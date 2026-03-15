Чтобы вы поняли суть Киото, я проведу вас по его узким улочкам, где за деревянными фасадами скрывается закрытый мир гейш. Покажу архитектурные шедевры, возведённые без единого гвоздя. А также познакомлю с местной кухней. Вы узнаете, как современные японцы сочетают веру в древних богов с ритмом мегаполиса, и научитесь отличать майко от гейко в лабиринтах старого города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Квартал гейш Гион (30 мин): мы заглянем в самый загадочный район Киото. Я расскажу, кто такие гейко и майко, как проходит их обучение сегодня и почему это искусство остается престижным спустя столетия.

Храм Чистой воды Киёмидзу-дэра (90 мин): вы подниметесь на знаменитую террасу над склоном горы. Мы поговорим о секретах буддизма, легендах «прыжка со сцены» и целебном источнике, дарующем здоровье и мудрость.

Старинные улицы Нинэндзака и Саннэндзака (1 ч): мы пройдём по самым живописным дорогам города с видом на пагоду Ясака. Отыщем традиционные чайные домики и «Старбакс» в стиле эпохи Эдо.

Святилище Ясака (10 мин): вы посетите духовное сердце района и узнаете о летнем фестивале, который проводится здесь уже более тысячи лет.

Рынок Нисики и улица Терамачи (1 ч): прогулка завершится на знаменитой «кухне Киото». Здесь вы рассмотрите старинные храмы, спрятанные между торговыми лавками, и сможете попробовать местные деликатесы — от маринованных овощей до морепродуктов.

Организационные детали