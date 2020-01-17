3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка в сердце Канадзавы

Чтобы прочувствовать эстетику Канадзавы, первым делом мы посетим парк Кэнроку — один из трёх красивейших традиционных парков 🌳 Японии. Я расскажу о философии японского паркового искусства, помогу вам разобраться в его символике и найти «шесть добродетелей», на которые указывает название парка. Рядом с Кэнроку мы осмотрим элегантный замок Канадзава 16 века. Массивные каменные стены, уединенные пруды, величественные сосны, простор и мощь этого места захватят ваше воображение. В синтоистском храме Ояма особое внимание мы обратим Голландские ворота 19 века: вас удивит смешение японского, китайского и европейского стилей храмовой архитектуры.

Морские деликатесы на рынке Омитё

Затем отправимся на рыбный рынок Омитё, который местные жители называют «кухней Канадзавы». Здесь вас ждет всё многообразие рыбы и морепродуктов, которых добывают в этом регионе: крабы, устрицы, креветки, всевозможная рыба 🐟, включая фугу, бури (желтохвостик) и рыбу-призрак нодогуро («чёрное горло»). Вы сможете попробовать местные блюда и закуски — в Канадзаве, пожалуй, самые вкусные свежие суси в Японии и морепродукты, которые не встретишь в токийских ресторанах.

Нагамати: погружение в японскую культуру

После обеда прогуляемся по мощеным улочкам Нагамати, рассмотрим усадьбы самураев и посетим одну из них — дом Номура. Не обойдем вниманием Восточный чайный квартал, ведь Канадзава по сей день бережно хранит традиции «чайных домиков». Чтобы прикоснуться древнему искусству, посетим чайный дом Сима, где я познакомлю вас с его устройством, предметами быта и музыкальными инструментами, которые использовали гейши. А после мы отведаем горьковато-пенного чая маття с традиционным сладким десертом.

Организационные детали