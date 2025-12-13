Найдено 3 экскурсии в категории « Скидки » в Киото на русском языке, цены от $162, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности Пешая 8 часов 5% 28 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Киото - основные места старой столицы Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии $404 $425 за всё до 6 чел. Пешая 7 часов 10% Мини-группа до 6 чел. Традиции и величие древнего Киото Исследовать главные места в мире старинных храмов, самураев и гейш Начало: У вокзала Киото Расписание: ежедневно в 10:00 $162 $180 за человека Пешая 8 часов 15% Индивидуальная до 6 чел. Киото, который должен увидеть каждый Золотой павильон, древние храмы, исторические улочки и квартал гейш от $328 $385 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Киото

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото Киото - основные места старой столицы Традиции и величие древнего Киото Киото, который должен увидеть каждый В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Киото Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Киото в декабре 2025 Сейчас в Киото в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 162 до 404 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5

Скидки в Киото на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025