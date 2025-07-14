Билеты
Входной билет на танец Гейко Майко и музей Гион Кагай
Уникальная возможность увидеть танец Гейко Майко и посетить музей Гион Кагай. Погрузитесь в мир японской культуры и искусства
Начало: Yasaka club 570-2 Gionmachi Minamigawa Higashiyama...
«Билеты на фотосессии с гейко или майко можно приобрести только в музее»
Расписание: Ежедневно в 13:30, 14:20, 15:00, 16:00, 16:30.
Завтра в 13:30
30 июл в 13:30
$27.28 за билет
Билеты
Входной билет в KITSUNE KYOTO
Ощутите энергетику ночного Киото в клубе KITSUNE KYOTO. Два этажа, современные ритмы и стильные вечеринки ждут вас
Начало: Япония, 〒604-8017 Kyoto, Nakagyo Ward, Zaimokucho,...
Завтра в 22:00
30 июл в 22:00
$3.39 за билет
Билеты
Пешком по району Арашияма
Прогулка по Арашияме подарит вам незабываемые впечатления от бамбуковой рощи, храма Тенрю-дзи и парка обезьян. Узнайте Киото с новой стороны
Начало: 11-1 Sagatenryūji Kurumamichichō, Ukyo Ward, Kyoto...
«В завершение, получив необходимую информацию и билеты, совершите небольшое восхождение на холм обезьяньего парка»
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30.
Завтра в 08:30
30 июл в 08:30
$81.91 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- DDaina14 июля 2025Экспозиция в музее оказалась весьма занятной, а парки вокруг – восхитительными. Спектакль произвел неизгладимое впечатление своей оригинальностью и захватывающим сюжетом.
- ЛЛесли26 июня 2025Лучшие напитки, приятная музыка, уютное заведение, прекрасные танцовщицы.
- CCEM23 июня 2025Восхитительный взгляд на традиционную культуру, элегантность и искусство гейш.
- CChris22 июня 2025Очень интересный опыт! Майко была очень красива, а музей просто потрясающий!
- AAdam7 июня 2025Очень интересное место! Веселье всю ночь напролет!
- ККристи15 мая 2025Хорошая музыка!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Билеты»
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