Индивидуальная
до 5 чел.
День в Нагое
Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$440 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)
Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в мир японской керамики - из Нагои
Атсута Дзингу и улицы керамики: знакомство с самобытной Японией
Начало: В лобби вашей гостиницы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$550 за всё до 4 чел.
