Пешая прогулка по Киото для тех, кому хочется большего, чем классический набор открыток.
В маршруте — атмосферный Гион, храм Ясака-дзиндзя, Киемидзу-дэра с его знаменитыми видами и подборка интересных лавок с винтажем
В маршруте — атмосферный Гион, храм Ясака-дзиндзя, Киемидзу-дэра с его знаменитыми видами и подборка интересных лавок с винтажем
Описание экскурсииЭта пешая экскурсия по Киото подойдёт тем, кто хочет выйти за пределы стандартных маршрутов и почувствовать город через его старые кварталы, храмы и детали повседневной культуры. Вы пройдёте по Гиону — историческому району с узкими улочками, традиционной застройкой и атмосферой старого Киото. Затем посетите Ясака-дзиндзя, один из самых почитаемых синтоистских храмов города, тесно связанный с местными праздниками и культурной жизнью. В программе и Киемидзу-дэра — знаменитый буддийский храм с деревянной террасой и красивыми видами на город. Экскурсия сочетает знаковые места и более камерные адреса, которые редко становятся главной целью массовых прогулок. Отдельная часть маршрута посвящена винтажным лавкам, небольшим магазинам и мастерским с авторской керамикой. Это хороший вариант для тех, кому интересны не только достопримечательности, но и вещи с характером, сделанные с вниманием к традиции. Гид поможет сориентироваться в районе, расскажет о культурном контексте и подскажет места, куда стоит заглянуть за локальными находками. При желании прогулку можно дополнить рекомендациями по шопингу и адресами с более выгодными ценами. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет познакомиться с Киото в спокойном темпе и собрать более живое, объёмное впечатление о городе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Гион
- Исторические улочки старого Киото
- Храм Ясака-дзиндзя
- Храм Киемидзу-дэра
- Деревянную террасу Киемидзу-дэра
- Панорамные виды на Киото
- Винтажные магазины
- Бутики с авторской керамикой
- Локальные лавки с атмосферными находками
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Киото
Завершение: Гион
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Потрясающая прогулка с Екатериной дала представление об истории, религии, традициях, образе жизни японцев, что очень помогло в восприятии страны и понимании местных реалий. Екатерина не только погрузила в местный колорит, показала знаковые места, но и провела по скрытому от глаз:)
Благодарим от всей нашей шумной компании!
Благодарим от всей нашей шумной компании!
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