Сиракава-го — это Япония со старых гравюр и из фильмов Миядзаки: деревянные дома с соломенными крышами, горные пейзажи, тишина и ощущение, будто время здесь остановилось. На экскурсии вы увидите знаменитые хижины в стиле гассё-дзукури, узнаете, как местные веками выживали в суровом климате, и почувствуете философию японской простоты и гармонии с природой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $345 за экскурсию

Описание экскурсии

Дома в стиле гассё-дзукури

Вы зайдёте в строения с крутыми соломенными крышами, напоминающими сложенные в молитве ладони. Взглянете на старинную утварь, очаг и чердаки, где раньше выращивали шелкопрядов.

Дом-музей Вада-кэ

Посетите самый крупный в деревне дом, принадлежавший семье местных старост. Рассмотрите большую гостиную, комнаты для приёма гостей и занятий ремёслами.

Смотровая площадка Сирояма

Отсюда особенно хорошо видны крыши в стиле гассё и живописный пейзаж, будто сошедший со старинной гравюры.

Храм Мёдзэндзи

Увидите редкий пример буддийского храма, построенного в том же стиле гассё-дзукури.

Музей фольклора и ремёсел

Познакомитесь с традиционными ремёслами региона и узнаете, как местные веками жили в изоляции среди гор. Подержите в руках старинные предметы и попробуете поработать на ткацком станке.

Подвесной мост Дэай-баси

Пройдёте по мосту, который словно переносит из современной Японии в прошлое.

Местные лавки и кафе

По желанию заглянете в маленькие семейные заведения, где подают местные блюда: хида-гю (мраморную говядину), сладкие рисовые пирожки и чай.

