтан — самый старый в Японии — и каменный фонарь Кото-дзи, ставший символом Канадзавы.

Мастер-класс по украшению сусальным золотом

Канадзава производит около 99% всего сусального золота Японии. Работа с ним — медитативный, почти сакральный процесс. Вы украсите тарелку, палочки или зеркало тончайшим золотом и унесёте с собой не только сувенир, но и уникальный опыт.

Чайный квартал Хигаси Тятя-гай

Один из старейших сохранившихся кварталов, где в эпоху Эдо жили и выступали гейши. Вы узнаете, кем они были на самом деле и как проходили вечерние выступления. Посетите старинный чайный дом, который когда-то принимал состоятельных гостей.

Чаепитие с матча и сезонными вагаси

Вы познакомитесь с японской традицией «ичи-го ичи-э» — «одна встреча, один шанс», когда каждый момент ценен и неповторим. Насладитесь чашкой взбитого зелёного чая матча и изысканными сладостями, приготовленными в соответствии с сезоном.

Также на маршруте:

  • Виды на замок Канадзава — величественное напоминание о самурайском прошлом города
  • Уличные арт-объекты и галереи современной культуры в старых кварталах
  • Магазины золота, традиционных сладостей и кимоно, куда при желании можно заглянуть и найти что-то особенное

Вы узнаете:

  • Почему Канадзаву называют маленьким Киото
  • Как город сохранил традиции, пережив модернизацию и войну
  • Что символизирует золото в японской культуре
  • Почему вода, камни и пустое пространство в японском саду важны не меньше цветов
  • Почему матча и сладости — это не просто угощение, а ритуал
  • Как время года влияет на форму, вкус и подачу сладостей
  • Почему простота в Японии часто оказывается глубже роскоши

И многое другое!

Примерный тайминг:

9:00 — встреча с туристами
9:00–9:30 — переезд на автобусе в парк Кэнрокуэн
9:30–11:00 — прогулка по парку
11:00–11:30 — переезд на такси на мастер-класс по сусальному золоту
11:30–13:00 — мастер-класс
13:00–13:20 — переезд в ресторан
13:20–14:20 — обед
14:20–15:00 — переезд в район гейш
15:00–16:30 — прогулка по району Хигаси чая
17:00 — возвращение в гостиницу или на станцию

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, проходит в комфортном темпе. На большие расстояния между локациями перемещаемся на автобусе или такси — проезд вы оплачиваете самостоятельно
  • Возможен формат экскурсии на минивэне (до 6 человек) — подробности в переписке
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 7 лет
  • В дождливую погоду маршрут адаптируется с учётом погоды. Зонт/дождевик желательно взять с собой

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты — от 300 до 500 йен (≈ $2–3,5)
  • Разовый проезд на автобусе — 210 йен за чел. (≈ $1,5), на такси — 700–1200 йен (≈ $4,5–8)
  • Обед — в среднем от 1500 до 3500 йен за чел. (≈ $10–23)

Выберите удобную дату из расписания

Яна
Яна — ваш гид в Канадзаве
Здравствуйте! Меня зовут Яна, я живу в Японии много лет. Изучаю традиционную японскую культуру, искусство и эстетику, бываю на мастер-классах ремесленников и люблю рассказывать об этом понятно, живо и по-человечески. Моя экскурсия
читать дальше

— это не просто прогулка с фактами. Это уютная встреча, где хочется остановиться, оглянуться и почувствовать Японию. Я создала маршрут, в который вложено сердце: красивые места, редкие детали, тёплая атмосфера, чай, золото и неспешные разговоры. Я верю, что у каждого путешествия есть душа — и рада поделиться с вами душой Канадзавы

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
Дмитрий
3 ноя 2025
Перед марафоном в Каназава выдался всего один свободный день. Хотелось, для ориентироваться на забеге, увидеть, в спокойном темпе, самые интересные достопримечательности, узнать локальные особенности. Яна провела невероятно интересную экскурсию! Показала
читать дальше

правильные места для памятных фотографий. Много десятков раз бывал в Японии, но в этот день узнал от Яны массу полезных знаний. Огромный плюс - наличие, за совсем небольшую доплату, собственного автомобиля. Всем рекоменду записываться на такую экскурсию и не стесняться задавать вопросы по интересующим темам

