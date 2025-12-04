Мои заказы

Необычные экскурсии по Нагое

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Нагое на русском языке, цены от $390. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Нагою
Пешая
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Нагою
Через знакомство с городом проникнуться культурой и историей Японии
Начало: От вашего отеля/круизного лайнера
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$390 за всё до 8 чел.
День в Нагое
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Нагое
Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$440 за всё до 5 чел.
Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)
Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 декабря 2025
    Добро пожаловать в Нагою
    Опытный и знающий свое дело ГИД! Марина очень помогла нам в разных вопросах передвижения по Японии! Очень благодарны ей!
  • В
    Владимир
    21 ноября 2025
    Добро пожаловать в Нагою
    Марина замечательно провела нам экскурсию, имеет глубокое знание истории Японии, и доходчиво его доводит до туристов, разбирается и понятно, простыми
    читать дальше

    словами объясняет тонкости религиозных концессий, (Будизм, Синтоизм, Дзен-будизм итд) -профессиональный гид, помогла и объяснила тонкости перемещения по стране на электричках и даже на поезд нас посадила:)
    Было ощущение что приехали к доброму и давно знакомому человеку, -однозначно рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2025
    Добро пожаловать в Нагою
    Марину будем рекомендовать всем нашим друзьям-путешественникам! Интересно рассказывает, вовлекает в историю, спокойно повторяет, если кто-то отвлёкся или отставал из компании,
    читать дальше

    при этом нет перегруза!
    Этот гид с огромным опытом работы, отвечает на любые вопросы. В процессе общения отлично объяснила как сориентироваться в Японии, помогла нам на всю группу купить билеты на Шинкансен в Токио, подсказала полезные лайфхаки, чтоб сделать жизнь путещественника спокойнее и полезнее, а так же учитывала все наши пожелания по программе. Огромная благодарность! Если когда-то вернёмся, то точно еще встретимся с Мариной!

  • Н
    Наталья
    13 октября 2025
    Добро пожаловать в Нагою
    5 октября 2025 приехали на экскурсию в Нагою. Наш гид Марина оказалась чудесным рассказчиком. Со мной был внук 12 лет
    читать дальше

    и Марина строила нашу экскурсию также и с учетом его заинтересованности. Очень благодарны нашему гиду за внимание к нашим просьбам, за интересные и познавательные рассказы. Кроме того Марина сориентировала нас и по расписанию жизни самого города, что также было полезно! Спасибо большое за профессиональную работу 👍🏼

  • Е
    Елена
    16 октября 2024
    Добро пожаловать в Нагою
    Огромная благодарность Марине за первое и, пожалуй, очень важное знакомство с Нагоей! Остались тёплые воспоминания от знакомства с городом, особенно
    читать дальше

    поразил технологичный музей компании Toyota, наверно, не имеющий аналогов. Марина до экскурсии учла все пожелания, дала рекомендации, а общение было очень лёгким и интересным. Рекомендую гида на все 100%!

  • Л
    Любовь
    12 августа 2024
    Добро пожаловать в Нагою
    Марина адаптировала экскурсию именно под нас, было комфортно и интересно. Никакой лишней информации, всё доступно и понятно. Также Марина сделала классные фото, отвечала на наши вопросы и делилась впечатлениями из личного опыта. День прошёл отлично, только положительные эмоции, спасибо большое!)
  • В
    Владимир
    28 июля 2024
    Добро пожаловать в Нагою
    Замечательная экскурсия.
    Интересно и познавательно.
    Маршрут составлен исходя из наших пожеланий и тайминга.
    Узнали много интересного о современной жизни в Японии, а также интересные факты истории.
    Рекомендуем всем гида, как по Нагоя так и по соседним городам и префектурам.
Ответы на вопросы от путешественников по Нагое в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нагое
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Нагою
  2. День в Нагое
  3. Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)
Сколько стоит экскурсия по Нагое в декабре 2025
Сейчас в Нагое в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 700. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Нагое (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 7 ⭐ отзывов, цены от $390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль