Добро пожаловать в Нагою
Через знакомство с городом проникнуться культурой и историей Японии
Начало: От вашего отеля/круизного лайнера
«Торговая улица Осу знаменита на всю Японию: здесь сосредоточено огромное количество бутиков и ресторанов на любой вкус»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$390 за всё до 8 чел.
День в Нагое
Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты»
«Еда и напитки (включая гида, если хотите, чтобы он сопровождал вас на обеде)»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$440 за всё до 5 чел.
Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)
Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу
«12:00–12:30 — обед в местном кафе»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$700 за всё до 4 чел.
- ННина4 декабря 2025Опытный и знающий свое дело ГИД! Марина очень помогла нам в разных вопросах передвижения по Японии! Очень благодарны ей!
- ВВладимир21 ноября 2025Марина замечательно провела нам экскурсию, имеет глубокое знание истории Японии, и доходчиво его доводит до туристов, разбирается и понятно, простыми
- ТТатьяна21 ноября 2025Марину будем рекомендовать всем нашим друзьям-путешественникам! Интересно рассказывает, вовлекает в историю, спокойно повторяет, если кто-то отвлёкся или отставал из компании,
- ННаталья13 октября 20255 октября 2025 приехали на экскурсию в Нагою. Наш гид Марина оказалась чудесным рассказчиком. Со мной был внук 12 лет
- ЕЕлена16 октября 2024Огромная благодарность Марине за первое и, пожалуй, очень важное знакомство с Нагоей! Остались тёплые воспоминания от знакомства с городом, особенно
- ЛЛюбовь12 августа 2024Марина адаптировала экскурсию именно под нас, было комфортно и интересно. Никакой лишней информации, всё доступно и понятно. Также Марина сделала классные фото, отвечала на наши вопросы и делилась впечатлениями из личного опыта. День прошёл отлично, только положительные эмоции, спасибо большое!)
- ВВладимир28 июля 2024Замечательная экскурсия.
Интересно и познавательно.
Маршрут составлен исходя из наших пожеланий и тайминга.
Узнали много интересного о современной жизни в Японии, а также интересные факты истории.
Рекомендуем всем гида, как по Нагоя так и по соседним городам и префектурам.
