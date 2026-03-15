Увидеть храм Чистой воды, квартал гейш Гион и самую фотогеничную пагоду Японии
Чтобы вы поняли суть Киото, я проведу вас по его узким улочкам, где за деревянными фасадами скрывается закрытый мир гейш. Покажу архитектурные шедевры, возведённые без единого гвоздя. А также познакомлю с местной кухней.
Вы узнаете, как современные японцы сочетают веру в древних богов с ритмом мегаполиса, и научитесь отличать майко от гейко в лабиринтах старого города.
Квартал гейш Гион (30 мин): мы заглянем в самый загадочный район Киото. Я расскажу, кто такие гейко и майко, как проходит их обучение сегодня и почему это искусство остается престижным спустя столетия.
Храм Чистой воды Киёмидзу-дэра (90 мин): вы подниметесь на знаменитую террасу над склоном горы. Мы поговорим о секретах буддизма, легендах «прыжка со сцены» и целебном источнике, дарующем здоровье и мудрость.
Старинные улицы Нинэндзака и Саннэндзака (1 ч): мы пройдём по самым живописным дорогам города с видом на пагоду Ясака. Отыщем традиционные чайные домики и «Старбакс» в стиле эпохи Эдо.
Святилище Ясака (10 мин): вы посетите духовное сердце района и узнаете о летнем фестивале, который проводится здесь уже более тысячи лет.
Рынок Нисики и улица Терамачи (1 ч): прогулка завершится на знаменитой «кухне Киото». Здесь вы рассмотрите старинные храмы, спрятанные между торговыми лавками, и сможете попробовать местные деликатесы — от маринованных овощей до морепродуктов.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в храм Киёмизу-дэра (в том числе для гида) — 500 йен за чел. (~$3)
Обед — по желанию, от 1500 йен за чел. (~$10)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 94 туристов
Дорогие друзья, я стану вашим проводником в удивительный и чарующий мир Японии — в таких городах, как Киото, Нара, Осака, Кобе, Химедзи.
Покажу самые знаковые и атмосферные места, открою религиозную сторону читать дальшеуменьшить
жизни японцев, древние храмы и красивую природу. Расскажу о влиянии самурайства, истории и религии на менталитет современных японцев и поделюсь своим и не только своим мнением, почему жители островов такие непохожие на весь остальной мир. Расскажу о жизни иностранцев в Японии на собственном опыте, ведь мы — русская семья с детьми, проживающая в Осаке с 2019 года.
Учту все ваши пожелания и подстроюсь под ваш темп.
Анна
Очень понравилась экскурсия, считаю соотношение цена-качество идеальным для первого знакомства с Киото. Посмотрели все намеченное в программе, Елена отвечала на все вопросы, рассказывала и исторические факты, и про жизнь японцев. Жаль, что не получилось взять полноценную экскурсию на целый день!
Елена
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое за отзыв! С удовольствием провела день с вами. Большой привет Георгию! Спасибо, что смогли подстроиться под мое свободное время. Пусть все идёт гладко, желаю вам насладиться Японией и получить только хорошие впечатления 🌸
Баур
Спасибо большое Елене! Провели отличный день в Киото! Прекрасная погода и красивый город, отличные фотографии и хороший гид сделали наш день! 😄
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, Баур! С удовольствием провела этот день с вами!
Сергей
Экскурсия с Еленой это неспешная интеллектуальная прогулка по историческим местам Киото. Дружеская атмосфера, исторические факты, знаменательные события, много новой информации - вот составляющие отличной экскурсии. Благодарны Елене за прекрасно проведённое время.
Елена
Ответ организатора:
Сергей, благодарю вас за чудесный отзыв! Мне было очень приятно провести время с вами!
Арсений
Елена прекрасный гид, с ней было комфортно и интересно. Экскурсия очень понравилась. Киото прекрасен! Рекомендую!
Елена
Ответ организатора:
Арсений, спасибо большое за отзыв! Мне было очень приятно провести день с вашей семьёй!
Владислав
Экскурсия очень понравилась, подробно рассказали про историю города, популярные места, порекомендовали интересные рестораны и театр Гейш.
Елена
Ответ организатора:
Владислав, спасибо вам большое! С удовольствием провела этот день с вами!
Анна
Экскурсия по Киото с Еленой - однозначно да! Елена - доброжелательный, отвечающий на все вопросы, располагающий, комфортный гид!!!! Мы не смогли бы без нее увидеть и посмотреть то, что она показала она нам!!!