Прикоснуться к нетронутой Японии, которую не найдёшь в мегаполисах
Сиракава-го — это Япония со старых гравюр и из фильмов Миядзаки: деревянные дома с соломенными крышами, горные пейзажи, тишина и ощущение, будто время здесь остановилось.
На экскурсии вы увидите знаменитые хижины в стиле гассё-дзукури, узнаете, как местные веками выживали в суровом климате, и почувствуете философию японской простоты и гармонии с природой.
Описание экскурсии
Дома в стиле гассё-дзукури
Вы зайдёте в строения с крутыми соломенными крышами, напоминающими сложенные в молитве ладони. Взглянете на старинную утварь, очаг и чердаки, где раньше выращивали шелкопрядов.
Дом-музей Вада-кэ
Посетите самый крупный в деревне дом, принадлежавший семье местных старост. Рассмотрите большую гостиную, комнаты для приёма гостей и занятий ремёслами.
Смотровая площадка Сирояма
Отсюда особенно хорошо видны крыши в стиле гассё и живописный пейзаж, будто сошедший со старинной гравюры.
Храм Мёдзэндзи
Увидите редкий пример буддийского храма, построенного в том же стиле гассё-дзукури.
Музей фольклора и ремёсел
Познакомитесь с традиционными ремёслами региона и узнаете, как местные веками жили в изоляции среди гор. Подержите в руках старинные предметы и попробуете поработать на ткацком станке.
Подвесной мост Дэай-баси
Пройдёте по мосту, который словно переносит из современной Японии в прошлое.
Местные лавки и кафе
По желанию заглянете в маленькие семейные заведения, где подают местные блюда: хида-гю (мраморную говядину), сладкие рисовые пирожки и чай.
Организационные детали
Поедем на экскурсионном автобусе от станции Канадзава. Время в пути ~ 1 час
Билеты на автобус покупаем заранее по предварительной договорённости
Придётся немного ходить пешком по деревне и подниматься на смотровую площадку (10–15 минут в горку)
По желанию возможен обед в традиционном кафе. Он бронируется заранее и оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Канадзава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Канадзаве
Я живу в Японии много лет.
Изучаю традиционную японскую культуру, искусство и эстетику, бываю на мастер-классах ремесленников и люблю рассказывать об этом понятно, живо и по-человечески.
Моя экскурсия — это не просто
прогулка с фактами. Это уютная встреча, где хочется остановиться, оглянуться и почувствовать Японию. Я создала маршрут, в который вложено сердце: красивые места, редкие детали, тёплая атмосфера, чай, золото и неспешные разговоры.
Я верю, что у каждого путешествия есть душа — и рада поделиться с вами душой Канадзавы
