Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Нагое на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

Пешая 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Добро пожаловать в Нагою Через знакомство с городом проникнуться культурой и историей Японии Начало: От вашего отеля/круизного лайнера $348 за всё до 8 чел. Пешая 4.5 часа Мини-группа до 4 чел. Нагоя: остановка по требованию Побывать на сцене исторических поражений и побед, технологических провалов и достижений Начало: У центральной станции «Нагоя» «Маршрут подойдёт для первого знакомства: в Нагое комфортная высотность и широкие улицы, много зелени и тени» Расписание: в четверг и пятницу в 09:00 $175 за человека Пешая 7.5 часов Индивидуальная до 5 чел. День в Нагое Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты» $440 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Нагои Последние отзывы на экскурсии Е Елена Добро пожаловать в Нагою читать дальше поразил технологичный музей компании Toyota, наверно, не имеющий аналогов. Марина до экскурсии учла все пожелания, дала рекомендации, а общение было очень лёгким и интересным. Рекомендую гида на все 100%! Огромная благодарность Марине за первое и, пожалуй, очень важное знакомство с Нагоей! Остались тёплые воспоминания от знакомства с городом, особенно

Л Любовь Добро пожаловать в Нагою Марина адаптировала экскурсию именно под нас, было комфортно и интересно. Никакой лишней информации, всё доступно и понятно. Также Марина сделала классные фото, отвечала на наши вопросы и делилась впечатлениями из личного опыта. День прошёл отлично, только положительные эмоции, спасибо большое!)

В Владимир Добро пожаловать в Нагою Замечательная экскурсия. Интересно и познавательно. Маршрут составлен исходя из наших пожеланий и тайминга. Узнали много интересного о современной жизни в Японии, а также интересные факты истории. Рекомендуем всем гида, как по Нагоя так и по соседним городам и префектурам.

Ответы на вопросы от путешественников по Нагое в категории «Обзорные»

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