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В маршруте — атмосферный Гион, храм Ясака-дзиндзя, Киемидзу-дэра с его знаменитыми видами и подборка интересных лавок с винтажем читать дальше уменьшить и авторской керамикой.



Эта экскурсия соединяет историю города, его религиозные символы и спокойный, очень киотский ритм старых кварталов. А ещё гид подскажет адреса, куда стоит заглянуть за красивыми и действительно стоящими покупками. Пешая прогулка по Киото для тех, кому хочется большего, чем классический набор открыток.В маршруте — атмосферный Гион, храм Ясака-дзиндзя, Киемидзу-дэра с его знаменитыми видами и подборка интересных лавок с винтажем 5 1 отзыв

Екатерина Ваш гид в Киото Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $300 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 4 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Эта пешая экскурсия по Киото подойдёт тем, кто хочет выйти за пределы стандартных маршрутов и почувствовать город через его старые кварталы, храмы и детали повседневной культуры. Вы пройдёте по Гиону — историческому району с узкими улочками, традиционной застройкой и атмосферой старого Киото. Затем посетите Ясака-дзиндзя, один из самых почитаемых синтоистских храмов города, тесно связанный с местными праздниками и культурной жизнью. В программе и Киемидзу-дэра — знаменитый буддийский храм с деревянной террасой и красивыми видами на город. Экскурсия сочетает знаковые места и более камерные адреса, которые редко становятся главной целью массовых прогулок. Отдельная часть маршрута посвящена винтажным лавкам, небольшим магазинам и мастерским с авторской керамикой. Это хороший вариант для тех, кому интересны не только достопримечательности, но и вещи с характером, сделанные с вниманием к традиции. Гид поможет сориентироваться в районе, расскажет о культурном контексте и подскажет места, куда стоит заглянуть за локальными находками. При желании прогулку можно дополнить рекомендациями по шопингу и адресами с более выгодными ценами. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет познакомиться с Киото в спокойном темпе и собрать более живое, объёмное впечатление о городе.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Район Гион

Исторические улочки старого Киото

Храм Ясака-дзиндзя

Храм Киемидзу-дэра

Деревянную террасу Киемидзу-дэра

Панорамные виды на Киото

Винтажные магазины

Бутики с авторской керамикой

Локальные лавки с атмосферными находками Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты на маршруте Где начинаем и завершаем? Начало: Киото Завершение: Гион Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.