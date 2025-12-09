Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Нагое на русском языке, цены от $440. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 7 часов Индивидуальная до 5 чел. День в Нагое Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты» $440 за всё до 5 чел. На машине 11 часов Индивидуальная до 4 чел. Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои) Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу $700 за всё до 4 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Погружение в мир японской керамики - из Нагои Атсута Дзингу и улицы керамики: знакомство с самобытной Японией Начало: В лобби вашей гостиницы $550 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Нагои

